Совет молодых учёных БГУ: “Наши проекты доказывают, что наука – это классно”

Что такое молодежная наука? Это, когда мы реализуем смелые идеи, когда делимся опытом, когда мы вместе, – рассказывает Алеся КУЗЬМИНОВА, председатель Совета молодых учёных БГУ. В СМУ входят самые активные магистранты, аспиранты и молодые преподаватели – те, кому не безразлична судьба науки и БГУ. Совет молодых учёных помогает своим членам осуществлять перспективные проекты и объединяет молодежь, заинтересованную в решении глобальных вопросов.

– СМУ позволяет молодым учёным выйти за рамки собственного факультета, – объясняет Алеся. – Так перспективные исследователи находят друг друга. Ведь над одними проектами может работать молодежь из совершенно разных сфер, а это очень удобно! Представьте: вы делаете проект. Вы разбираетесь в том, как его реализовать, а ваш коллега с журфака знает, в каких журналах лучше печататься, чтобы продвинуть эту идею. Тем временем такой же ученый, но уже с экономфака, знает, как лучше коммерциализировать проект и так далее…

В рамках Совета рождается множество идей

– Так, популяризировать науку помогает медиапроект СМУ "Научный микрофон. Интервью". Суть такая: это видеоинтервью, где талантливые молодые ученые рассказывают о своей научной деятельности, о том, чем увлечены и на изучение чего могут тратить месяцы. Конечно, они повествуют и о себе, разрушая стереотипный взгляд, что «наука – это скучно», и у ученых не может быть яркой, интересной жизни. Уже вышло 9 выпусков.

В 2018-2019 учебном году СМУ также реализовал ряд совместных проектов с Профессорским собранием БГУ: круглый стол «Человек, цивилизация, культура в эпоху цифровой трансформации», Первая Междисциплинарная научная школа «Университет и экология культуры». Данные проекты значимы, так как они настроены на диалог поколений, обмен опытом между именитыми исследователями и ребятами, которые только начинают свой научный путь.

Также СМУ сотрудничает с другими организациями. Например, в апреле нынешнего года Совет молодых учёных БГУ участвовал в проведении научного турнира студентов Sciteen вместе с СМУ Национальной академии наук.

– Sciteen – это образовательный проект, призванный вовлечь студентов в решение прикладных задач и разработку инновационных проектов, – продолжает Алеся. – Организаторы давали участникам задачи из областей физики, химии, биологии, медицины, экологии, IT-технологий. Например, некоторые команды должны были придумать способ 3D-печати лекарств, а другие – разработать бионический глаз. Ребята активно соревновались: они представляли свои кейсы в форме докладов и получали за это баллы. Команда соперника являлась оппонентом. В турнире участвовали 60 студентов ведущих университетов Беларуси, России, Украины, Германии и Франции.

По словам Алеси Кузьминовой, это – только часть мероприятий и задумок, реализуемых СМУ в 2019 году! Осенью и зимой также ожидается серия ярких мероприятий, посвященных 10-летию организации.

Кстати, если вы думали, что СМУ – один на весь университет, то сильно ошибались! Ведь на факультетах БГУ также существуют свои советы молодых ученых. Их активные представители создают важные для белорусской науки проекты. Среди ярчайших – Центр международного академического письма и конкурс инноваций «INNSTART BSU».

Центр международного академического письма

Любому современному ученому абсолютно необходимо публиковаться, – рассказывает Маргарита Фабрикант, член Совета молодых ученых ФФСН. – Если ученого публикуют, значит, он признан научным сообществом. Чем выше статус публикации, тем выше статус самого ученого и организации, в которой он работает. Для университета количество публикаций в ведущих международных научных изданиях существенно влияет на его рейтинг и, соответственно, на его привлекательность для абитуриентов, а также потенциальных организаций-партнеров. Для успешной публикации на международном уровне мало качественного исследования – нужны ещё и технические знания о способах презентации проекта, а ими владеют далеко не все. Для этого и создан Центр международного академического письма. В рамках этого проекта молодым учёным предлагается помощь при оформлении результатов научных исследований в статьи, чтобы те смогли пройти жесткий отбор престижных международных научных изданий. Данный проект пока находится на стадии реализации. Консультантами Центра выступят сами молодые учёные БГУ, которые уже имеют успешный опыт международных публикаций. Этот проект – прежде всего для сотрудников университета, поэтому и консультации для них будут бесплатны. Для сотрудников же других организаций услуги Центра будут оказываться платно. Это позволит проекту стать коммерческим. Кроме того, Центр будет оказывать поддержку при подготовке учебных материалов для дисциплин, преподаваемых на иностранных языках, тем самым мы планируем популяризовать БГУ за рубежом.

Конкурс инноваций «INNSTART BSU»

Цель «INNSTART BSU» – подтолкнуть студентов и молодых ученых к созданию ярких и инновационных предпринимательских идей. Данный проект активно реализовывали члены СМУ ФРКТ. В рамках конкурса выступило множество участников, 18 из них –студенты, магистранты и аспиранты – показали свои разработки в финале.

– Студенты были очень заинтересованы в участии в конкурсе, так как это дало им дополнительный стимул для осуществления собственных идей, – Делится Максим Моховиков, председатель Совета молодых учёных ФРКТ. – Хотя проекты многих участников находились ещё в «зачаточном» состоянии и их работа не являлась конечным бизнес-проектом, организаторы предоставили всю необходимую информацию для последующей реализации и продвижения их инициатив. Как результат – из многих идей родились полноценные бизнес-проекты.

В конкурсе победил магистрант ФРКТ Дмитрий Михейко. Он создал информационный стенд с дистанционным управлением, для которого самостоятельно разработал программное обеспечение, а также спроектировал и изготовил элементы конструкции самого устройства. В настоящее время экран функционирует на ФРКТ и активно используется в качестве информационного стенда.

Ещё один интересный проект: аспирант Иван Романов создал 3D-принтер, чтобы печатать прочные износостойкие изделия. При этом в качестве сырья используется много дешевых материалов: от нейлона до керамики.

Я считаю, что проведение таких конкурсов, как «INNSTART BSU» позволит молодым ученым не только воплотить разработки в жизнь, но и заявить о себе, а также выведет научную и инновационную деятельность университета на новый уровень!

Алёна ВОЛКОВА

PS. Посмотреть выпуски видеопроекта "Научный микрофон" вы можете по данной ссылке