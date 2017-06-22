Важно ставить жизненные цели. Рекомендации психолога по восприятию счастья

Бог слепил человека из глины, и остался у него неиспользованный кусок.

— Что еще слепить тебе? — спросил Бог.

— Слепи мне счастье, — попросил человек.

Ничего не ответил Бог, и только положил человеку в ладонь оставшийся кусочек глины.

Мечта любого человека — быть счастливым. Но как почувствовать счастье и сохранить его?

Счастливого человека люди часто определяют как благополучного в семье и личной жизни. Действительно, отношения являются важнейшим источником благополучия. Значимость тех или иных взаимоотношений неодинакова в разные периоды жизни. Для маленьких детей важнее всего отношения с родителями, потом преимущество на стороне дружбы, а затем на первый план выходят любовь и брак. На следующем этапе жизни друзья вновь оказываются важны.

Далее обсудим значимость материального благополучия. Деньги увеличивают уровень благополучия, когда способствуют удовлетворению базовых потребностей ‑ в еде, одежде и жилье. После этого на первый план выходит потребность в самореализации.

Человек не может быть счастлив, если все время ожидает для этого какого-то события или случая. Часто люди полагают, что они будут счастливы, когда вступят в брак, получат хорошую работу и т.д. Ощущение счастья нельзя связывать с решением каких-то проблем. Когда уходит одна проблема, ей на смену всегда приходит другая. Если вы хотите быть счастливыми, научитесь видеть в своей жизни радость без условий «если и когда».

Какие качества можно в себе развивать, чтобы чувствовать себя все более счастливым? Важно ставить жизненные цели. Это позволить ощутить ценность того, что было в прошлом, происходит в настоящем и будет происходить в будущем.

Следует стремиться быть независимым от мнения большинства и оценивать себя исходя из собственных предпочтений. Изучите качества, которые помогают вам успешно преодолевать трудности на пути к достижению целей и развивайте их. Поддерживайте в себе стремление развиваться, воспринимать новое, учиться.

Если вы стремитесь наладить близкие отношений, то стоит развивать умение сопереживать и приходить к компромиссу, проявлять желание быть гибким в общении.

Очень важно помнить, что не все, что способствует удовольствию, способствует достижению счастья. Жизненные трудности могут стать основой для повышения благополучия человека. Это достигается через переосмысление жизни, осознание собственных целей, установление более гармоничных отношений с другими людьми, обретение способности к сопереживанию.

Если вы не чувствуете себя счастливым, жизненные трудности не позволяют вам ставить цели и проявлять себя, помните, что вы в силах изменить ситуацию. Вы в состоянии сознательно и по собственному желанию быть счастливыми. Следует собирать и накапливать в памяти те моменты жизни, когда вы были счастливы и одерживали победу, и в минуты кризисов обращаться к этой «кладовой» за помощью и вдохновением.

Можно обратиться за помощью к близким или поделиться своей проблемой с психологом. Все это поможет вам взглянуть на свои затруднения со стороны, увидеть новые пути их решения.

Сенкевич Карина Дмитриевна, психолог учреждения здравоохранения «Городской клинический психиатрический диспансер»