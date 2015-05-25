«Я вам не нравлюсь? Очень жаль!» Институт бизнеса учит отвечать на провокации и справляться со стрессом

Все это в серии августовских открытых мастер-классов – нестандартной презентации программы магистратуры «Технологии управления персоналом». Каждый преподаватель не только профессионал, но и личный бренд, даже чуть-чуть артист – так слаженно и виртуозно они подают себя и свой предмет. Специально для читателей газета «Университет» узнали, как сделать стресс своим союзником и достойно ответить на едкое замечание.

«Это только крупицы тех знаний, которые мы даем магистрантам — небольшая часть большой магистерской программы. Наши выпускники умеют успешно коммуницировать с персоналом, владеют его оценкой, мотивацией и многим другим», — говорит руководитель магистерской программы и кандидат технических наук Анатолий Ковалинский, Обучение ориентировано на подготовку эффективных руководителей с функцией HR. Его закончили 159 выпускников из совершенно разных сфер — программисты, врачи, индивидуальные предприниматели, экономисты. «Учится у нас интересно, что все прочувствовали на мастер-классах», — радуется модератор мастер-классов и заместитель декана факультета «Высшая школа бизнеса» Инна Кисельникова.

Она, кстати, прошлогодняя выпускница программы, а в этом году магистром управления станет начальница отдела маркетинга Института Марина Канасевич. Словом, популярностью обучение пользуется даже не у «свежих» выпускников, а у состоявшихся профессионалов. Их и было в большинстве на мастер-классах.

Спокойствие, только спокойствие!

«Некоторые люди стремятся стать выше, отрезая головы других», — сказал Парамаханса Йогананда.

Что делать, если в конфликте применяют манипуляцию, подталкивая к действиям, которые выставят вас в негативном свете? Конструктивным способам реагирования на провокации обучала кандидат педагогических наук Галина Гатальская. Она объяснила, что наука рассматривает такое взаимодействия как игру или как форму защитного поведения конфликтующего.

Провокатор может проверять ваши границы, подстрекать к нехарактерным для вас действиям, заставлять оправдываться, плести интриги или… Выступать в роли нанимателя, устраивая вам стресс-интервью, чтобы проверить границу вашей выдержки. В любой из этих ситуаций нужно сохранять спокойствие и не вовлекаться в конфликт, взять небольшую паузу, чтобы оценить происходящее. И вместо стандартной реакции — агрессии, борьбы, оправдываний, растерянности или сконфуженного молчания, вы выберете свой ответ. Главное — достойно защитить себя, не задевая при этом другого, сформулировав конструктивный ответ.

Возможно, вы ранимый и обидчивый человек, оттого за провокацию можете принять совершенно другие вещи. «Тут необходим личностный анализ, — отмечает Галина. — Обратитесь к хорошему специалисту-психологу, вы проработаете себя и свои слабые места, и тогда настоящему провокатору не будет за что зацепиться».

А есть и личностные особенности самого провокатора. Например, провокации он проводит неосознанно, вследствие своей невротичности. Тогда Галина советует принять эту ситуацию и отнестись с пониманием. Провокаторами может стать и человек, задетый за живое, вынужденный отстаивать свою правоту — в таком случае находитесь в включенно-отстраненном состоянии, оставайтесь над провокацией. Порадоваться хорошему учителю можно, если встретились с профессиональным провокатором, который провоцирует осознанно, ориентируясь на слабые места. Уходите поскорее, столкнувшись с неадекватным человеком в состоянии аффекта или опьянения.

Галина Гатальская поделилась несколькими советами, как можно ответить обидчику:

Согласиться с частью того, что говорит провокатор, или выразить понимание его возмущенностью: «Я вам неприятна? Очень жаль». Можно ответить вопросом: «Что вы понимаете под?..», «Какой ответ вы хотите услышать?», «Вы всегда так негативно настроены?» Вскройте намерения: «Верно ли я понимаю, что вы хотите спровоцировать меня на конфликт?», «Лучше сразу скажите, куда вы клоните», «А вам, я вижу, доставляет удовольствие обесценивать и навешивать ярлыки». Довести до абсурда: «Это все по вашей вине». — «И не только это… Все неприятности в мире происходят по моей вине». Использовать двойное значение слов: «Правда ли, что у вас есть любовница?». — «Да, и она настолько хороша, что я когда-то на ней женился». Обернуть унижение в свое достоинство: «Вы туп и упрям». — «Да, я действительно устойчив в своих убеждениях и упорен в их достижении».

А чтобы не растеряться в момент «икс» есть несколько лайфхаков. Развивать чувство юмора, придумывать остроумные заготовки, чтобы быстро ответить провокатору, играть в наезд-ответ с друзьями, чтобы отточить мастерство, соединять несочетаемые слова. А столкнувшись с грубостью выдохнуть — ведь теперь все под контролем!

Стресс наш помощник?

Наладить дружеские отношения с собственным стрессом на заключительном мастер-классе учила кандидат психологических наук Наталья Плавник. Стресс – наш помощник, утверждает она, и доказывает: как только мы сталкиваемся с препятствием, организм мобилизуется, и мы выдаем результат лучше, чем в «спокойном» состоянии. Однако есть дистресс, который бьет по здоровью, и не помогает достигать целей: ухудшается память, внимание рассеивается, речь становится неконтролируемой, тело сотрясает озноб. Интересный факт: те, кто верит в разрушительную силу стресса, больше от него страдают! В американском исследовании среди тех, кто получил много стресса в течении года и верил в его опасность для здоровья, на 43% возрастал риск умереть.

Все до единого на мастер-классе признались, что испытывают стресс и на данный момент он гораздо значительней, чем пять лет назад. «И его будет больше, — неумолима Наталья. — Это признали все футурологи, и нам всем очень нужны знания о том, как сделать стресс своим союзником и справиться с его избытком».

Для того, чтобы справиться с негативными последствиями стресса и «разгрузиться», нужно правильно отдохнуть. «Это не значит, что после многочасового составления отчета за монитором, вы, все так же глядя на экран, зайдете в соцсети. Нужна смена деятельности: каждую неделю планируйте для себя ресурсное занятие — любимое хобби, или просто то, что вас наполняет. Хорошо восстанавливает сон, творческая лень и переключение на другое, отличное по типу деятельности от той, чем вы занимались, дело», — говорит «доктор», как ласково прозвал ее коллектив.

Как управлять стрессом? Для начала понять, как он проявляется. Понаблюдайте за собой, прислушайтесь: какие реакции в теле, какие появляются эмоциональные состояния (раздражительность или апатичность), затем запишите эти признаки надвигающегося стресса. Осталось только осознать свою первую спонтанную реакцию на происходящее. А затем — переключиться на принятие обдуманных и целенаправленных решений.

Немаловажно понять, что часть получаемого стресса мы не можем контролировать. Зато можно активно поработать с тем, что можно изменить. Наталья делится четырьмя шагами работы со стрессом. Для начала нужно освободиться от негативного воздействия источника стресса, определиться с решением, и выполнить действие, ведущее к достижению. «Очень важно присвоить себе свое достижение, а у нас, белорусов, с этим проблема. Мы чаще всего обесцениваем свои победы, вместо того, чтобы похвалить себя и принять и поблагодарить за похвалу других людей», — замечает Наталья Плавник.

А впереди новый учебный год и еще множество интересных и полезных мероприятий!

Надежда МАРХЕЛЬ

Фото из сайта Института бизнеса