Блестели платья, глаза и корона: как в БГУ прошел весенний конкурс грации и талантов

Будущие юристы, маркетологи, биологи, журналисты, филологи, экономисты, а в жизни просто красавицы! Десять прекрасных девушек поборолись за звание «Королева Студенчества БГУ 2020» и право отстаивать честь нашей альма-матер на минском городском этапе Республиканского межвузовского конкурса грации и таланта «Королева Студенчества 2020». Как подготавливали и провели мероприятие, с какими испытаниями столкнулись участницы и кто из девушек неожиданно для себя завоевала главный титул читайте в нашем материале.

Университетский этап конкурса организовала первичная организация БРСМ БГУ. Чтобы 10 представительниц различных факультетов нашего ВУЗа смогли попасть в финал конкурса и проявить себя с лучших сторон на сцене и подиуме, организаторы подготовили испытания: несколько фотосессий, видеовизитки, конкурс дефиле, творческий и интеллектуальный конкурсы.

В состав жюри в этом году вошли телеведущий Евгений Перлин, арт-директор проекта «Мельница моды» Игорь Иванов, директор турагентства ReSpector Travel Елена Ростоцкая, секретарь БРСМ БГУ Михаил Дегтяренко, белорусский исполнитель Влад Чижиков, секретарь Московского районного комитета ОО «БРСМ» г. Минска Константин Андрусевич и проректор по воспитательной работе и социальным вопросам Иван Янушевич.

«Проведение любого конкурса для нас как общественной организации – это, бесспорно, большой опыт. БРСМ не первый год проводит подобного рода проект, поэтому он постоянно набирает обороты. Мы вносим что-то интересное, чётко и слаженно координируем каждый этап. Сегодня на финале я ожидаю действительно красочное шоу и беспристрастную работу нашего уважаемого жюри», – рассказал перед началом концерта Михаил Дегтяренко.

Финальный концерт конкурса «Королева Студенчества БГУ 2020» открыл своим выступлением певец Влад Чижиков. Далее ведущий представил публике каждую конкурсантку, организаторов и спонсоров мероприятия. Зрители с интересом и восхищением наблюдали за девушками во время дефиле «в деловом».

Чуть позже объявили интеллектуальный конкурс, во время которого каждая из красавиц ответила на всего один вопрос ведущего. Тематика вопросов была абсолютно разная: от учёбы в БГУ до предпочтений в личной жизни.

Проявив свой интеллект, девушки поспешили продемонстрировать свои творческие номера. Публика и жюри следили за тем, как они передавали свои эмоции: чувственность, энергию, уверенность, страсть, – через вокал и различные направления танцев.

Слоган данного конкурса – «Элегантность. Изысканность. Утончённость». Именно этими словами можно описать финальный выход участниц в вечерних платьях бренда Anna Krasner. Все в белом девушки смотрелись изящно, грациозно и буквально сияли в свете прожекторов. Пока жюри принимало ответственные решения, на сцену вышел популярный белорусский исполнитель и автор песен ALEN HIТ и своей энергетикой заставил зал танцевать и подпевать его песням.

После короткого перерыва конкурсантки вновь вышли на сцену и с надеждой ждали результатов. Ведущий пригласил председателя коллегии жюри Ивана Янушевича для вручения девушкам наградных лент, дипломов, подарков и цветов. По итогам конкурса все главные титулы и награды забрали студентки факультета журналистики. «Королевой Студенчества БГУ 2020» стала студентка 2 курса Екатерина ЖУК.

Эта участница покорила всех своими фото ещё до финального выступления, а на самом Гала-концерте в очередной раз доказала, что именно она главная претендентка на звание и корону. «Вице-Королевой Студенчества 2020» – студентка 3 курса Анна Гукиш. Также проводилось онлайн голосование, по итогам которого «Королевой Online БГУ 2020» стала ещё одна студентка 3 курса факультета журналистики Дарья Кукса.

«Не то, что говорить, даже дышать сложно», — так эмоционально приняла победу Екатерина. Со сцены она поблагодарила свою большую группу поддержки, а после завершения мероприятия рассказала, что до сих пор не верит в то, что именно она стала «Королевой». «Когда я шла на кастинг, думала, что меня не возьмут из-за низкого роста и коротких волос. Поэтому было совсем неожиданно занять первое место, – призналась девушка. – Тяжело сказать, было ли мне сложно победить. Конечно, репетиции занимали много времени. Но я получила такое удовольствие от выступления, что весь труд, синяки и недосып мгновенно забылись».

Екатерина вместе с победой получила право участвовать в городском этапе конкурса «Королева Студенчества 2020». Она надеется, что там, как и на пройденном этапе, атмосфера будет творческой, а конкурентки окажутся приятными девушками. Катя абсолютно не волнуется и полностью готова отстоять честь родного Белорусского государственного университета.

Руководители проекта заручились поддержкой многочисленных спонсоров, которые помогали в организации финала и подготовили подарки участницам конкурса. Так, модный дизайнер Анна Краснер предоставила возможность всем конкурсанткам выступить в платьях своего бренда, а туристическое агентство ReSpector Travel обеспечило победительниц сертификатами на поездки в Прагу и Львов.

Анастасия БОЛТОВСКАЯ

Фото Василия КУЗЬМИЧКИНА

