История создания БГУ: 25 февраля 1919 г. – 30 октября 1921 г. Когда же был основан наш университет?

Предисловие

Уважаемые сотрудники и студенты, готовясь к 95-летнему юбилею альма-матер, мы детально изучили историю создания БГУ. Как вы знаете, БГУ празднует свой день рождения 30 октября. Эту традицию заложил в 1922 году В. И. Пичета, который решил начать отсчет годам жизни БГУ с 30 октября 1921 г., с того дня, когда в БГУ начались занятия. Но этому предшествовал большой подготовительный период по созданию инфраструктуры университета и организации всего учебного процесса.

Мы обратились к датам создания других университетов и выяснили, что в основном все они связывают день своего основания с датой указа, декрета, постановления и т. п., которая часто сильно отличается от даты начала занятий. Это и естественно, ведь создание университета требует большого времени. Так,

Московский государственный университет был учрежден 25 января 1755 г., а за­нятия начались 7 мая 1755 г., Варшавский университет был учрежден 19 ноября 1816 г., а занятия начались 14 мая 1818 г., Ереванский государственный университет учрежден 16 мая 1919 г., а занятия начались 1 февраля 1920 г. И так практически все университеты. Они считают днем основания дату подписания документа.

В свою очередь мы установили, что официальным документом об открытии БГУ был Декрет ЦИК рабочих, крестьянских и солдатских депутатов ССРБ от 25 февраля 1919 года (на фото). И он был принят всеми последую­щими правительствами и постано­вле­ниями как главный документ.

В этой статье опи­сы­вается, как белорусы пытались соз­дать и свое государство, и первый националь­ный университет. И эти два процесса протекали абсолютно одновременно. Одним из первых во­просов власти всегда был вопрос создания университета.

Из этих материалов можно сделать вывод, что датой основания БГУ нужно (по всем юридическим законам) считать 25 февраля 1919 г.

В. И. Пичете с коллегами было, наверное, неудобно отмечать в 1922 году не первую годовщину работы университета, а большее количество лет. Так и повелось. Хотя, как вы увидите из статьи, уже в 1919 г. БГУ были выделены деньги, здание, начали функционировать курсы, т. е. по сущес­тву университет начал работать.

Понятно, суще­ствуют традиции университета, и совсем не просто изменить дату его основания. Мы и не предла­гаем это пока делать. Однако стоит вернуть ис­то­ри­чес­кую правду и ввести в уни­верси­тетский календарь (и в общественное сознание) дату 25 февраля 1919 года как дату учреждения БГУ, сохранив дату 30 октября 1921 года как дату начала занятий на первом курсе в БГУ.

Буду рад услышать ваши пожелания и предложения. Можете писать на мой адрес: rector@bsu.by или высказывать лично.

Дореволюционный период

История государственного строительства всех наций Европы в Новое и Новейшее время тесно связана с борьбой за создание, среди прочих национальных институтов, своего университета. Очевидно, что университет был одним из важнейших институтов, обеспечивавших общественный про­гресс, и одним из основных кластеров национального и государственного строительства. В начальный период зарождения нацио­нального движения на белорусских землях такая роль принадлежала Виленскому университету и в незначи­тельной степени недолго просуществовавшим Полоцкой иезуитской академии и Горы-Горецкому земледельческому институту.

Однако в условиях крепостнической России существование выс­ших учебных заведений в бело­русских губерниях рассматривалось имперскими властями как угроза, как средство борьбы за свободу, национальные права и равенство граждан. Тем не менее передовые умы и патриоты своего края, осознававшие значение университета для общественного прогресса, при каждой возможности требовали от властей восстановления высших учебных заведений в Беларуси. Во второй половине XIX в. множество таких обращений было направлено к имперским властям, однако они остались без реализации.

Демократизация России после Февральской революции 1917 г. дала возможность не только по­ставить вопрос создания белорус­ского университета перед Временным правительством, но и начать широкую общественную дискуссию по этому вопросу. Уже в марте 1917 г. был созван съезд белорусских партий и организаций, где было заявлено о необходимости при первой возможности открыть в Беларуси высшее учебное заведение. Однако Временное пра­вительство не стремилось решать этот вопрос.

