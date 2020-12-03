Алеся Кузьминова: “Необходимо, чтобы выпускник мог эффективно работать в современном медиапространстве”

Заведующая кафедрой телевидения и радиовещания факультета журналистики, кандидат филологических наук Алеся КУЗЬМИНОВА рассказала о том, как учат телерадиожурналистике в БГУ.

Алеся Юрьевна, расскажите про специальность, которой обучает ваша кафедра.

Специальность называется “журналистика (аудиовизуальная)”. Мы готовим кадры для телевидения, радио и интернет-площадок, транслирующих аудио- и видеоконтент (YouTube, подкаст-сервисы и др.). Ожидается, что журналист, обученный на нашей кафедре, будет способен разработать передачу в любом жанре — от информационного сообщения для выпуска теленовостей до масштабного развлекательного шоу. Мы учим написанию сценариев, сценпланов и другой взаимосвязанной документации, видеомонтажу, искусству работы в кадре, методике работы телерадиожурналиста в различных ситуациях – всему, что необходимо, чтобы выпускник мог эффективно работать в современном медиапространстве.

Кто работает на вашей кафедре?

Коллектив кафедры телевидения и радиовещания состоит из журналистов, имеющих значительный опыт работы в аудиовизуальных СМИ. Причем ряд преподавателей до сих пор можно увидеть в эфире:они сочетают занятия со студентами с выпуском авторских проектов. Кроме того, в качестве совместителей у нас работают руководители ведущих телеканалов и радиостанций Беларуси. Особенно активно в подготовке специалистов задействована Белтелерадиокомпания, с которой у кафедры заключен договор о филиале. Благодаря такому сотрудничеству, мы имеем возможность обеспечить максимально практикоориентированное обучение. К тому же, студенты старших курсов могут встретить работодателей прямо в аудитории, показать себя в выгодном свете и получить первое серьёзное рабочее место еще во время учебы.

Есть ли проекты, в которых могут участвовать абитуриенты?

В 2021 году мы запустили кафедральный конкурс программ для телевидения, радио и интернет-платформ – “Тивиар”. Это совместный проект с Белтелерадиокомпанией, в нем могут принимать участие студенты любых вузов и старшеклассники. Перспективы для победителей – увидеть свой проект в реальном эфире!Конкурс стартовал недавно, но мы уже знаем, что абитуриенты проявили интерес. Если в итоге всё пройдет успешно, мы будем думать о возможности проводить “Тивиар” ежегодно, т.к. это хороший шанс увидеть СМИ глазами молодежи, реализовать ее творческий потенциал для развития медиа. В перспективе думаем и о других мероприятиях для школьников. За нашими проектами можно следить в инстаграм-аккаунте кафедры @audioviz.fj и в одноименной группе во Вконтакте.

А где проходит практика?

Студенты-аудиовизы в основном отправляются на практику на телеканалы и радиостанции.

Есть новые дисциплины, которых не было лет 5-10 назад?

За последние 5-10 лет программа обучения поменялась достаточно сильно. Тут, вероятно, проще было бы назвать, что осталось… Но из самого явного: были включены дисциплины, связанные с развлекательным вещанием, потенциал которого для отечественного эфира еще предстоит раскрыть (“Теория и практика создания телешоу”, “Информационно-развлекательное телевидение”), курсы о создании контента для социальных медиа, эффективном взаимодействии с аудиторией (“Интерактивные стратегии современных а/в СМИ”, “Видеоблогинг и аудиоподкастинг”), работе с “большими данными” (“VRи визуализация данных”). Постоянно дополняются программы курсов, связанных с работой с источниками, делается акцент на актуальных способах верификации информации, распознавании различных стратегий целенаправленного медиавоздействия. Ну, и конечно, обновляются комплексы по профессиональному мастерству и методике работы журналистов: ведь сфера не стоит на месте и требует, чтобы мы адаптировались к ее эволюции.

Как бы вы пятью словами охарактеризовали основные качества телерадиожурналиста.

В идеале, телерадиожурналист – “командный игрок” (телевидение без команды не существует), ответственный (за себя и “за того парня”), творческий, проворный, готовый к импровизации.

Анастасия Поух