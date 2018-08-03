Путевка на большую сцену. Фотоотчет с Фестиваля эстрады

Ежегодный «Фестиваль эстрады БГУ» прошел 20 апреля на сцене лицея . В этот вечер прозвучало 19 выступлений от самых талантливых студентов. По традиции победителей выбирали в трех номинациях: “Автор-исполнитель”, “Конферанс” и “Исполнитель”. Во время пандемии мероприятие стало глотком свежего воздуха, так давайте вместе посмотрим на самые яркие моменты.

Артем Янченко, студент радиофизики и компьютерных технологий. Занял 1-е место в номинации «Автор-исполнитель» со своим треком «Волнами». Парень рассказывает, что написал свою первую песню в 4 года. И состояла она всего из двух строк:

«А у собаки есть душа.

А у кошки есть душа.”

Виталий Дроб, студент химфака. Завоевал приз зрительских симпатий и первое место в номинации “Исполнитель”, исполнив песню “Rise like a Phoenix”, с которой в 2014-ом году одержала победу на Евровидении Кончита Вурст.

Александра Степанова, студентка юридического колледжа, заняла 2-е место в номинации «Исполнитель» с песней «Mercy on me» американской певицы Кристины Агилеры.

Константин Буганов, студент физического факультета. В минских клубах его знают под псевдонимом lean baby 2k. Парень занял 2-е место в номинации «Автор-исполнитель», со своим треком в хип-хоп стиле «Illusion technique». Также Костя получил приз зрительских симпатий в своей номинации.

Кристина Баерова, студентка филфака. Выступила с лиричной песней “Don’t watch me cry” британской певицы Джоржи Смит. Эта песня принесла студентке 3-е место в номинации “Исполнитель”.

Полина Маталыго, филологический факультет. Получила 3-е место в номинации “Автор-испонитель”. Для зрителей она сыграла на укулеле и исполнила свою песню “Daydream”.

Дуэт Дарьи Захаркевич и Ивана Бояровича (ФМО). Ребята зажгли зал с песней OneRepublic – Counting stars.

Трио «Лицей БГУ», Анна Сушко, Любовь Сушко и Ангелина Рогач. Самые молодые участницы фестиваля с песней Сэма Смита “Writing’s on the wall”. Она известна премией “Оскар” за лучшую песню к фильму (“007: Спектр”).

Алексей Немкович (филфак) с песней “I need a dollar” исполнителя Алоэ Блэк.

Фото: Лизы Колесникович и Василия Кузьмичкина

АННА КАЗАКОВА