“Я шагаю”. Фотоотчет с фестиваля скандинавской ходьбы

Фестиваль скандинавской ходьбы впервые прошел в БГУ. Он приурочен к 100-летию университета. Несмотря на погоду, не располагающую к длинным пешим прогулкам, мероприятие собрало более 200 участников: студентов, преподавателей, деканов и просто любителей этого вида спорта. Фестиваль прошел 30 апреля на спортивной площадке по улице Курчатова 7.

Палки для скандинавской ходьбы выдавались всем участникам при регистрации. Некоторые студенты, впервые взявшие в руки инвентарь, не знали, как ими правильно пользоваться. На помощь пришли самые старшие участники фестиваля и дали небольшой мастер-класс.

“Мне 84-ый год. Дадите? Хожу, участвую. В 19-ом году ездили на первенство Республики по скандинавской ходьбе. На 10 километров ходили. Этим надо заниматься. Движение — это жизнь.” — рассказывает о своем увлечении спортом Юрий Михайлович Шеповаленко.

Самой молодой участницей соревнований является 8-летняя Лиза Прохоренко. Она пришла на фестиваль вместе с мамой, Олесей Генадьевной , деканом ФСК. Они заняли 2 и 3 места на дистанции в 2,5км.

В абсолютном зачете среди команд 1 место заняла команда – БАТЭ-БГУ-СССР, 2 место заняла команда – ММФ, 3 место заняла команда — Черная Мамба (ФСК).

Фестиваль также приурочен к акции «Я шагаю БГУ». В рамках этой акции студенты, сотрудники и преподаватели должны будут набрать 100 тысяч километров. На сегодняшний день пройдено 10 тысяч километров. Уже зарегистрировано около 600 студентов и более 100 преподавателей.

Фото: Анны Казаковой и Василия Кузьмичкина

АННА КАЗАКОВА