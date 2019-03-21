На физфаке БГУ научились перемещать частицы лазерным излучением

31 Jul, 2019.

Американский ученый Артур Эшкин получил Нобелевскую премию в 2018 году за изобретение оптического устройства, способного перемещать микроскопические частицы. Теперь же эту технологию освоили и на физическом факультете БГУ. Под руководством заведующего кафедрой лазерной физики и спектроскопии Алексея ТОЛСТИКА был создан оптический пинцет. Ученый рассказал, где можно применить инновационную разработку:

– Оптический пинцет находит применение в разных областях науки и инновационных технологиях. Например, с его помощью можно переместить отдельный фрагмент ДНК. Настоящая находка для биоинженерии! Он умеет удерживать частицу или клетку в определенном положении, что позволяет исследовать ее, узнать степень упругости, жесткости. Никакой механический пинцет не может перемешать микро- и наночастицы, а наш пинцет способен на это. Отсутствие механических деталей дает возможность избежать попадания посторонних примесей и загрязнений в рабочую область. Оптический пинцет может перемещать объекты, которые находятся за прозрачным препятствием, что удобно для биологических исследований. Кроме того, в нашем устройстве создается особая структура поля. Она не позволяет мощному лазерному излучению каким-нибудь образом навредить перемещаемому объекту.

 

– Ваша разработка используется в образовательном процессе?

– Да, оптический пинцет уже внедрили в учебную деятельность. Разработанный комплекс по оптическому манипулированию микрообъектами используется при выполнении курсовых и дипломных работ, магистерских диссертаций, проведении лабораторного практикума по нанофотонике. Внедрение оптического пинцета в учебный процесс позволяет совершенствовать теоретические знания студентов, развить практические навыки в области оптики, лазерной физики, физики наноматериалов и нанотехнологий, биофизики и биотехнологий. У нашего устройства есть аналоги, но, как правило, это приборы, которые выглядят как «черный ящик» и не позволяют увидеть физику происходящих процессов. Разработанное нашей кафедрой устройство представляет собой модульную конструкцию, позволяющую студентам на практике ознакомиться с принципом работы оптического пинцета, получить навыки сборки и настройки оптического устройства, опыт манипулирования микрообъектами.

Евгений ПРОКОФЬЕВ

print

Вам таксама можа спадабацца:

Група БДУ ў “ВКонтакте”

Архіў газеты

Рэзананснае відэа

Актуальнае відэа

Грамадскае відэа

Усміхніцеся!


Скакаць з парашутам зусім не страшна. Адчыняеш дзверы ў самалёце, а там Gооglе Марs. Ты ж не баішся Gооglе Марs?

Скарыстайце!

«Калі хочаш быць разумным, важна навучыцца не супадаць з уласнай дасведчанасцю»
Уладзімір ФУРС

Цікавы факт

Паводле ЮНЕСКА, беларуская мова з’яўляецца самай мілагучнай пасля італьянскай. Мілагучнасць беларускай мовы ў многім абумоўлена мяккасцю, якая перадаецца ад суседніх гукаў. Напрыклад, у словах пес[с’]ня ці пе[н’]сія. Плаўную музычнасць мове надае вялікая колькасць адкрытых складоў. Павышае мілагучнасць мовы адметны санорны гук “ў”, які ўжываецца ў самых розных формах слоў: зрабіў, аўторак, заўтрашні, за ўсё, паўсюль. А наколькі прыемныя слыху падоўжаныя л’, н’, з’, с’, дз’, ц’! Толькі прыслухайцеся: адцен-н-не, шматгалос-с-се, завугол-л-ле... Беларуская мова — адна з самых багатых у свеце. На тэрыторыі Беларусі існуюць сотні гаворак. І калі ў літаратурнай мове налічваецца 250—500 тысяч слоў, то ў дыялектнай — каля двух мільёнаў! Беларуская мова і адна з самых жывых моў. Калі ў мове беларусу чаго не хапае — ён дадае, калі, наадварот, штосьці перашкаджае — адбірае. Самая мілагучная, багатая, жывая, песенная і старажытная... Беларуская мова заслугоўвае таго, каб яе любілі і на ёй гаварылі.