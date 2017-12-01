Давайте познакомимся под мелодию дружбы!

25 ноября запомнится многим студентам праздником под названием «Мелодия дружбы». Уже с названия концерта можно понять, что было много песен и танцев.

Цель данного праздника заключалась в том, чтобы скрепить отношения студентов не только между собой, но и с университетом, который они выбрали как свою альму-матер. Ведь будущее зависит не только от интеллекта, но и от социальных навыков.

Праздничный концерт начался с приветственной речи декана факультета доуниверситетского образования Вячеслава Молофеева. Из его презентации мы узнали статистику по иностранным студентам, обучающимся на ФДО, и о праздниках, которые здесь устраиваются. «Календарь ФДО», «Малые Олимпийские игры», «Мисс ФДО», «Чу-Чуньцзе» – одни из немногих мероприятий, которые можно отметить.

«Мелодию дружбы» открыл веселый, дружный и весьма зажигательный детский танцевальный ансамбль с народным танцем «Калинка». Вся энергия, которую дети смогли передать зрителям, подготовила их к предстоящему мультиязычному концерту. Песни про дружбу на русском языке, романтическая песня про любовь на китайском, историческая песня на турецком, песня про любовь от «Людей в черном». Также интерес у публики вызвала песня императоров на китайском языке, а большой восторг – китайские студенты, исполнившие песню на русском. Разве может быть что-то лучше, чем пение, услаждающее слух?

Но этот день не ограничился одними песнями. Были маленькие постановки, посвященные студенческой жизни, и о знакомстве преподавателей со студентами. Ну и, конечно же, сценка про первую любовь студента. Ах, любовь, что может быть красивее и печальнее, чем первая любовь. Но грустить нет времени, пора идти в библиотеку...

Концерт дополнился не только национальными выступлениями. Современная хореография и битбокс тоже сыграли свою роль в создании зажигательной атмосферы. Концерт завершился также на веселой ноте, с энергичным танцем «Непохожих» с современной хореографией.

Особый шарм этому дню придавали не только участники концерта, которые запомнятся нам надолго. Стоит поблагодарить зрителей за проявленный живой интерес, и особая благодарность организатором мероприятия. Ведь без их стараний мы бы не смогли насладиться всеми прелестями этого дня и так и не узнали бы о талантах, которые таит в себе факультет доуниверситетского образования. Так что, дорогие друзья, с которыми мы еще не знакомы, давайте познакомимся!

Боссан КУРБАТОВА

Фото Василия Кузьмичкина

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