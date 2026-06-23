Дарога не даруе памылак!

Кожны кіроўца хоць раз у жыцці спяшаўся. У гэты момант здаецца, што высокая хуткасць – гэта выратаванне і спосаб кантролю над сітуацыяй. Большасць аўтамабілістаў пераацэньваюць выйгрыш у часе ад хуткай язды. Матэматыка дарожнага руху простая: развіваючы хуткасць 80 км/г замест дазволеных у населеным пункце 60 км/г, кіроўца выйграе на стандартным маршруце ўсяго пару хвілін. Але дзеля гэтых 120 секунд ён ідзе на каласальную рызыку. З ростам хуткасці адбываюцца тры крытычных змены:

звужаецца поле зроку: пешаход ці машына, якая выязджае збоку, проста знікаюць з поля бачнасці;

расце тармазны шлях: пры павелічэнні хуткасці ў два разы тармазны шлях аўтамабіля павялічваецца ў чатыры разы. Там, дзе на дазволенай хуткасці машына паспее спыніцца да пешаходнага пераходу, на павышанай – здзейсніць наезд. Напрыклад, пры хуткасці ў 90 км/г за гэты час аўтамабіль праходзіць прыкладна 25 метраў. А пры хуткасці 110 км/г – ужо 30. І гэта толькі ў ідэальных умовах. Калі да ўсяго іншага дадаць стому кіроўцы ці стан хваробы, не кажучы ўжо пра стан алкагольнага ап’янення, шлях за час рэакцыі можа павялічыцца ўдвая і нават больш. І тут лік ужо будзе весціся не на 3-5 метраў, а на дзясяткі і сотні. Чым вышэйшая хуткасць, тым складаней своечасова зрэагаваць;

знікае права на памылку: час на прыняцце рашэння ў экстраннай сітуацыі скарачаецца да доляў секунды.

Паводле арт. 18.12 КоАП Рэспублікі Беларусь, за перавышэнне кіроўцамі транспартных сродкаў усталяванай хуткасці руху ад 10 да 20 км/г прадугледжаны штраф у памеры да 1 базавай велічыні, за перавышэнне кіроўцамі ўсталяванай хуткасці руху ад 20 да 30 км/г – штраф у памеры ад 1 да 3 базавых велічынь.

Перавышэнне кіроўцамі транспартных сродкаў усталяванай хуткасці руху ад 30 да 40 км/г цягне штраф у памеры ад 3 да 10 базавых велічынь, звыш 40 км/г – штраф у памеры ад 8 да 12 базавых велічынь. Перавышэнне ўсталяванай хуткасці руху на велічыню ад 20 км/г і больш, учыненае кіроўцам паўторна на працягу 1 года пасля накладання адміністрацыйнага спагнання за такія парушэнні, цягне накладанне штрафу ў памеры ад 5 да 15 базавых велічынь ці пазбаўленне права кіравання транспартным сродкам тэрмінам да 1 года.

Таксама кіроўцы абавязаны пры руху вытрымліваць бяспечную дыстанцыю да транспартнага сродку, які рухаецца наперадзе, каб пазбегнуць сутыкнення ў выпадку яго раптоўнага тармажэння ці спынення. Пры набліжэнні да пешаходнага пераходу варта загадзя змяншаць хуткасць.

У жылой і пешаходнай зонах, на прылеглай тэрыторыі кіроўцы павінны рухацца з хуткасцю не больш за 20 км/г. І аўтамабілісты павінны з разуменнем да гэтага ставіцца, бо дваровая тэрыторыя па змаўчанні прадугледжвае тое, што на ёй могуць быць дзеці.

У той жа час надвор’е дыктуе свае правілы: калі апусцілася смуга, ідзе праліўны дождж, пагоршылася бачнасць ці траса пакрылася галалёдам, кіроўца абавязаны зменшыць хуткасць да ўзроўню, які дазволіць бяспечна спыніць транспартны сродак у межах бачнасці дарогі.

Асобную ўвагу супрацоўнікі сталічнай Дзяржаўтаінспекцыі надаюць аўтамабілістам-пачаткоўцам: кіроўцы са стажам кіравання да двух гадоў не маюць права перавышаць хуткасць у 70 км/г. Дадзенае абмежаванне дзейнічае на ўсіх участках вулічна-дарожнай сеткі, уключаючы загарадныя трасы, дзе астатнім транспартным сродкам дазволена рух з хуткасцю 90, 110 ці 120 км/г. Але нават язда ў межах хуткасных абмежаванняў не заўсёды бывае бяспечнай. Бяспечную для сябе хуткасць кожны кіроўца выбірае сам з улікам інтэнсіўнасці руху, асаблівасці і стану транспартнага сродку і грузу, які яны перавозяць, дарожных і метэаралагічных умоў, сваіх уласных навыкаў рэагавання на нечаканую сітуацыю.

Бяспека – гэта ваш асабісты выбар. Дарожна-транспартнае здарэнне з-за хуткасці – гэта не выпадковасць, а ўсвядомлены выбар чалавека за рулём на карысць рызыкі.

Выконвайце хуткасныя абмежаванні строга ў адпаведнасці з дарожнымі знакамі, адмоўцеся ад небяспечных манеўраў, рэзкіх перастраенняў і неабгрунтаваных абгонаў, трымайце бяспечную дыстанцыю да транспарту, які ідзе наперадзе, будзьце надзвычай уважлівыя паблізу пешаходных пераходаў, школ і прыпынкаў грамадскага транспарту – ніводная зэканомленая хвіліна не вартая чалавечага жыцця.

Выкананне ўсталяваных абмежаванняў хуткасці дазваляе зменшыць колькасць дарожных здарэнняў і цяжкасці іх наступстваў. Таму кіроўцы павінны заўсёды памятаць пра важнасць выбару правільнай хуткасці руху і імкнуцца да бяспечнай і адказнай язды. Калі кіроўца будзе ўважліва назіраць за становішчам руху і яго зменамі, то ён зможа правільна абраць хуткасць і забяспечыць бяспеку руху.

Нагадваем, 26 чэрвеня Дзяржаўтаінспекцыя правядзе Адзіны дзень бяспекі дарожнага руху пад дэвізам «Абгон павінен быць бяспечным!», арыентаваны на прафілактыку дарожна-транспартных здарэнняў з прычыны перавышэння хуткасных абмежаванняў. Памятайце, што ад вас залежыць не толькі ваша жыццё і здароўе, але таксама і жыццё і здароўе іншых удзельнікаў дарожнага руху! Вас чакаюць дома жывымі і здаровымі.

Беражыце сябе!

Каментар начальніка аддзела па агітацыі і прапагандзе ДАІ ГУУС Мінгарвыканкама Арцёма Няхая