РІКК БДУ – культурны мост у Паднябесную

Інстытут выступае важнай пляцоўкай для вывучэння культуры Кітая ў Беларусі, распаўсюджвае веды пра традыцыі Паднябеснай. Праз тэматычныя мерапрыемствы ўстанова заахвочвае беларусаў да вывучэння кітайскай мовы, павышае цікавасць да кітайскіх каштоўнасцяў і ўмацоўвае гуманітарныя сувязі паміж краінамі.
Інстытут прапануе культурна-асветніцкія праекты, што пашыраюць пазнанні пра ўсходнюю цывілізацыю. Якія ініцыятывы фарміруюць унікальнае адукацыйнае асяроддзе?
Свята ліхтароў
Свята ліхтароў, якое азначае заканчэнне Свята Вясны, штогод суправаджаецца яркім канцэртам. У гэты вечар РІКК БДУ аб’ядноўвае выкладчыкаў, слухачоў курсаў кітайскай мовы, выпускнікоў праграмы падрыхтоўкі выкладчыкаў кітайскай мовы, навучэнцаў школ, дзе дзейнічаюць кабінеты і цэнтры РІКК, а таксама кітайскіх студэнтаў.
«Вясёлая вясна»
Мерапрыемства арганізуецца Пасольствам КНР у Беларусі сумесна з РІКК БДУ ў Мінскім дзяржаўным палацы дзяцей і моладзі. У рамках урачыстасцяў праходзяць майстар-класы па кітайскай культуры і канцэрт.
Свята сярэдзіны восені
Інстытут адзначае і іншыя святы Кітая, у тым ліку Свята сярэдзіны восені, падчас якога праводзіцца ўрачысты канцэрт з удзелам слухачоў курсаў, выкладчыкаў праграмы перападрыхтоўкі і навучэнцаў школ, дзе дзейнічаюць кабінеты і цэнтры РІКК.
Сусветны дзень інстытутаў Канфуцыя
Сусветны дзень інстытутаў Канфуцыя быў заснаваны з мэтай распаўсюджвання кітайскай мовы і культуры за мяжой і адзначаецца ў дзень нараджэння Канфуцыя. Упершыню ён быў праведзены ў гонар дзесяцігоддзя адкрыцця першага Інстытута Канфуцыя і з 2014 года адзначаецца штогод. РІКК БДУ актыўна ўдзельнічае ў святкаванні гэтай даты.
Майстар-класы
РІКК БДУ арганізуе тэматычныя майстар-класы, накіраваныя на знаёмства з культурай Кітая: сярод іх – чайная цырымонія, каліграфія, пляценне традыцыйных вузлоў, а таксама жывапіс «гуохуа».
Прафсаюзнае жыццё
Супрацоўнікі РІКК гарманічна спалучаюць прафесійнае развіццё з грамадскімі і карпаратыўнымі падзеямі. Значным этапам у згуртаванні калектыву стала ўручэнне прафсаюзных білетаў: у 2025 годзе членамі пярвічнай прафсаюзнай арганізацыі работнікаў БДУ сталі 22 кітайскія выкладчыкі.
Жыццё інстытута не абмяжоўваецца працай – камандны дух згуртоўваецца праз удзел у спартыўных спаборніцтвах і патрыятычных ініцыятывах. Адной з яркіх падзей стала паездка калектыву ў мемарыяльны комплекс «Хатынь», дзе ўсе разам ушанавалі памяць загінулых падчас Другой сусветнай вайны.