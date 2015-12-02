Певица «Лиса»: когда я выхожу на сцену, слова будто льются из меня сами

В Белорусском государственном университете существует множество мероприятий, позволяющих каждому раскрыть свой потенциал. Она была обычной девушкой, мало кто знал, что за её плечами были десятки песен под гитару, придуманных лично ей. Но настал момент, когда она вышла на сцену фестиваля эстрады БГУ: все поняли, что это только начало её карьеры, как певицы. Знакомьтесь, Елизавета КОСТЕНКО.

Я, как человек с ней знакомый, все время называла её «Лиса», как и весь факультет. Ну, кроме преподавателей, конечно же. Спустя полгода я увидела песню на её страничке, где в графе автора было написано «Лиса». Я решила задать Лизе-Лисе несколько вопросов, касающихся творческого процесса.

-Училась ли ты в музыкальной школе? Может, много пела в детстве? В общем, когда ты решила, что писать песни – это «твое»?

-Я не училась в музыкальной школе. Да, в детстве я пела очень много: в школьном хоре, сольно, в дуэте, даже в детском саду. В десятом классе я пошла на уроки гитары, занималась три года. Моя преподаватель Ирина Александровна Александрова дала мне очень многое. Я благодарна ей за веру в меня, именно она и пробудила во мне талант автора собственных песен.

-Чему была посвящена твоя первая песня?

- Моя первая песня была посвящена весне. Она называется «Апрель». Эта песня о том, как здорово жить на этом свете, о любви, про ощущение того, что в жизни всё прекрасно.

- Был ли у тебя страх сцены?

-Нет. Страха сцены у меня не было никогда. Только легкое волнение перед выступлением. Но когда я выхожу на сцену, слова будто льются из меня сами. Я слышу музыку: это просто невероятно.

-Я, как тоже поющий человек, понимаю, что бывают болезни и простуды, и что это не очень хорошо сказывается , мягко говоря, на голосе. Были ли моменты, что ты заболевала прямо перед концертом? Пела или же отказывалась выступать?

-Конечно. Бывают и болезни, и простуды перед концертом, но я собираю все силы в кулак и выступаю Я будто забываю о том, что у меня болит горло, что у меня температура. Я просто настраиваю себя на то, что все пройдет удачно.

-Кем ты мечтала стать в детстве?

-В детстве я мечтала стать моделью. Где-то даже сохранилось видео со школы, где я, четвероклассница, гордо заявляю, что буду моделью, когда вырасту.

- Смогла бы писать песни на заказ? Или это исключительно вопрос вдохновения?

-Да. Я бы смогла писать песни на заказ, возможно, что даже займусь этим в будущем. У меня есть много материала, из меня льется текст рекой. Но пока я делаю это все только для себя, не знаю, когда я смогу продавать тексты песен.

-Неограниченный абонемент в студию звукозаписи или тур с концертами по нескольким странам?

-Конечно же тур с концертами. Я уже выступала много где: и под гитару, и под биты. Это просто незабываемые ощущения. Да и плюс тура в том, что ты получаешь за это какие-то деньги, которые можно потом использовать на студию звукозаписи.

-Смогла бы бросить учёбу ради шанса стать певицей мировой известности?

-Даже не знаю. Я всегда знала то, что журфак – это мое. Я хочу доучиться эти четыре года, все попутно совмещая с музыкой. Я бы хотела стать всемирно известной певицей с образованием журналиста.

- Нравится ли тебе выступать на мероприятиях БГУ?

-Я выступала на Фестивале эстрады, на мероприятии «ЖГИ!», на конкурсе «Мисс Журфак». Мне нравится. Там всегда есть люди, которых я знаю, которые меня поддержат: мои друзья. Мне нравится атмосфера БГУ. Конечно, бывают заминки с аппаратурой, но все исправимо. Если бы была возможность ещё раз выступать на таких мероприятиях, я бы с радостью согласилась.

Александра ПЕРЕВОЗНИКОВА