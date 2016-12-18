Міжнародны конкурс стартап-праектаў «BizTech BSU StartUp Contest» пройдзе ў БДУ

Цель конкурса - оказание помощи начинающим бизнесменам в продвижении и реализации идей, развитию предпринимательского мышления и привлечению представителей бизнес-сообщества к участию в образовательных проектах университета.

К участию приглашаются студенты старших курсов, предприниматели и молодые ученые.

Молодежные инновации оценят представители банковской сферы, бизнесмены и преподаватели экономического факультета БГУ. Стартап-идеи будут разбиты по трем категориям: финансовые технологии, социально значимые проекты и глобальные идеи для международного рынка. Создателям лучших проектов предложат поддержку менторов и стажировку в компаниях, которые заинтересовались их разработками.

Прием заявок осуществляется до 20 апреля включительно по электронному адресу. Конкурсанты 27 и 28 апреля смогут посетить гостевые лекции предпринимателей и бизнесменов. Презентация проектов и отбор финалистов состоится 11 мая. Победителей определят 19 мая.



Организатором мероприятия выступил экономический факультет БГУ и организуется оно в рамках третьего Евразийского научно-практического форума «Аналитическая экономика и прогнозирование до 2030».