Рэспубліканскі інстытут кітаязнаўства імя Канфуцыя БДУ адзначае 20-годдзе

Гісторыя РІКК пачынаецца з даручэння Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А.Р. Лукашэнкі, якое ён даў 31 снежня 2005 г. Міністэрствам адукацыі і замежных спраў: «Да 31 снежня 2006 г. прапрацаваць пытанне аб заснаванні ў Рэспубліцы Беларусь Інстытута Канфуцыя». Пытанне было прапрацавана дастаткова хутка, і ўжо 5 ліпеня 2006 г. рэктар БДУ прафесар В.І. Стражаў падпісаў з Канцылярыяй КНР па распаўсюджванні кітайскай мовы за мяжой Пагадненне аб стварэнні ў БДУ Рэспубліканскага інстытута кітаязнаўства імя Канфуцыя. Ён жа на працягу першых пяці гадоў на грамадскіх пачатках быў дырэктарам РІКК.

Наступныя пяць гадоў інстытут узначальваў вучоны-кітаязнаўца прафесар А.М. Гардзей.

На ўсіх этапах свайго развіцця РІКК адчуваў увагу і падтрымку міністэрстваў адукацыі Беларусі і Кітая, Штаб-кватэры Інстытутаў Канфуцыя / Ханьбань. У апошнія гады такую ж дапамогу нам аказваюць Цэнтр міжнароднай лінгвістычнай адукацыі і супрацоўніцтва Міністэрства адукацыі КНР і Кітайскі фонд падтрымкі вывучэння кітайскай мовы за мяжой.

І, безумоўна, мы б ніколі не дасягнулі такіх вынікаў у сваёй працы, каб не ўвага і ўсебаковая дапамога нашых дарагіх «бацькоў» – Беларускага дзяржаўнага і Далянскага політэхнічнага ўніверсітэтаў, іх рэктараў акадэміка С.У. Абламейкі і прафесара А.Д. Караля, акадэмікаў Оў Дзіньпіна, Шэня Чан’ю, Гуо Дунміна, Дзя Джэньюэня і Гао Сьяна.

Дзякую таксама цудоўнаму і дружнаму беларуска-кітайскаму калектыву РІКК. Наперадзе ў нас вялікая і цікавая праца!

Дырэктар РІКК БДУ прафесар Анатолій Афанасьевіч Тозік

Паважаныя калегі, дарагія сябры!

Шчыра віншую Рэспубліканскі інстытут кітаязнаўства імя Канфуцыя з 20-годдзем. Гэта значная падзея для Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

За гады сваёй працы інстытут стаў аўтарытэтным цэнтрам кітайскіх даследаванняў, важнай пляцоўкай беларуска-кітайскага супрацоўніцтва ў адукацыйнай, навуковай і культурнай сферах. Яго дзейнасць спрыяе пашырэнню навуковых сувязей, рэалізацыі сумесных праектаў і ўмацаванню міжнароднага аўтарытэту БДУ. Асаблівую ўдзячнасць выказваю Далянскаму політэхнічнаму ўніверсітэту за шматгадовае партнёрства, узаемны давер і падтрымку сумесных ініцыятыў.

Жадаю калектыву Інстытута новых поспехаў, натхнення і плённай працы на карысць беларуска-кітайскага сяброўства.

Рэктар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

прафесар Андрэй Дзмітрыевіч Кароль

Дазвольце мне ад імя Далянскага політэхнічнага ўніверсітэта сардэчна павіншаваць усіх выкладчыкаў і слухачоў Інстытута Канфуцыя БДУ з дваццацігоддзем яго заснавання!

Дваццаць гадоў плённай працы і няспыннага развіцця, шлях да росквіту і дабрабыту. Інстытут Канфуцыя БДУ, выступаючы цэнтрам гуманітарных абменаў, спрыяе паглыбленню ўзаемнага разумення і сяброўства паміж Кітаем і Беларуссю. Інстытут дасягнуў выдатных вынікаў у падрыхтоўцы спецыялістаў у галіне кітаязнаўства, выкладчыкаў кітайскай мовы, а таксама ў падтрымцы кітайска-беларускага супрацоўніцтва ў розных сферах, што ўмацоўвае культурныя сувязі і спрыяе далейшаму развіццю сяброўскіх адносін паміж нашымі краінамі.

У будучыні Далянскі політэхнічны ўніверсітэт будзе па-ранейшаму падтрымліваць развіццё Інстытута Канфуцыя БДУ, каб ператварыць інстытут ва ўзор супрацоўніцтва паміж Кітаем і Беларуссю ў сферы адукацыі.

Шчыра жадаю, каб юбілейныя ўрачыстасці прайшлі паспяхова! Зычу інстытуту новых дасягненняў і перамог!