Первые попытки создать белорусский университет

Новый импульс к воплощению идеи был дан на Первом Всебелорусском съезде в декабре 1917 г. В созданной комиссии для разработки предложений по реформированию образования и созданию белорусского университета работали выдающиеся ученые, имевшие опыт университетского администрирования. Главная роль принадлежала историку Митрофану Викторовичу Довнар-Запольскому и филологу, этнографу, бывшему ректору Варшавского императорского университета Евфимию Фе­­доровичу Карскому. Последний под­­готовил проект устава Бело­рус­ского университета, опубликованный в газете «Вольная Бела­русь». После принятия съездом первого пункта резолюции о создании белорусского органа управления вооруженные отряды большевиков окружили место проведения съезда и в ночь на 18 декабря 1917 г. разогнали его депутатов. Нежелание Облисполком­запа, созданного фактически из фронтовых советов, признать новый белорусский орган власти, вновь отодвигали на неопреде­ленный срок перспективу как создания университета, так и строительства белорусской государственности.

После этого события среди тех, кто выступал за создание белорус­ской государственности, возникли разногласия относительно путей национального строительства. Часть представителей белорус­ской интеллигенции развернула работу по провозглашению Белорусской Народной Республики, другая выступила за Советскую Беларусь и искала компромисс с правительством В. И. Ленина. Однако объединяющим началом для всех приверженцев националь­ного самоопределения стало то, что все политические силы одинаково понимали значение создания белорусского университета как фундамента и цементирующей основы для будущей белорусской государственности.

Как известно, в ночь с 24 на 25 марта Рада БНР приняла Уставную грамоту, в которой провозглашалась независимость Беларуси. Первый народный секретарь просвещения в правительстве обра­зованной в марте 1918 г. БНР А. А. Смолич (в последующем заведующий кафедрой БГУ) инициировал создание в апреле 1918 г. подготовительной комиссии для открытия в Минске Белорусского университета. В состав комиссии вошли многие из тех, кто уже горячо агитировал за эту идею во время революционных событий 1917 г. –Е. Ф. Карский, М. В. Довнар-За­польский, сам А. А. Смолич и другие. 10 мая 1918 г. М. В. Довнар-Запольский предложил председателю Народного секретариата БНР свой проект мероприятий по открытию Белорусского университета. Однако и эта попытка в усло­виях функционирования структур БНР под немецкой оккупацией не увенча­лась успехом. После очередных военно-политических и революционных событий в Европе осенью 1918 г. БНР прекратила свое существование. Завершила работу и подготовительная комиссия по открытию университета.

Не удалось в 1918 г. реализо­вать и план советского правитель­ства о закреплении за Беларусью эвакуированного Юрьевского университета и переводе его в один из не занятых немецкими войсками городов. Одновременно усилиями Белорусского национального комиссариата, который объединил готовых работать с советским правительством В. И. Ленина белорус­ских деятелей коммунистической ориентации, в Москве был создан Белорусский народный университет, который лишь условно являлся классическим и смог проработать непродолжительное время.

Постановление правительства и первые организационные действия

После провозглашения Советской Социалистической Республики Белоруссия 1 января 1919 г. к идее открытия университета сразу же вернулось новое правительство республики.

Одним из первых постановлений ЦИК стал декрет от 25 февраля 1919 г., которым постановлялось «открыть в Минске Государственный университет и на первые, и наличные нужды по его организации отпустить из средств республики 1 млн. рублей». При губернском комиссариате народ­ного просвещения под руководством Е. Ф. Карского была сформирована специальная комиссия.

Дело создания Белорусского уни­верситета контролировали цент­ральные органы советской власти в Москве. При Народном комиссариате просвещения РСФСР в помощь Минской комиссии 22 марта 1919 г. была образована особая Московская комиссия в составе выдающихся российских ученых и представителей наркоматов.

Буквально за два весенних месяца 1919 г. Минская комиссия рассмотрела вопрос о выделении помещений для университета, организовала подготовительные курсы для желающих поступить в университет и прием заявлений от желающих обучаться. Обе комиссии (Минская и Московская) на протяжении весны 1919 г. сделали многое для начала деятельности университета – обсуждалась его структура, разрабатывались учебные планы, шли переговоры с профессорами и преподавателями. Открыть занятия предполагалось 1 мая 1919 г., но затем срок был перенесен на осень 1919 г.

Активная деятельность по организации университета была прервана летом 1919 г., когда польские войска заняли Минск. Несмотря на все трудности, минская комиссия старалась продолжить работу и в условиях оккупации. Члены комиссии сделали попытку открыть в Минске Высшие подготовитель­ные курсы университетского типа, однако со стороны польских властей ни вопрос создания белорусского университета, ни вопрос о белорусской государственности не нашли поддержки.

