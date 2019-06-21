КАДРЫ БГУ ДЛЯ EY. Без опыта работы в мировую компанию

Который год международная аудиторско-консалтинговая компания EY в топ-5 по количеству распределенных выпускников БГУ. Самое большое желание студента – работать в крутой компании – часто разбивается о страх быть отверженным из-за неопытности и отсутствия внушительного стажа. В EY к этому лояльны, прийти на стажировку и начать карьеру можно совсем «зеленым». Об условиях, специфике работы мы поговорили с руководством.

Ценность – люди

Компания EY (Эрнст энд Янг) – международный лидер в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования. EY – одна из компаний BIG 4 («Большой четверки») аудиторско-консалтинговых организаций мира. Коллектив EY насчитывает 300,000 человек по всему миру работающих в 728 офисах в 150 странах. В Беларуси офис EY был открыт 1 сентября 2000 года, на текущий момент в минском офисе работает более 600 человек.

— EY является крупнейшей компанией среди аудиторских компаний в Беларуси по количеству клиентов, сотрудников и выручке. С 2010 года в Минске открыт и функционирует Minsk Delivery Center, сегодня мы работаем с офисами компании из СНГ и Центральной, Южной и Восточной Европы, — рассказывает Иван СТАНКЕВИЧ, директор по аудиту, ассоциированный партнер, руководитель группы по развитию центров поддержки в регионе CESA . — На ряду с традиционными услугами в области аудита специалисты нашего офиса полноценно вовлекаются в налоговые, бухгалтерские проекты, в том числе в консультационные услуги в области IT и управления персоналом. Благодаря такой специфике наши специалисты работают в мультинациональных командах, получают опыт международного общения.

Такая широкая линейка наших услуг требует специалистов не только экономического, но и технического, математического, физического профилей.

В 2010 мы начали активно работать со студентами выпускных курсов. Ежегодно мы принимаем в компанию 120-130 таких студентов, в том числе по распределению студентов бюджетной формы обучения. Они могут проходить у нас летнюю и преддипломную практики, а также совмещать учебу на выпускном курсе и работу благодаря гибкому графику. Мы оплачиваем студентам дни экзаменов в период сессии, государственные экзамены и день защиты диплома.

Выпускники БГУ в том числе востребованы во всех наших сервисных линиях. Студенты имеют хорошую фундаментальную базу образования. Практика показывает, что молодые специалисты становятся профессионалами, которые объединены глобальной целью компании – «совершенствуя бизнес, улучшаем мир».

Одной из основных ценностей компании являются люди. Мы создаем возможности для их профессионального роста и развития. Как пример, наша карьерная лестница, каждая ступенька которой показывает понятные перспективы карьерного роста для сотрудников, независимо от их сервисной линии.

Обучение и развитие сотрудников – один из главных приоритетов компании. В 2020 году на обучение сотрудников EY во всем мире было отведено 13 млн часов. Компания потратила более 500 млн долларов США на обучение, закрепляя его результаты коучингом и предоставляя возможности для развития необходимых навыков и приобретения нового профессионального опыта. Стажировка по студенческой программе или постоянная работа – в EY вы всегда найдете для себя возможность расти, учиться и стать лидером.

Каждому – старшего брата!

О том, как попасть на стажировку и распределение, что ожидает студентов в компании, делится Инна СУРОВИЦКАЯ, менеджер, аудиторские услуги. С ней знаком каждый, кто работает и стажируется в отделе аудита.

— Старт карьеры в аудите начинается со стажировки: 3 месяца реальных аудиторских задач на аудиторских проектах. Есть два набора в год: середина осени и начало января. В зависимости от своей учебной загруженности ребята могут выбрать наиболее удобную дату старта работы. Стажировка всегда начинается с недельного курса тренингов, где подробно рассказывают, чем предстоит заниматься. То есть необязательно изначально обладать глубокими знаниями в сфере финансов и бухгалтерского учета, главное – желание учиться и развиваться. Поэтому студенты не только экономических специальностей могут прийти на стажировку. Ваша специальность не главное, для успешной карьеры в аудите важнее желание развиваться и изучать что-то новое.

По сути стажировка – это испытательный срок. Новобранцы смотрят, что такое аудит на практике, а мы смотрим на них. Если по истечении испытательного срока студентов все устраивает, и при этом они получили хорошие оценки и отзывы за выполненные задания, мы предлагаем им продолжить карьеру в EY.

Каждый год мы принимаем порядка ста новых ребят в отдел аудита. Первый год – самый сложный для них, поэтому мы разработали дополнительные меры, чтобы адаптация прошла наиболее комфортно. Например, каждому новичку мы даем так называемого старшего брата или сестру, которые присоединились к компании год назад и могут ответить на все волнующие вопросы. Старшие сотрудники компании раз в две недели дают подробный отзыв о работе стажера, чтобы рассказать о сильных сторонах и сферах для улучшения.