Рэктар Далянскага політэхнічнага ўніверсітэта

акадэмік Гао Сьян

РІКК СЁННЯ

Стварэнне і развіццё вучэбна-матэрыяльнай базы РІКК БДУ

Інстытут працуе ў будынку па адрасе вул. Рэвалюцыйная 11. Будынак

перададзены БДУ, капітальна адрамантаваны і абсталяваны пры фі-

нансавай падтрымцы Штаб-кватэры Інстытутаў Канфуцыя (Ханьбань).

Урачыстае адкрыццё новага будынка адбылося 9 верасня 2019 г.

У будынку размясцілася каля 20 ву-

чэбных аўдыторый, лінгафонныя кла-

сы, канферэнц-зала, актавая зала і

бібліятэка, якая была атрымана ў дар

ад Дзяржаўнага савета (Ураду КНР).

Падрыхтоўка выкладчыкаў кітайскай мовы

З 2018 г. рэалізуецца падрыхтоўка выкладчыкаў кітайскай мовы

для школ і ўніверсітэтаў. Тэрмін навучання складае 22 месяцы.

Выпускнікі працуюць у горадзе Мінску і ва ўсіх абласцях Беларусі.

30 чэрвеня 2026 г. адбудзецца ўручэнне дзяржаўных дыпломаў

чарговаму, сёмаму, выпуску выкладчыкаў кітайскай мовы. Пра-

грама рэалізуецца пры падтрымцы Міністэрства адукацыі КНР,

Кітайскага фонду падтрымкі вывучэння кітайскай мовы за мяжой

і Далянскага політэхнічнага ўніверсітэта.

У 2022 г. адкрыта магістратура па падрыхтоўцы выкладчыкаў

кітайскай мовы для ўніверсітэтаў Беларусі. Адбылося тры выпус-

кі: у 2023, 2024 і 2025 гг.

З 2024 г. у РІКК рэалізуецца праграма павышэння кваліфікацыі

выкладчыкаў кітайскай мовы.

Навучанне кітайскай мове, каліграфіі

і жывапісу

Навучанне дзяцей і моладзі ад 7 да 15 гадоў па праграмах да-

датковай адукацыі праходзіць у трох узроставых катэгорыях: 7-9,

10-12 і 13-15 гадоў на 3 узроўнях.

Навучанне кітайскай мове дарослых па праграмах дадатковай

адукацыі ажыцяўляецца на 4 узроўнях.

Беларуская школа кітаязнаўства

Фарміраванне нацыянальнай школы кітаязнаўства – адна з прыяры-

тэтных задач РІКК БДУ. Пачынаючы з 2018 г. РІКК БДУ праводзіць

навукова-практычную канферэнцыю «Рэспубліканская школа

кітаязнаўца».

Выданне вучэбна-метадычнай літаратуры

РІКК БДУ сумесна з Інстытутам мовазнаўства НАН Беларусі падрых-

тавалі і выдалі ў 2021 г. першы ў гісторыі «Кітайска-беларускі слоўнік.

Беларуска-кітайскі слоўнік» аб’ёмам 18 тыс. слоў. Слоўнік вытрымаў

3 выданні.Акадэмічны «Кітайска-бела-

рускі слоўнік» аб’ёмам звыш

30 тыс. слоў – праект, рэалізаваны РІКК БДУ з удзелам супра-

цоўнікаў Інстытута мовазнаўства НАН Беларусі. Слоўнік выда-

дзены ў 2026 г., навуковы кіраўнік праекта – прафесар А.А. Тозік.

Падтрымка двухбаковага супрацоўніцтва

З 2007 года выдаюцца зборнікі навуковых прац, прысвеча-

ныя асобным сферам развіцця кітайскага грамадства і дзяржа-

вы, актуальным пытанням беларуска-кітайскага супрацоўніцтва,

зборнікі міжнародных навукова-тэарэтычных і навукова-практыч-

ных канферэнцый.

Алімпіяда і конкурсы па кітайскай мове

У 2016 г. адбылася Першая ўніверсітэцкая алімпіяда па кітайскай

мове сярод студэнтаў БДУ і слухачоў курсаў РІКК. З 2018 г.

алімпіяда атрымала статус Беларускай рэспубліканскай

і праводзіцца штогадова.

З 2021 г. РІКК сумесна з кафедрай кітайскай філалогіі філала-

гічнага факультэта БДУ праводзіць конкурс мастацкіх перакладаў

з кітайскай мовы «Люстэрка слоў».Конкурс кітайскай каліграфіі ручкай праходзіць у РІКК БДУ з 2019 г.

і праводзіцца ў дзвюх узроставых катэгорыях: малодшая (9–14

гадоў) і старэйшая (ад 15 гадоў).

Конкурс кітайскай каліграфіі ручкай праходзіць у РІКК БДУ з 2019 г.

і праводзіцца ў дзвюх узроставых катэгорыях: малодшая (9–14

гадоў) і старэйшая (ад 15 гадоў).

Філіялы РІКК: кабінеты і цэнтры

Філіялы РІКК:

4 кабінеты Канфуцыя

7 цэнтраў вывучэння

кітайскай мовы і куль-

туры.