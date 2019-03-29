«Симбиоз работы и отдыха»: студенты БГУ рассказывают о трудовых отрядах

С наступлением каникул почти каждый студент озадачивается вопросом: как провести время интересно и с пользой? Для одних во главе угла финансовый вопрос: хочется скопить на путешествие, другие не против отдохнуть веселой компанией, третьи ищут новый опыт и впечатления. Для тех, кто преследует все три цели, есть отличное решение – работа в студенческом отряде.

Студенческие трудовые коллективы появились в далеком 1959 году. Такая инициатива формировала у молодежи особое отношение к труду, что резонировало с коммунистической идеологией государства. Ребята учились работать на производстве, овладевали организаторскими навыками, а те из них, кто попадал в отряды по профилю, даже применяли на практике вузовские знания.

По прошествии стольких лет студотряд все еще актуальная форма занятости для молодых людей. Мы пообщались с учащимися БГУ, пожертвовавшими месяцем летнего отдыха, чтобы узнать, довольны ли они своим решением.

Мария, юридический факультет, сервисный отряд СОК «Бригантина»:

– За время университетских выездных мероприятий я очень полюбила атмосферу в «Бригантине», так что при определении в отряды мой выбор был очевиден. Здесь отличная команда компетентных работников, умеющих находить компромиссные решения, хорошие условия проживания. Еще мы можем принимать участие в развлекательной программе для отдыхающих здесь детей. В свободное от работы время, конечно. Помимо прочего, есть один приятный бонус, который для многих становится решающим фактором, – предоставление места в общежитии на следующий год.

Мое направление – сфера обслуживания, работаю официантом. Устаем, но не критично. Я бы сказала, это некий симбиоз отдыха в лагере и работы. В следующем году я бы попробовала какое-нибудь другое направление. Например, педагогический отряд в той же «Бригантине». Я и ребята из моего отряда благодарны комитету БРСМ БГУ за помощь в трудоустройстве на лето и дружелюбное отношение.

Любовь, филологический факультет, педагогический отряд СОК «Бригантина»:

– Я работаю воспитателем детского отряда. Нас, вожатых, четверо, следим за распорядком ребят, их безопасностью, сопровождаем на различные мероприятия, обеспечиваем досуг. Он тут, кстати, самый разнообразный. Бассейн через день, множество спортивных дисциплин, конкурсы красоты, смотры отрядных уголков, шоу мыльных пузырей, фокусы, киносеансы, дискотеки, концерты и, конечно, торжественное открытие и закрытие смены. На месте не сидим. Стараемся выстраивать с детками дружеские отношения, но соблюдение субординации обязательно. Воспринимают нас как педагогов, слушаются, но не боятся. Бывали, конечно, трудные дети и трудные родители, но мы старались ко всем найти подход, чтобы наладить атмосферу в отряде. В прошлом году я работала здесь же в сервисном отряде – тогда просто было нужно место в общежитии. В этот раз поехала на работу для души. Ожидания оправдались на двести процентов. Если бы не свои планы на лето, осталась бы на третью смену. В следующем году, наверное, так и сделаю.

Юлия, факультет международных отношений, сервисный отряд ОДО «Виталюр»:

– Меня привлекла возможность заработать. Самому на такой короткий период устроиться на работу очень сложно. А здесь я работаю всего лишь месяц, не теряя свои каникулы. Работа ответственная и достаточно трудная, что морально подготавливает к дальнейшему трудоустройству. В прошлом году я работала вожатой, сейчас – контролером торгового зала. Нужно добавлять товары на прилавки, поддерживать их в хорошем состоянии, помогать покупателям, если потребуется. Оба направления нравятся по-своему. Из множества вариантов по трудоустройству, которые предлагает БРСМ, каждый может выбрать то, что ему по душе. Большинство направлений дает возможность гарантированного заселения в общежитие в следующем учебном году, а это большой плюс для иногородних студентов.

Формирование студенческих отрядов в БГУ курирует Штаб трудовых дел БРСМ. В некоторые отряды можно попасть, только пройдя отбор. Для этого необходимо заполнить форму, которая обычно открывается за несколько месяцев до начала сезона. И, если вас сочтут подходящей кандидатурой, вы сможете провести летние месяцы с пользой, сделав вклад в свое профессиональное будущее.

Светлана ЗАПОРОВАННАЯ