Эмоции и их роль в жизни человека

Эмоции – (в переводе с латинского «потрясаю, волную») особый класс субъективных психологических и, отражающих в форме непосредственных переживаний, ощущений приятного или неприятного, отношения человека к миру и людям, процесс и результаты его практической деятельности, направленной на удовлетворение потребностей.

Роль эмоций в жизни человека крайне важна. Эмоции представляют собой специфическую группу состояний психики субъективного характера, которые находят выражение в форме переживаний и ощущений позитивного либо негативного характера, восприятия человеком окружающего мира и людей, собственных поступков и результатов действий. В группу эмоций входят чувства и страсти, настроения и аффекты, а также стрессы. Все процессы психики протекают в сопровождении данных состояний. Другими словами, любое проявление человеческой активности окрашивается какими-либо эмоциями. Именно благодаря эмоциям и чувствам люди лучше находят язык с окружающими, оказываются способными, не используя вербальные сигналы, делать выводы о состоянии своего ближнего.

Разнообразные эмоциональные моменты входят в содержание всех умственных процессов — восприятия, памяти, мышления и др. Чувства обусловливают яркость и полноту наших восприятий, они влияют на скорость и прочность запоминания. Эмоционально окрашенные факты запоминаются быстрее и прочнее. Чувства непроизвольно активизируют или, наоборот, затормаживают процессы мышления. Они стимулируют деятельность нашей фантазии, придают нашей речи убедительность, яркость и живость. Чувства вызывают и стимулируют наши действия. Сила и настойчивость волевых действий в значительной степени обусловливается чувствами. Они обогащают содержание человеческой жизни. Люди с бедными и слабыми эмоциональными переживаниями становятся сухими, мелочными педантами. Положительные эмоции и чувства наряду с отрицательными повышают нашу энергию и трудоспособность.

Также не стоит забывать о физическом состоянии организма человека. Эмоции и чувства оказывают воздействие на многие внутренние органы, такие как, например, сердце, зрение. Есть несколько предположений, по которым положительный настрой может защищать человека от проблем со здоровьем на протяжении всей жизни. Например, более счастливые люди скорее применяют активный метод для борьбы со старением, обычно, регулярно выполняя физические упражнения и проводя больше времени с пользой для здоровья. В то же самое время, эти люди могут избегать нездорового поведения, как например, курение и рискованный секс. Учеными доказано, что люди, которые в своей жизни испытывали больше положительных эмоций и чувств, чем отрицательных живут намного дольше. С одной стороны, отрицательные чувства и эмоции могут явиться не только причиной тяжелых заболеваний, но и обусловить наступление преждевременной старости. С другой, они мотивируют человека решать насущные проблемы, менять то, что его не устраивает. Страх необходим для выживания и сохранения безопасности. Чувство вины побуждает к сотрудничеству. Гнев мотивирует поиск справедливости.

Часто отрицательные эмоции доносят до человека важную информацию, и поэтому иногда они даже превосходят положительные эмоции по полезности. Печаль сигнализирует о потере, страх — об угрозе, а гнев предупреждает о недостойном поступке.

Таким образом, роль эмоций как положительных, так и отрицательных крайне важна для человека. Чувства и эмоции являются неотъемлемой частью личности. Они содействуют росту личности и обогащают её. К классу эмоций относятся настроения, чувства, аффекты, страсти, стрессы. Это так называемые «чистые» эмоции. Они включены во все психические процессы и состояния человека. Любые проявления его активности сопровождаются эмоциональными переживаниями.

Эмоции – это язык нашего внутреннего мира. Они сообщают нашему Я о том, какое значение, какую ценность лично для нас имеют те предметы или те отношения с другими людьми, которые в настоящий момент оказались в центре нашего внимания. Человек может не задумываться о том или ином происходящем событии, но возникшее эмоциональное переживание – гнев, радость, отвращение – сообщит ему об истинном отношении. Или, скажем, мы еще только представляем себе некоторую пока не существующую в реальности ситуацию, а эмоции уже оценивают ее как желаемую или неприятную. Таким образом, эмоции выполняют функцию оценки.

Эмоции помогают человеку решить, в каком направлении ему дальше действовать, помогают сделать выбор в ситуации, предполагающей несколько возможностей. Иначе говоря, они регулируют поступки и действия человека. Доверяя своим чувствам (при условии, конечно, что мы эти чувства действительно осознаем и понимаем), мы порой принимаем самые верные решения.

Эмоции в нашей жизни выполняют также мобилизующую функцию. Они как бы подключают дополнительные источники энергии, увеличивают силы и возможности человека. Причем такой способностью обладают как положительные, так и некоторые отрицательные эмоциональные переживания. Дополнительные силы у уставшего человека могут появиться и дать ему возможность еще некоторое время плодотворно поработать как благодаря настоящей радости, так и благодаря сильной злости. Вспомните, было ли с вами такое, когда кто-то говорил вам: «Да брось ты это дело, все равно ведь у тебя не получится!» Разве хотя бы однажды вы не отвечали (может быть, только про себя) со злостью: «Ну уж нетушки!» – и не делали с удвоенной энергией то, что вас призывали бросить?

Еще одно важное свойство эмоций: во многом благодаря им мы воспринимаем то, что с нами сейчас происходит, не как сумму отдельных фрагментов (подошел – увидел – заговорил – подарил цветы – послушал), коротких эпизодов, а как нечто целое, всеохватывающее (например, свидание). То есть как часть жизни. Все, что с нами происходит в отдельный момент времени, что окружает нас, объединяется некоторым чувством, с которым мы проживаем этот момент. Мы часто и называем тот или иной прожитый нами отрезок времени, указывая на доминирующее эмоциональное состояние: интересная поездка, тяжелый месяц, веселая встреча и т. д. Таким образом, эмоции выполняют синтезирующую функцию.

В целом, эмоциональные состояния регулируют поведение и мысли человека. Кроме того, они позволяют человеку понять самого себя: что мне нравится и что мне претит? Как я отношусь к тем или иным явлениям и событиям? Что мне дорого и от чего мне легко отказаться? Мы разговариваем со своим внутренним Я на языке эмоций и чувств. Правда, этому языку надо еще научиться. Нужно знать о том, какие бывают эмоции и чувства, как они проявляются лично у вас, каковы индивидуальные особенности вашего эмоционального мира. Тогда разговор с самим собой может состояться. Автоматически возникает вопрос: какая польза или вред может быть человеку от возникновения той или иной эмоции? Отвечая на него, следует учитывать, что положительная роль эмоций не связывается прямо с «положительными» эмоциями, а отрицательная роль — с «отрицательными». Последние могут служить стимулом для самосовершенствования человека, а первые — явиться поводом для благодушия. Многое зависит от целеустремленности человека и условий его воспитания. Мнения ученых о значении эмоций и выполняемых ими функциях расходятся. Однако несомненна главная функция эмоций — их участие в управлении поведением человека и животных

Курлович Мария Михайловна, психолог учреждения здравоохранения «Городской клинический психиатрический диспансер»