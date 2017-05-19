Общежитие VS съёмная квартира: что лучше?

Какая тема может быть самой актуальной и одинаково острой для всех иногородних студентов? Конечно же, это вопрос жилья. Если вы или ваш друг собираетесь переезжать и вам нелегко расставить приоритеты и сделать правильный выбор, то эта статья точно для вас!

Итак, вопрос «где жить?» становится легко решаемым, как только вы чётко определите для себя плюсы и минусы каждого варианта. В нашем случае их всего два: общежитие и съёмная квартира. Рассмотрим каждый поближе!

Стоимость

Стоимость для многих является решающим фактором при выборе места жительства. И, конечно же, важно понимать: снимать квартиру намного дороже, чем жить в общежитии. Варианты съёма лучше искать на соответствующих сайтах. Так вы сразу сможете увидеть и оценить расположение квартиры, её цену и другие условия.

Комфорт

Здесь однозначно выигрывает квартира. Да, современные общежития по своим условиям стараются не отставать от обычного жилья. Тем не менее, до полноценного сходства им ещё далеко. А вот очереди в ванную, один холодильник и плита на всех, а также постоянное соседство с людьми вносят свою лепту. Общежитие, в котором нужно учитывать желания всех, по удобству никогда не сравнится со съёмной квартирой, где закон – это только то, чего желаете вы. И об этом стоит помнить.

Общение

То, что всегда было и будет правдой: общежитие – это идеальное место для знакомств, общения и поиска друзей. У каждого из нас наступает момент, когда хочется просто веселиться и ни о чём не думать. Общежитие для этого идеальный вариант! Ведь именно здесь сверстники находятся в шаговой доступности: никаких мыслей о том, что надеть, и погода за окном не важна. Всего-то нужно зайти в комнату к другу! А вот выпить чаю и спокойно поговорить, или же собрать вместе целый блок и повеселиться как следует – решать только вам! В то время как в своей квартире, без друзей и любимых людей – хватит и пары дней, чтобы соскучиться по обыкновенным разговорам.

Учеба

Как ни прискорбно, но плюс общежития, который мы описывали выше, в то же время является и его существенным минусом. Дело в том, что постоянное общение и «тусовки» редко способствуют успехам в учебе. Неспособность остаться в тишине и одиночестве напрямую влияет на уровень сосредоточенности, а это, в свою очередь, быстро сказывается на студенческой успеваемости. Однако, в общежитии всегда можно найти старшекурсников, которые согласятся помочь с учёбой. Съёмная квартира таким кругом «полезных знакомств» не обладает.

Свобода действий

Жизнь в общежитии, естественно, требует соблюдения определённых правил, которые в квартире можно обойти стороной. Так, студенты всегда должны помнить о комендантском часе: либо приходить до 11 вечера, либо уже в 6 утра. Кроме того, ограничения есть и для гостей: любой, кто не живёт в общежитии, может прийти лишь в строго определённое время и только под личную ответственность студента. Курить на территории общежития также запрещено. Шум после десяти чреват беседой со студсоветом, а копию ключа от своей комнаты нужно непременно отдать коменданту.

Санитарные условия

На эту тему можно долго говорить, но вывод один: «Чисто там, где не сорят». Всем известные «общажные тараканы» могут завестись и на съёмной квартире, здесь всё зависит только от личной ответственности студента. И всё-таки, в общежитии чистоты и порядка добиться куда сложнее, ведь не каждый сосед согласен принять условия уборки.

Теперь, когда все тайны раскрыты, единственное, что остается – сделать правильный выбор. Какой из них– решать вам! А мы желаем удачи всем студентам в наступающем учебном году и с полной уверенностью заявляем: вы справитесь!

Елена ВОЛКОВА

