Покорители Арктики: студенты физфака «обустроили» Северный полюс

С наградами вернулись домой из Пензы студенты физического факультета. 12 дней в международной детской инженерной школе «Квантоград» они трудились над созданием макета арктической научно-исследовательской станции с расширенной инфраструктурой. Домой талантливые учащиеся привезли две благодарности Министерства образования Пензенской области, а впечатлениями поделились с газетой «Университет».

Арктика — безусловный тренд научного интереса последних лет. Отличные решения по ее освоению могут предложить и юные ученые, уверены организаторы смены «Покорители Арктики». Она собрала в пензенском детском технопарке «Канториум НЭЛ» 250 молодых людей в возрасте от 12 до 25 лет из разных стран. Среди них студенты физического факультета Денис Есипенко, Анастасия Таболич, Ольга Бальцевич, Анастасия Меркушова.

Такой интересный проект стартовал 16 июля вместе с открытием международной детской инженерной школы «Квантоград», созданной в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Планируется, что РФ войдет в число 10 ведущих стран по качеству общего образования, а российское в целом будет глобально конкурентоспособно. 27 июля участники защитили свои проекты.

«Казалось, что я слишком взрослая»

О школе студенты узнали из факультетских групп: «В “Совете молодых ученых физфака” увидела пост о летней школе, набор курировал Виталий Шиманский, ответственный по НИРС. Условия отличные: проживание и питание бесплатно, а транспортные расходы компенсировались», — говорит магистрантка Анастасия Таболич.

Девушка переживала, ведь не знала никого, кроме Ольги Бальцевич. «А когда в Москве мы пришли на место встречи, про себя воскликнула: “О боже… Тут столько детей!” Казалось, что я слишком взрослая». Боязнь прошла после знакомства с сопровождающей Нурией и командой.

Участники были поделены на десять команд, каждая из которых на протяжении 12 дней работала над своим модулем. Шестикурсник Денис Есипенко выбрал агротехнический модуль, в котором отвечал за IT-направление: делал датчики для теплицы, в которой можно будет выращивать овощи в Арктике. Его команда разрабатывала питательную среду и перечень агрокультур, аквариум для выращивания рыб, промышленный дизайн помещения. «Нас полностью обеспечили техникой, а также 3D-принтерами. В моей команде были ребята из Беларуси, Узбекистана, Азербайджана, Казахстана».

К модулю по очистке воды присоединилась пятикурсница Ольга Бальцевич. «Кроме россиян в моей команде были узбеки, азербайджанцы, казахи. Каждую из команд разделили на кванториумы, а в них участники выбирали направление (нано-, био-, робота-, IT, медиа, хай-тек, промышленный дизайн, менеджмент)».

Настя попала в менеджмент-направление, к слову, ее команда единогласно захотела видеть девушку капитаном. «Я, как капитан команды, должна была координировать все направления, чтобы все они к поставленному сроку выполнили свои задачи. Было сложно: некоторые необщительные, а два парня говорили только по-узбекски. Я нашла выход! Использовала гугл-переводчик, и это дало свои плоды — к концу смены они заговорили по-русски, а я стала понимать узбекский, это было очень мило!» — радуется девушка.

Денис не был капитаном, однако получил специальный диплом, который выдали только 10 лучшим участникам. Его получила и Анастасия. «При работе в команде, во время игр я помогал ребятам решать логические задачи, кооперироваться с другими направлениями, так как нашим капитанам не хватало навыков», — поясняет парень. Также его команду наградили специальном знаком отличия.

Денис Есипенко замечает, что участники-белорусы проявили больше инициативы по сравнению с ребятами из других стран.

Метать ножи и гулять по «Красину»

Не только наукой и разработками были наполнены дни в инженерном лагере. Участники побывали на выездных мероприятиях, где стреляли из автомата Калашникова, играли в пейнтбол, занимались на скалодроме и метали ножи. Для них провели онлайн-экскурсию по ледоколу «Красин», специальные лекции об Арктике вели полярники и исследователи, также были лекции по ТРИЗ (теория решения инженерных задач) и нанотехнологиям.

Итогом 12 дней работы стал готовый макет арктической станции с разработанными модулями. Первыми готовый проект показали китайской делегации, затем — предзащита руководству технопарка и финальная защита модулей перед экспертным жюри, в состав которого входили исполняющий обязанности генерального директора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Максим Инкин, министр образования Пензенской области Александр Воронков, депутат Законодательного собрания Пензенской области Михаил Лисин. Из всех участников выбрали десять человек — по одному из каждой команды, кому и вручили награды. Ими стали Денис Есипенко и Анастасия Таболич.

Михаил Демин, один из тьюторов, отметил, что некоторые идеи были очень удачными и, возможно, обретут новую жизнь. «Хочется поблагодарить БГУ и физический факультет за такие возможности», — говорят студенты.

Надежда МАРХЕЛЬ