РІКК БДУ – культурны мост у Паднябесную

10 Jun, 2026.

Інстытут выступае важнай пляцоўкай для вывучэння культуры Кітая ў Беларусі, распаўсюджвае веды пра традыцыі Паднябеснай. Праз тэматычныя мерапрыемствы ўстанова заахвочвае беларусаў да вывучэння кітайскай мовы, павышае цікавасць да кітайскіх каштоўнасцяў і ўмацоўвае гуманітарныя сувязі паміж краінамі.

Інстытут прапануе культурна-асветніцкія праекты, што пашыраюць пазнанні пра ўсходнюю цывілізацыю. Якія ініцыятывы фарміруюць унікальнае адукацыйнае асяроддзе?

Свята ліхтароў

Свята ліхтароў, якое азначае заканчэнне Свята Вясны, штогод суправаджаецца яркім канцэртам. У гэты вечар РІКК БДУ аб’ядноўвае выкладчыкаў, слухачоў курсаў кітайскай мовы, выпускнікоў праграмы падрыхтоўкі выкладчыкаў кітайскай мовы, навучэнцаў школ, дзе дзейнічаюць кабінеты і цэнтры РІКК, а таксама кітайскіх студэнтаў.

«Вясёлая вясна»

Мерапрыемства арганізуецца Пасольствам КНР у Беларусі сумесна з РІКК БДУ ў Мінскім дзяржаўным палацы дзяцей і моладзі. У рамках урачыстасцяў праходзяць майстар-класы па кітайскай культуры і канцэрт.

Свята сярэдзіны восені

 

Інстытут адзначае і іншыя святы Кітая, у тым ліку Свята сярэдзіны восені, падчас якога праводзіцца ўрачысты канцэрт з удзелам слухачоў курсаў, выкладчыкаў праграмы перападрыхтоўкі і навучэнцаў школ, дзе дзейнічаюць кабінеты і цэнтры РІКК.

Сусветны дзень інстытутаў Канфуцыя

Сусветны дзень інстытутаў Канфуцыя быў заснаваны з мэтай распаўсюджвання кітайскай мовы і культуры за мяжой і адзначаецца ў дзень нараджэння Канфуцыя. Упершыню ён быў праведзены ў гонар дзесяцігоддзя адкрыцця першага Інстытута Канфуцыя і з 2014 года адзначаецца штогод. РІКК БДУ актыўна ўдзельнічае ў святкаванні гэтай даты.

Майстар-класы

РІКК БДУ арганізуе тэматычныя майстар-класы, накіраваныя на знаёмства з культурай Кітая: сярод іх – чайная цырымонія, каліграфія, пляценне традыцыйных вузлоў, а таксама жывапіс «гуохуа».

Прафсаюзнае жыццё

Супрацоўнікі РІКК гарманічна спалучаюць прафесійнае развіццё з грамадскімі і карпаратыўнымі падзеямі. Значным этапам у згуртаванні калектыву стала ўручэнне прафсаюзных білетаў: у 2025 годзе членамі пярвічнай прафсаюзнай арганізацыі работнікаў БДУ сталі 22 кітайскія выкладчыкі.

Жыццё інстытута не абмяжоўваецца працай – камандны дух згуртоўваецца праз удзел у спартыўных спаборніцтвах і патрыятычных ініцыятывах. Адной з яркіх падзей стала паездка калектыву ў мемарыяльны комплекс «Хатынь», дзе ўсе разам ушанавалі памяць загінулых падчас Другой сусветнай вайны.

 

print

Вам таксама можа спадабацца:

Конкурс на замяшчэнне пасад

Архіў газеты

БДУ на YouTube