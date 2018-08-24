Как не сгореть на работе после отпуска?

«Никто так не нуждается в отпуске, как человек, только что вернувшийся из отпуска».

Элберт Грин Хаббард

Как это не парадоксально звучит, но эти слова через сотню лет подтвердили проведенные в этой области научные исследования. Ученые выяснили, что 50% людей при выходе на работу после продолжительного отдыха испытывают проблемы со здоровьем. Кажется, что после отпуска мы должны с удвоенной энергией взяться за дела, накопившиеся за время нашего отсутствия, однако вместо этого многие из нас начинают хандрить, впадать в депрессию. Ведь в отпуске у нас был совершенно другой режим, а сейчас опять нужно раньше вставать, недосыпать. Это физическое и душевное состояние, получило название «постотпускной синдром» (постопускная депрессия, хандра). Известно, что выраженность проявлений постотпускного синдрома тесно взаимосвязана с продолжительностью и качеством отдыха, а также полученными во время него эмоциями и впечатлениями. Чем радостнее, «ярче», «незабываемее» и дольше был сам отдых, тем тяжелее будет человеку возвращаться к «обыденности», а точнее – к реальности.

Почему возникает постотпускной синдром? Не удивляйтесь, но отдых в отпуске – это тоже стресс для нашего организма. И этот стресс тем сильнее, чем дальше мы уезжаем от нашего привычного места проживания. За время проведенного отпуска наш организм расслабляется. Отдыхая, мы меняем свой привычный биологический и психологический ритм жизни – питание, продолжительность сна, умственные и физические нагрузки, эмоциональный фон. Зачастую на время отдыха происходит смена часовых и климатических поясов. Вполне логично, что многим людям становится не под силу моментальное переключение на «рабочий лад», а процесс адаптации занимает определенное время. Но здесь уже ситуация усугубляется тем, что впереди вас ждет не отдых с его положительными эмоциями, а работа и трудовые будни. Кроме того, отягощающими факторами могут быть личностные особенности (предрасположенность к депрессиям),а также наслоение сезонной (например, осенней) депрессии.

К симптомам постотпускного синдрома можно отнести: грусть; раздражительность; меланхолию; постоянное чувство тревоги; усталость; боль в мышцах; головную боль; резкие перепады настроения, быструю утомляемость, снижение работоспособности; чувство, что даже простые задачи неразрешимы.

На работе мы зачастую забываем о себе, о своих желаниях, тогда как в отпуске мы стараемся побаловать себя, любимого. И возвращаясь после такого отдыха в рабочую обстановку, очень не хочется снова вспоминать про свои обязанности. Как правило, на работе во время отсутствия работника ничего не изменилось, меняется сам человек, его ощущения, вот и получается кризисная ситуация. Но совсем не отдыхать может быть опасно как для психического, так и физического здоровья. Работая без отдыха, можно «сгореть», стать раздражительным и агрессивным. Вернуться в нормальное состояние достаточно сложно, поэтому брать отпуск и отдыхать нужно каждый год.

Чтобы вернуться в привычное физиологическое состояние после отпуска, требуется, как правило, около двух недель, психологическая адаптация длится до 40 дней.

Существует несколько общих принципов, способных минимизировать стресс в переходной период и помочь вам настроиться на рабочий режим.

Постарайтесь вернуться из отпуска или каникул на 2-3 дня раньше, чтобы как можно безболезненней вернуться к обычному режиму. После выхода на работу постарайтесь хотя бы в течение 10 дней хорошо высыпаться, чтобы организм без стресса смог вернуться в привычное русло. Поинтересуйтесь, как дела в коллективе, чем занимались коллеги, над чем работали и начинайте заниматься какими-нибудь мелкими вещами, постепенно наращивая объемы и обязательно составьте план действий хотя бы на ближайшее время. Постепенно переходите к решению более сложных задач. Не затягивайте отпуск. За этим может последовать эмоциональный кризис и глубокая депрессия. И здесь уже, чтобы избавиться от апатии, уныния, плохого настроения, возобновить интерес к происходящему, не обойтись без помощи специалиста. Хандру можно победить бытовой активностью, здоровым питанием, физическими нагрузками, приемом витаминов и т.п. Утренняя зарядка, плавание, бег, велосипед прекрасно справляются со стрессом. Включите в свой рацион продукты, повышающие уровень гормона радости в крови. Не старайтесь сразу вернуться в доотпускной режим активности и нагрузок. Это касается не только работы, но и развлечений. С отпуском необходимо прощаться плавно, фокусируясь лишь на приятных воспоминаниях. Поделитесь с близкими друзьями приятными воспоминаниями, покажите им свою видео- и фотосъемку, угостите вкусными, привезенными из отпуска напитками и закусками. Поделившись положительными эмоциями, заново переживите их с друзьями. А если выход на работу оборачивается для вас катастрофой, то вам необходимо задуматься о несоответствии призванию и сменить место работы, а возможно и сферу деятельности. А когда работа в радость и требуется лишь освежить вашу заинтересованность, то вам необходимо лишь сформулировать цели и приступить к их немедленному осуществлению.

Благодаря этим доступным советам вы легко избежите постотпускной депрессии и в короткие сроки восстановите свою утраченную работоспособность.

Наталья Георгиевна ГУРОВА, врач-психотерапевт учреждения здравоохранения «Городской клинический психиатрический диспансер»

Контактный телефон 8 017 262 36 42