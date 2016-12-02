История создания БГУ: 25 февраля 1919 г. – 30 октября 1921 г. Когда же был основан наш университет?

Предисловие
Уважаемые сотрудники и студенты, готовясь к 95-летнему юбилею альма-матер, мы детально изучили историю создания БГУ. Как вы знаете, БГУ празднует свой день рождения 30 октября. Эту традицию заложил в 1922 году В. И. Пичета, который решил начать отсчет годам жизни БГУ с 30 октября 1921 г., с того дня, когда в БГУ начались занятия. Но этому предшествовал большой подготовительный период по созданию инфраструктуры университета и организации всего учебного процесса.
Мы обратились к датам создания других университетов и выяснили, что в основном все они связывают день своего основания с датой указа, декрета, постановления и т. п., которая часто сильно отличается от даты начала занятий. Это и естественно, ведь создание университета требует большого времени. Так,
Московский государственный университет был учрежден 25 января 1755 г., а занятия начались 7 мая 1755 г., Варшавский университет был учрежден 19 ноября 1816 г., а занятия начались 14 мая 1818 г., Ереванский государственный университет учрежден 16 мая 1919 г., а занятия начались 1 февраля 1920 г. И так практически все университеты. Они считают днем основания дату подписания документа.
В свою очередь мы установили, что официальным документом об открытии БГУ был Декрет ЦИК рабочих, крестьянских и солдатских депутатов ССРБ от 25 февраля 1919 года (на фото). И он был принят всеми последующими правительствами и постановлениями как главный документ.
В этой статье описывается, как белорусы пытались создать и свое государство, и первый национальный университет. И эти два процесса протекали абсолютно одновременно. Одним из первых вопросов власти всегда был вопрос создания университета.
Из этих материалов можно сделать вывод, что датой основания БГУ нужно (по всем юридическим законам) считать 25 февраля 1919 г.
В. И. Пичете с коллегами было, наверное, неудобно отмечать в 1922 году не первую годовщину работы университета, а большее количество лет. Так и повелось. Хотя, как вы увидите из статьи, уже в 1919 г. БГУ были выделены деньги, здание, начали функционировать курсы, т. е. по существу университет начал работать.
Понятно, существуют традиции университета, и совсем не просто изменить дату его основания. Мы и не предлагаем это пока делать. Однако стоит вернуть историческую правду и ввести в университетский календарь (и в общественное сознание) дату 25 февраля 1919 года как дату учреждения БГУ, сохранив дату 30 октября 1921 года как дату начала занятий на первом курсе в БГУ.
Буду рад услышать ваши пожелания и предложения. Можете писать на мой адрес: rector@bsu.by или высказывать лично.
Дореволюционный период
История государственного строительства всех наций Европы в Новое и Новейшее время тесно связана с борьбой за создание, среди прочих национальных институтов, своего университета. Очевидно, что университет был одним из важнейших институтов, обеспечивавших общественный прогресс, и одним из основных кластеров национального и государственного строительства. В начальный период зарождения национального движения на белорусских землях такая роль принадлежала Виленскому университету и в незначительной степени недолго просуществовавшим Полоцкой иезуитской академии и Горы-Горецкому земледельческому институту.
Однако в условиях крепостнической России существование высших учебных заведений в белорусских губерниях рассматривалось имперскими властями как угроза, как средство борьбы за свободу, национальные права и равенство граждан. Тем не менее передовые умы и патриоты своего края, осознававшие значение университета для общественного прогресса, при каждой возможности требовали от властей восстановления высших учебных заведений в Беларуси. Во второй половине XIX в. множество таких обращений было направлено к имперским властям, однако они остались без реализации.
Демократизация России после Февральской революции 1917 г. дала возможность не только поставить вопрос создания белорусского университета перед Временным правительством, но и начать широкую общественную дискуссию по этому вопросу. Уже в марте 1917 г. был созван съезд белорусских партий и организаций, где было заявлено о необходимости при первой возможности открыть в Беларуси высшее учебное заведение. Однако Временное правительство не стремилось решать этот вопрос.
