От плохих отношений в семье до попадания в секту: какие проблемы студентов решает психологическая служба БГУ

Случалось ли вам чувствовать себя подавленным во время учебы? Возможно, вы попадали в сложные ситуации и не знали к кому обратиться? В такие моменты студенты редко вспоминают о психологической службе БГУ. А зря, ведь работники этой организации имеют высшее образование по практической психологии, многолетний опыт работы и спасают сотни судеб. Мы попросили психологов службы рассказать несколько реальных историй из их практики. В целях сохранения конфиденциальности имена героев были изменены.

Рассказывает Елена Владимировна Рейс, заместитель начальника психологической службы БГУ:

– В 2003 году ко мне обратился социальный педагог одного из общежитий с просьбой помочь студенту Андрею. Внезапно парень стал замкнутым, хотя раньше был очень веселым и общительным. Сначала Андрей отказывался говорить со мной, но потом пошел на контакт. Он рассказал, что родился в деревне и трудился наравне со взрослыми, но никогда не получал от них ни заботы, ни тем более любви. Когда же он поступил на престижную специальность в БГУ, родители даже не порадовались, тем не менее, Андрей их не винил. Однажды на улице с ним заговорил мужчина, который затем предложил познакомиться с его друзьями, Андрей согласился. Парню было комфортно в обществе малознакомых людей, он чувствовал их заботу и внимание к себе, им интересовались, старались выслушать и помочь. Несмотря на радужную картину, все общение происходило в непонятном закрытом помещении.

Из разговора с Андреем я сразу поняла, что парень попал в секту. Однако в ответ на все мои доводы он активно протестовал. Я решила, что нужно максимально аккуратно объяснить ему суть происходящего. Для этого обратилась в совет по делам религий и настояла на том, чтобы парень посетил группу людей, которые когда-то вышли из секты и сейчас оправлялись от потрясения. Андрей стал активным ее участником. Вскоре он перестал быть скрытным и постепенно его состояние улучшилось. Как-то он даже сказал мне: «Я чувствую, что вы меня держите. И держите очень крепко. Спасибо». В тот момент я почувствовала, как много благодарности и теплых чувств он вложил в эти слова, и запомнила их надолго.

Но вдруг заболела бабушка Андрея, которую он очень сильно любил. На семейном совете было решено, что парень переведется на заочное отделение и будет ухаживать за больной. Пожелания самого Андрея никто, конечно, не учел. Парень уехал домой. Тем не менее, каждый раз, когда он появлялся в Минске, обязательно приходил ко мне, и мы долго разговаривали. К тому времени Андрей стал больше общаться с родителями, их отношения постепенно улучшились. В конце концов он все-таки смог почувствовать, что у него есть настоящая семья. Я рада, что эта история закончилась хорошо.

Рассказывает Нина Петровна Бразовская, социальный педагог:

– В прошлом году, весной, Таня училась на биофаке. Она познакомилась с парнем, который увлекался тяжелой рок-музыкой. Они начали встречаться и много времени проводили вместе. Однако вскоре ребята перестали находить общий язык, и вместо теплой и крепкой любви в их жизни появились ссоры. Впечатлительная девушка была сильно задета, была в крайне подавленном состоянии и перестала ходить на занятия. Чтобы исправить ситуацию, я начала беседовать с ней. В это время Тане пытался помочь еще один психолог из службы. Она пропустила так много пар, что уже получила недопуск к экзаменам, и теперь ей грозило отчисление. Проблемы с учебой и отношениями так измучили Таню, что у нее стали появляться суицидальные мысли.

Однажды она пришла со скальпелем на пару, которую вел ее психолог, и стала угрожать, что порежет себе вены. Пока девушка грозилась наложить на себя руки, на место экстренно вызвали меня. Я быстро спустилась в аудиторию, и мне удалось отвлечь Таню. Она бросила скальпель, а после смогла взять себя в руки и успокоиться. С того момента мы виделись еще несколько раз, пили чай. Таня чувствовала, что мне небезразлична ее судьба, и от этого ей становилось легче. Я поняла: она не собиралась резать вены, а просто хотела привлечь к себе внимание.

В деканате психолог долго просила не отчислять девушку, но безуспешно. В следующем году Таня поступила вновь, но уже на другой факультет БГУ. Там мы тоже виделись. Девушка избавилась от суицидальных мыслей и стала регулярно посещать занятия.

Делится Валентина Калистратовна Абрамович, психолог:

– Ира пришла ко мне в 2006-ом, в самом конце учебного года. Она сказала, что до ужаса боится предстоящей сессии. Девушка постоянно нервничала, не могла спать и выглядела сильно уставшей. Мы договорились, что она может приходить в любое время, а также начнет принимать успокоительное. Сессию Ира сдала хорошо, но после вновь обратилась ко мне.

Мы стали разбираться в причинах ее тревожности. Оказалось, что Ира постоянно подстраивается под окружающих, готова в ущерб себе помогать друзьям и сокурсникам. Также выяснилось, что мама Иры очень жестоко наказывала ее и избивала за любой проступок. Оказалось, что страх девушки перед сессией на самом деле был страхом, что ее накажет мать. Девочка сказала, что не может дальше так жить, и я попыталась помочь ей избавиться от жесткого влияния матери. Я порекомендовала Ире начать нарушать материнские запреты. Так, мама запрещала ей рисовать, но девочка все-таки взялась за кисточку. Затем она перестала давать списывать одногруппникам. Когда Ира открыто пошла против приказов матери, та лишила ее материальной помощи, в итоге девушке пришлось жить на одну лишь стипендию. Ее долго не покидала мысль бросить учебу и найти себе работу по душе. Единственное, что я могла порекомендовать в таком случае, это все хорошо обдумать. Ира так и сделала. В результате она решилась и пошла на курсы веб-дизайна, материально в тот момент ей помог парень. Делая сайты, Ира смогла самостоятельно зарабатывать себе на жизнь. Я порекомендовала ей перевестись на заочное отделение, так она и сделала. У нее появилось больше времени, в конце концов, она нашла работу в крупной фирме. Прошло еще много времени, прежде чем Ира помирилась с мамой. Но день, когда она закончила университет и пришла ко мне с дипломом, был самым счастливым!

Как следует из этих историй, работники психологической службы БГУ прилагают максимум усилий, чтобы помочь найти выход из сложной ситуации всем обратившимся. Неудивительно, что многие студенты продолжают общаться со своими психологами даже после терапии.

Если вы чувствуете тревогу или дискомфорт, не стесняйтесь обратиться за помощью. Работа с психологами в БГУ бесплатна и анонимна, вам даже не обязательно называть свое имя. Телефоны специалистов всех факультетов представлены на сайте психологической службы: http://ps.bsu.by/moj-psixolog/.

Алена ВОЛКОВА