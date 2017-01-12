Душевное равновесие. Миф или реальность?

Никто не живет за « стеной», изолирующей от жизненных невзгод, и поэтому нет гарантии, что сегодня или завтра не придется вновь испытать гнев, обиду. Каждому важно уметь не только предупреждать конфликты, но и гасить их последствия – эмоциональный стресс, который способен подорвать здоровье и работоспособность человека.

Не забывайте, что нет готового рецепта для всех. Мы все разные и наши проблемы тоже.

И все же существуют некоторые обобщенные рекомендации относительно гигиены повседневного общения и сохранения эмоционального равновесия.

1. Стремясь завоевать любовь ближнего, все же не заводите дружбы с «бешеной собакой», учитесь лучше разбираться в людях и не притягивайте к себе «опасных экземпляров»;

2. Помните, что вы пришли в этот мир, чтобы сделать лучше себя; увидеть в себе своё «плохое» и делать его «хорошим». Начни изменения мира с себя;

3. С какой бы жизненной ситуацией вы ни столкнулись, подумайте сначала, стоит ли сражаться. Задайте себе три вопроса: 1) Чем я лично ответственен за то, что притянул эту ситуацию в свою жизнь? (подчеркиваю, не вина, а ответственность, потому что выбор , который был сделан ранее, являлся самым лучшим из возможных, к чему человек был готов); 2) Чему учит меня эта ситуация? ; 3) Как мне из этой ситуации выйти?;

4. Помните, что в каждом достижении есть своя вершина, стремитесь к ней и умейте довольствоваться этим. Пусть ваше сердце будет наполнено благодарностью , а не завистью. Жизнь должна быть наполнена целями, маленькими и большими, не отказывайтесь от своей мечты;

5. Старайтесь сосредотачивать внимание на светлых сторонах жизни и на действиях, которые могут улучшить ваше положение. Не бойтесь пересматривать собственные убеждения (мир меняется и мы вместе с ним), учитесь гибкости;

6. Если вам предстоит удручающе неприятное дело, но оно необходимо для достижения цели, не откладывайте его. Вскройте нарыв, чтобы устранить боль, вместо осторожного поглаживания, которое лишь продлит болезненный период. Не бойтесь в этой жизни ничего!

7. Если вера будет частью вашей жизни , вы не потеряете уверенность (вера, а не религиозность), передавайте её вашим детям, внукам. Не бойтесь признаваться в своих ошибках (никто не совершенен), все мы учимся чему-то в этой жизни;

8. Умейте просить прощение (в том числе и у своих детей);

9. Умейте принимать собственные решения, «всю жизнь за чужой спиной не просидишь, чужим умом не проживёшь», каждый человек обязан развиваться и совершенствоваться;

10. Один раз в неделю отдыхайте (организм не железный, надо восстанавливаться).

Чем шире вы используете способы разрядки, тем быстрее вы восстанавливаетесь!

Можно выделить три физиологических механизма возникновения стресса и соответственно три возможных направления восстановления эмоционального состояния человека.

Во-первых, когда происходит неприятное событие, в коре головного мозга формируется стойкий очаг возбуждения, который подчиняет себе всю деятельность организма, все поступки и помыслы человека. Значит, для его успокоения надо включить новую конкурирующую разрядку ( «клин клином вышибают»). Все отвлекающие приёмы фактически направлены на это. Чем больше органов чувств ( слух, обоняние, зрения, вкус, осязание ) активно работают, принося нам удовольствие, тем эффективнее переключение и разрядка.

Во-вторых, вслед за появлением очага возбуждения развивается цепная реакция в организме, и эндокринные органы выделяют в кровь адреналин и другие гормоны стресса, которые сердце заставляют сокращаться сильнее и чаще, кровяное давление повышается, становится чаще глубже дыхание, в крови резко увеличивается концентрация глюкозы – экстренного поставщика энергии. В эту фазу стресса подготавливаются условия для интенсивной мышечной нагрузки, для усиленного снабжения всех органов и тканей кислородом и питательными веществами. но современный человек в отличие от первобытного вслед за стрессом не пускает в ход скопившуюся мышечную энергию, поэтому у него в крови ещё долго циркулируют биологически активные вещества, которые не дают успокоиться ни нервной системе, ни внутренним органам. Необходимо нейтрализовать гормоны стресса, и лучший помощник здесь – физкультура, интенсивная мышечная нагрузка.

В третьих, из-за того что стрессовая ситуация сохраняет свою актуальность (спор ведь не разрешился благополучно), в кору головного мозга вновь и новь поступают импульсы, поддерживающие активность очага возбуждения, а в кровь продолжают выделяться гормоны стресса. Следовательно, надо снизить значимость для себя этого несбывшегося желания или же отыскать путь для его реализации. Оптимальный способ – полностью разрешить конфликт, устранить разногласия, помириться.

Способы восстановления эмоционального равновесия:

- переключение на занятия любимым делом, хобби, увлечения ( музыка, чтение, театр, выставки, спорт, танцы, ремесло, рукоделие и т.д.);

- общение с близким человеком, детьми;

- кратковременная интенсивная мышечная нагрузка ( по силам) до ощущения усталости ( позволяет «сжечь» накопившиеся во время стресса физиологически активные вещества): 20-40 приседаний, бег на месте, имитация боксерского боя и т.п.;

- водные процедуры, бассейн, парная баня;

- логика, рассудительность, поискать «плюс» в сложившейся ситуации (волшебное слово «зато»);

- медитация ( используя яркий образ, несущий положительные эмоции при воспоминании);

- аутотренинг, релаксация;

- дыхательные упражнения, йога;

- полноценный сон.



Елена Аркадьевна БРИЦКО, врач-психотерапевт учреждения здравоохранения «Городской клинический психиатрический диспансер» г.Минска

Контактный телефон 8 017 297 49 39