После вступления в Минск Красной армии и повторного провозглашения БССР в июле 1920 г. вопрос о создании университета вновь стал одним из основных при обсуждении первоочередных задач государственного строитель­ства. 11-18 августа 1920 г. делегация минской университетской комиссии при Минском отделе народного образования посетила Москву, где провела переговоры с представителями Наркомпроса РСФСР. Члены делегации – Е. Ф. Карский, Л. Б. Слепян, С. Д. Каминский, Н. К. Ярошевич – договорились о восстановлении работы Московской комиссии, согласовали перечень факультетов и обсудили вопросы привлечения к работе в БГУ профессоров и преподавателей из РСФСР. В свою очередь правительство РСФСР признало декрет ЦИК БССР от 25 февраля 1919 г. об открытии в Минске университета «закономерным и достаточным актом, сохранившим силу и … решающим … юридическую сторону вопроса».

Помощь комиссиям в работе оказали и известные ученые с мировыми именами – К. А. Тими­рязев, Д. М. Прянишников, А. Ф. Фортунатов и др. В конце 1920 г. 12 ученых из Москвы (ис­торик В. И. Пичета, химик Б. М. Беркенгейм, зоолог Н. М. Кулагин, этнограф Н. А. Янчук, медики Л. С. Минор и М. Б. Кроль и др.) приехали в Минск, чтобы на месте подготовить открытие универси­тета весной 1921 г.

Подготовка к началу полномасштабной работы

7 марта 1921 г. совместным решением Минской и Московской комиссий было создано Временное правление БГУ, которое в составе Владимира Ивановича Пичеты, Федора Федоровича Турука и Захара Григорьевича Гринберга начало свою деятельность 16 марта.

18 апреля 1921 г. постановле­нием Президиума ЦИК Беларуси были подтверждены ранее изданные постановления об открытии в Минске Белорусского государственного университета, было решено создать факультеты: рабочий, общественных наук, медицинский, сельскохозяйственный и физико-математический, учредить при Белорусском государственном университете научно-исследовательский институт белорус­ской и еврейской культуры. Был официально утвержден список зда­ний, а также земель и инвен­таря, которые переходили в пользование БГУ. В бывшей гимназии Фальковича и Зубакина с лета 1921 г. расположились Правление (ректорат) БГУ, университетская библиотека и рабочий факультет.

Молодая республика в те годы остро нуждалась в высококвалифицированных кадрах: врачах, учителях, экономистах, юристах. Именно на их подготовку был сделан упор в первые годы существования университета. Однако, учитывая общий не очень высокий образовательный уровень абитуриентов, особое внимание обра­ща­лось на необходимость скорейшего создания рабочего факуль­тета для подготовки рабоче-крестьянской молодежи к учебе по уни­­верситетским специальностям. Таким образом, БГУ сразу брал на себя реализацию не только образовательного и научного, но и социально-культурного направления государственного строительства. О важности этой миссии говорит тот факт, что в специальную комиссию по созданию рабфака вошли представители центральных органов партии и правительства (В. Г. Кнорин, И. П. Кореневский и др.).

Коллегия Наркомпроса БССР 8 июля 1921 г. официально назначила руководство БГУ – Правление, которое возглавил ректор, выдающийся историк Владимир Иванович Пичета.

Торжественное открытие БГУ прошло 11 июля 1921 г. в здании Минского городского театра в присутствии членов правительства ССРБ, представителей общественности, ученых, подготовивших открытие первого белорусского университета. Развернулась дальнейшая работа по подготовке к началу занятий на двух факультетах – медицинском и факультете общественных наук (ФОН).

На заседании совета ФОН 16 октября 1921 г. было принято решение определить 30 октября днем начала учебного года. Открытие занятий на первом курсе в БГУ в торжественной обстановке провели в полдень 30 октября 1921 г.

Участвовали все профессора, преподаватели и студенты, представители партийно-государственного руководства республики. После выступлений официаль­ных лиц и оглашения приветст­венных телеграмм от университетов и научных учреждений России и Украины, с докладом, констатирующим проделанную работу и определяющим первостепенные задачи, выступил ректор В. И. Пичета. На следующий день 31 октября профессор Д. П. Кончаловский прочи­тал первую лекцию для студентов.

Столь долгожданная мечта о создании белорусского универ­ситета, к которой так настойчиво шли, преодолевая трудности и разруху, национальное унижение, представители всех политических партий и движений, ратовавших за общественный и цивилизаци­онный про­гресс в Беларуси, воплотилась в жизнь. Их общими уси­лиями был возведен один из столпов белорусской государст­вен­ности – Белорусский государст­­вен­ный университет.

Ректор академик БГУ С.В. АБЛАМЕЙКО