Первые попытки создать белорусский университет
Новый импульс к воплощению идеи был дан на Первом Всебелорусском съезде в декабре 1917 г. В созданной комиссии для разработки предложений по реформированию образования и созданию белорусского университета работали выдающиеся ученые, имевшие опыт университетского администрирования. Главная роль принадлежала историку Митрофану Викторовичу Довнар-Запольскому и филологу, этнографу, бывшему ректору Варшавского императорского университета Евфимию Федоровичу Карскому. Последний подготовил проект устава Белорусского университета, опубликованный в газете «Вольная Беларусь». После принятия съездом первого пункта резолюции о создании белорусского органа управления вооруженные отряды большевиков окружили место проведения съезда и в ночь на 18 декабря 1917 г. разогнали его депутатов. Нежелание Облисполкомзапа, созданного фактически из фронтовых советов, признать новый белорусский орган власти, вновь отодвигали на неопределенный срок перспективу как создания университета, так и строительства белорусской государственности.
После этого события среди тех, кто выступал за создание белорусской государственности, возникли разногласия относительно путей национального строительства. Часть представителей белорусской интеллигенции развернула работу по провозглашению Белорусской Народной Республики, другая выступила за Советскую Беларусь и искала компромисс с правительством В. И. Ленина. Однако объединяющим началом для всех приверженцев национального самоопределения стало то, что все политические силы одинаково понимали значение создания белорусского университета как фундамента и цементирующей основы для будущей белорусской государственности.
Как известно, в ночь с 24 на 25 марта Рада БНР приняла Уставную грамоту, в которой провозглашалась независимость Беларуси. Первый народный секретарь просвещения в правительстве образованной в марте 1918 г. БНР А. А. Смолич (в последующем заведующий кафедрой БГУ) инициировал создание в апреле 1918 г. подготовительной комиссии для открытия в Минске Белорусского университета. В состав комиссии вошли многие из тех, кто уже горячо агитировал за эту идею во время революционных событий 1917 г. –Е. Ф. Карский, М. В. Довнар-Запольский, сам А. А. Смолич и другие. 10 мая 1918 г. М. В. Довнар-Запольский предложил председателю Народного секретариата БНР свой проект мероприятий по открытию Белорусского университета. Однако и эта попытка в условиях функционирования структур БНР под немецкой оккупацией не увенчалась успехом. После очередных военно-политических и революционных событий в Европе осенью 1918 г. БНР прекратила свое существование. Завершила работу и подготовительная комиссия по открытию университета.
Не удалось в 1918 г. реализовать и план советского правительства о закреплении за Беларусью эвакуированного Юрьевского университета и переводе его в один из не занятых немецкими войсками городов. Одновременно усилиями Белорусского национального комиссариата, который объединил готовых работать с советским правительством В. И. Ленина белорусских деятелей коммунистической ориентации, в Москве был создан Белорусский народный университет, который лишь условно являлся классическим и смог проработать непродолжительное время.
Постановление правительства и первые организационные действия
После провозглашения Советской Социалистической Республики Белоруссия 1 января 1919 г. к идее открытия университета сразу же вернулось новое правительство республики.
Одним из первых постановлений ЦИК стал декрет от 25 февраля 1919 г., которым постановлялось «открыть в Минске Государственный университет и на первые, и наличные нужды по его организации отпустить из средств республики 1 млн. рублей». При губернском комиссариате народного просвещения под руководством Е. Ф. Карского была сформирована специальная комиссия.
Дело создания Белорусского университета контролировали центральные органы советской власти в Москве. При Народном комиссариате просвещения РСФСР в помощь Минской комиссии 22 марта 1919 г. была образована особая Московская комиссия в составе выдающихся российских ученых и представителей наркоматов.
Буквально за два весенних месяца 1919 г. Минская комиссия рассмотрела вопрос о выделении помещений для университета, организовала подготовительные курсы для желающих поступить в университет и прием заявлений от желающих обучаться. Обе комиссии (Минская и Московская) на протяжении весны 1919 г. сделали многое для начала деятельности университета – обсуждалась его структура, разрабатывались учебные планы, шли переговоры с профессорами и преподавателями. Открыть занятия предполагалось 1 мая 1919 г., но затем срок был перенесен на осень 1919 г.
Активная деятельность по организации университета была прервана летом 1919 г., когда польские войска заняли Минск. Несмотря на все трудности, минская комиссия старалась продолжить работу и в условиях оккупации. Члены комиссии сделали попытку открыть в Минске Высшие подготовительные курсы университетского типа, однако со стороны польских властей ни вопрос создания белорусского университета, ни вопрос о белорусской государственности не нашли поддержки.
