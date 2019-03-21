На физфаке БГУ научились перемещать частицы лазерным излучением

Американский ученый Артур Эшкин получил Нобелевскую премию в 2018 году за изобретение оптического устройства, способного перемещать микроскопические частицы. Теперь же эту технологию освоили и на физическом факультете БГУ. Под руководством заведующего кафедрой лазерной физики и спектроскопии Алексея ТОЛСТИКА был создан оптический пинцет. Ученый рассказал, где можно применить инновационную разработку:

– Оптический пинцет находит применение в разных областях науки и инновационных технологиях. Например, с его помощью можно переместить отдельный фрагмент ДНК. Настоящая находка для биоинженерии! Он умеет удерживать частицу или клетку в определенном положении, что позволяет исследовать ее, узнать степень упругости, жесткости. Никакой механический пинцет не может перемешать микро- и наночастицы, а наш пинцет способен на это. Отсутствие механических деталей дает возможность избежать попадания посторонних примесей и загрязнений в рабочую область. Оптический пинцет может перемещать объекты, которые находятся за прозрачным препятствием, что удобно для биологических исследований. Кроме того, в нашем устройстве создается особая структура поля. Она не позволяет мощному лазерному излучению каким-нибудь образом навредить перемещаемому объекту.

– Ваша разработка используется в образовательном процессе?

– Да, оптический пинцет уже внедрили в учебную деятельность. Разработанный комплекс по оптическому манипулированию микрообъектами используется при выполнении курсовых и дипломных работ, магистерских диссертаций, проведении лабораторного практикума по нанофотонике. Внедрение оптического пинцета в учебный процесс позволяет совершенствовать теоретические знания студентов, развить практические навыки в области оптики, лазерной физики, физики наноматериалов и нанотехнологий, биофизики и биотехнологий. У нашего устройства есть аналоги, но, как правило, это приборы, которые выглядят как «черный ящик» и не позволяют увидеть физику происходящих процессов. Разработанное нашей кафедрой устройство представляет собой модульную конструкцию, позволяющую студентам на практике ознакомиться с принципом работы оптического пинцета, получить навыки сборки и настройки оптического устройства, опыт манипулирования микрообъектами.

Евгений ПРОКОФЬЕВ