Мы готовы дать распределение тем, кто успешно прошел испытательный срок и учится на бюджете. Компания дает возможности для развития в других профессиональных сферах. Если по истечению испытательного срока сотрудника заинтересовали другие отделы, он всегда может попробовать перевестись в них, не проходя дополнительную стажировку. Статус международной компании и действующая программа EY Mobility (программа международного перемещения сотрудников) позволяет рассматривать другие офисы для работы. У нас есть случаи перевода как в ближнее зарубежье, страны СНГ, так и различные страны Европы и США.

Мы рады приветствовать студентов и выпускников БГУ в нашей команде, ведь кроме хорошей академической базы у них есть то, что мы ищем в сотрудниках. Это четкое понимание: невозможно все выучить сразу и остановиться на этом уровне. Если хочешь развиваться в профессии, то нужно учиться, сталкиваясь с вопросами, не опускать руки, а думать, как их можно решить.

Развитие личности и проактивность

Рады в компании и тем, кто учится на технических специальностях. В руки руководителя EY Digital , старшего менеджера практики бизнес-консультирования Кирилла ДОМНИЧА, попадают те, кто хочет заниматься созданием цифровых решений, интеллектуальной автоматизацией и разработкой программных роботов, а также консалтингом и аудитом в области ИТ.

— У нас работает большое количество выпускников БГУ – около трети (33%), они проходят серьезный отбор (тесты на логику, английский язык, программирование для разработчиков или специальные ИТ-тесты для ИТ-аудиторов или ИТ-консультантов), выдерживают конкуренцию и потом отлично проявляют себя в работе, — говорит Кирилл. — Новые сотрудники, которые к нам приходят, занимаются разработкой, IT-аудитами, участвуют в проектах по оптимизации бизнес-процессов, разработке стратегий для организаций. Например, когда мы работаем над ИТ-стратегией для крупной компании, мы разрабатываем детальный план изменений на 3 года, направленный на цифровизацию бизнеса и повышение его эффективности.

От сотрудников ожидаем умения усваивать огромное количество информации, работать в командах, отличный английский язык. Для нас важно, чтобы сотрудники непрерывно самосовершенствовались, были проактивными и ответственными. Мы можем дать им опыт работы в крупной международной компании с долгой историей, серьезной корпоративной культурой, возможность каждому проявиться как личности и профессионалу.

Дарья КУРОЧКИНА, выпускница Института бизнеса БГУ (2019):

— Я получила специальность бизнес-администрирование, работаю экспертом отдела аудита. В EY я с начала 4 курса, уже 2,5 года. В компании я получила первый трудовой опыт совмещая с окончанием университета. Теперь мир настолько быстро развивается, что невозможно получить все необходимые для работы знания, однако университет заложил фундамент, базовые навыки, на которые я, кирпичик за кирпичиком, накладываю практические знания, полученные в работе.

В БГУ я получила разностороннее образование: были прикладные дисциплины, как бухгалтерский и управленческий учет, так называемые hard skills, приобретались социальные и коммуникативные навыки. Все это потом пригождается в работе и являются огромным преимуществом.

В компании меня привлекли ее глобальность и возможности карьерного роста, понятные и прозрачные перспективы. Сюда можно прийти без опыта работы и это просто отличный старт для карьеры. Для нас провели вводные тренинги, где уже за первую неделю я получила знания и навыки, которые применяла в работе, а для адаптации создали очень комфортные условия. Хочу отметить дружный коллектив компании, средний возраст – 25 лет. Психологически легче подойти к любому сотруднику, мне помогут и не оставят наедине с проблемой.

Глеб ФЕРЕНЦ, выпускник механико-математического факультета (2019):

— Я получил специальность компьютерная математика и системный анализ, работаю экспертом отдела аудита. В своей работе мы проверяем финансовую отчетность клиентов с целью выражения независимого мнения о достоверности этой отчетности. Сейчас я работаю на проекте с международной компанией-ритейлером, занимаюсь data-аналитикой и системным анализом процессов компании.

Изученные в университете математика и статистика мне очень помогли в проведении аудита. В студенческие годы я организовывал мероприятия студенческого союза, мне всегда было важно привносить в любую деятельность что-то свое. В EY меня зацепило то, что я могу обсудить с коллегами и предложить решение технических задач, например, разработать стратегию или написать робота. Возможность предложить это в работе и вне работы есть у каждого сотрудника.

Надежда МАРХЕЛЬ