После вступления в Минск Красной армии и повторного провозглашения БССР в июле 1920 г. вопрос о создании университета вновь стал одним из основных при обсуждении первоочередных задач государственного строительства. 11-18 августа 1920 г. делегация минской университетской комиссии при Минском отделе народного образования посетила Москву, где провела переговоры с представителями Наркомпроса РСФСР. Члены делегации – Е. Ф. Карский, Л. Б. Слепян, С. Д. Каминский, Н. К. Ярошевич – договорились о восстановлении работы Московской комиссии, согласовали перечень факультетов и обсудили вопросы привлечения к работе в БГУ профессоров и преподавателей из РСФСР. В свою очередь правительство РСФСР признало декрет ЦИК БССР от 25 февраля 1919 г. об открытии в Минске университета «закономерным и достаточным актом, сохранившим силу и … решающим … юридическую сторону вопроса».
Помощь комиссиям в работе оказали и известные ученые с мировыми именами – К. А. Тимирязев, Д. М. Прянишников, А. Ф. Фортунатов и др. В конце 1920 г. 12 ученых из Москвы (историк В. И. Пичета, химик Б. М. Беркенгейм, зоолог Н. М. Кулагин, этнограф Н. А. Янчук, медики Л. С. Минор и М. Б. Кроль и др.) приехали в Минск, чтобы на месте подготовить открытие университета весной 1921 г.
Подготовка к началу полномасштабной работы
7 марта 1921 г. совместным решением Минской и Московской комиссий было создано Временное правление БГУ, которое в составе Владимира Ивановича Пичеты, Федора Федоровича Турука и Захара Григорьевича Гринберга начало свою деятельность 16 марта.
18 апреля 1921 г. постановлением Президиума ЦИК Беларуси были подтверждены ранее изданные постановления об открытии в Минске Белорусского государственного университета, было решено создать факультеты: рабочий, общественных наук, медицинский, сельскохозяйственный и физико-математический, учредить при Белорусском государственном университете научно-исследовательский институт белорусской и еврейской культуры. Был официально утвержден список зданий, а также земель и инвентаря, которые переходили в пользование БГУ. В бывшей гимназии Фальковича и Зубакина с лета 1921 г. расположились Правление (ректорат) БГУ, университетская библиотека и рабочий факультет.
Молодая республика в те годы остро нуждалась в высококвалифицированных кадрах: врачах, учителях, экономистах, юристах. Именно на их подготовку был сделан упор в первые годы существования университета. Однако, учитывая общий не очень высокий образовательный уровень абитуриентов, особое внимание обращалось на необходимость скорейшего создания рабочего факультета для подготовки рабоче-крестьянской молодежи к учебе по университетским специальностям. Таким образом, БГУ сразу брал на себя реализацию не только образовательного и научного, но и социально-культурного направления государственного строительства. О важности этой миссии говорит тот факт, что в специальную комиссию по созданию рабфака вошли представители центральных органов партии и правительства (В. Г. Кнорин, И. П. Кореневский и др.).
Коллегия Наркомпроса БССР 8 июля 1921 г. официально назначила руководство БГУ – Правление, которое возглавил ректор, выдающийся историк Владимир Иванович Пичета.
Торжественное открытие БГУ прошло 11 июля 1921 г. в здании Минского городского театра в присутствии членов правительства ССРБ, представителей общественности, ученых, подготовивших открытие первого белорусского университета. Развернулась дальнейшая работа по подготовке к началу занятий на двух факультетах – медицинском и факультете общественных наук (ФОН).
На заседании совета ФОН 16 октября 1921 г. было принято решение определить 30 октября днем начала учебного года. Открытие занятий на первом курсе в БГУ в торжественной обстановке провели в полдень 30 октября 1921 г.
Участвовали все профессора, преподаватели и студенты, представители партийно-государственного руководства республики. После выступлений официальных лиц и оглашения приветственных телеграмм от университетов и научных учреждений России и Украины, с докладом, констатирующим проделанную работу и определяющим первостепенные задачи, выступил ректор В. И. Пичета. На следующий день 31 октября профессор Д. П. Кончаловский прочитал первую лекцию для студентов.
Столь долгожданная мечта о создании белорусского университета, к которой так настойчиво шли, преодолевая трудности и разруху, национальное унижение, представители всех политических партий и движений, ратовавших за общественный и цивилизационный прогресс в Беларуси, воплотилась в жизнь. Их общими усилиями был возведен один из столпов белорусской государственности – Белорусский государственный университет.
Ректор академик БГУ С.В. АБЛАМЕЙКО