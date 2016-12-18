Міжнародны конкурс стартап-праектаў «BizTech BSU StartUp Contest» пройдзе ў БДУ

31 Mar, 2017, усяго праглядаў: 3.

Цель конкурса - оказание помощи начинающим бизнесменам в продвижении и реализации идей, развитию предпринимательского мышления и привлечению представителей бизнес-сообщества к участию в образовательных проектах университета.

К участию приглашаются студенты старших курсов, предприниматели и молодые ученые.

Молодежные инновации оценят представители банковской сферы, бизнесмены и преподаватели экономического факультета БГУ. Стартап-идеи будут разбиты по трем категориям: финансовые технологии, социально значимые проекты и глобальные идеи для международного рынка. Создателям лучших проектов предложат поддержку менторов и стажировку в компаниях, которые заинтересовались их разработками.

Прием заявок осуществляется до 20 апреля включительно по электронному адресу. Конкурсанты 27 и 28 апреля смогут посетить гостевые лекции предпринимателей и бизнесменов. Презентация проектов и отбор финалистов состоится 11 мая. Победителей определят 19 мая.

Организатором мероприятия выступил экономический факультет БГУ и организуется оно в рамках третьего Евразийского научно-практического форума «Аналитическая экономика и прогнозирование до 2030».

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Цікавы факт

Паводле ЮНЕСКА, беларуская мова з’яўляецца самай мілагучнай пасля італьянскай. Мілагучнасць беларускай мовы ў многім абумоўлена мяккасцю, якая перадаецца ад суседніх гукаў. Напрыклад, у словах пес[с’]ня ці пе[н’]сія. Плаўную музычнасць мове надае вялікая колькасць адкрытых складоў. Павышае мілагучнасць мовы адметны санорны гук “ў”, які ўжываецца ў самых розных формах слоў: зрабіў, аўторак, заўтрашні, за ўсё, паўсюль. А наколькі прыемныя слыху падоўжаныя л’, н’, з’, с’, дз’, ц’! Толькі прыслухайцеся: адцен-н-не, шматгалос-с-се, завугол-л-ле... Беларуская мова — адна з самых багатых у свеце. На тэрыторыі Беларусі існуюць сотні гаворак. І калі ў літаратурнай мове налічваецца 250—500 тысяч слоў, то ў дыялектнай — каля двух мільёнаў! Беларуская мова і адна з самых жывых моў. Калі ў мове беларусу чаго не хапае — ён дадае, калі, наадварот, штосьці перашкаджае — адбірае. Самая мілагучная, багатая, жывая, песенная і старажытная... Беларуская мова заслугоўвае таго, каб яе любілі і на ёй гаварылі.

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