Абитуриент БГУ: “Сложнее всего был этап после подачи документов”

Приемная кампания уже подошла к концу. Тысячи абитуриентов подали свои документы. Конечно же, мы там были и наблюдали за будущими студентами БГУ. Радостные, взволнованные и уверенные в своих силах - абитуриенты и их родители заполняли коридоры. С абитуриенткой ФФСН, Ариной Шляжко, нам удалось поговорить и узнать, каким был для нее период поступления.

– Арина, как твои дела?

– Все в порядке, только немного волнуюсь. Только что подала документы и не знаю, пройду ли на бюджет.

– Расскажи, как проходила твоя подготовка.

– Я готовилась по трем предметам: русский, история Беларуси и обществоведение. Вообще, все предметы мне нравились, но приходилось очень много работать, при этом старалась находить время на друзей и семью, на занятия пением, на помощь в организации мероприятий в школе. Было непросто, но справилась и очень этому рада! Теперь можно отдыхать.

– Как ощущения после сдачи ЦТ?

– После последнего ЦТ я приехала домой, легла на кровать и пролежала так до конца дня. Не верилось, что все уже закончилось. Чувствую себя хорошо, да и свободное время появилось. Правда, из головы разом вылетел весь план занятий тем, на что не хватало времени в период учёбы. Вот теперь даже немного в растерянности.

– Когда ты определилась с факультетом и почему именно он?

– Сначала я, как и многие, думаю, выбрала предметы, к которым мне будет интересно готовиться. А уже после посмотрела, что с ними прохожу на ФФСН. Мне всегда хотелось работать с людьми и изучать поведение людей, поэтому очень быстро определилась.

– Как думаешь, когда нужно подавать документы?

– Я считаю, что лучше в начале приемной кампании. Чтобы никто не волновался, прошел он или нет, а сразу мог рассмотреть другие варианты, если на специальности уже достаточно человек или все бюджетные места заняты. Мне кажется, стоит более уважительно относиться друг к другу. Конечно, в последний день очереди на подачу меньше, но все мы в одинаковых условиях.

– Кто-нибудь из твоих друзей идет на этот же факультет?

– Думаю нет. Я училась в физико-математическом классе и практически все там сдавали профильный предмет.

– Как ты считаешь, в этом году сложнее поступать, чем в прошлом?

– Думаю, нет. Конечно, изменились условия подсчета баллов на ЦТ, но они же изменились у всех. Так что и баллы станут выше или ниже пропорционально. Поступать всегда сложно: стресс, много новой информации, да еще и мучительное ожидание. Сложнее всего был этап после подачи документов: просто сидишь и мониторишь сайт. Вот это было нелегко.

– Родители одобрили твой выбор?

– Да, конечно. Они всегда хотели, чтобы я занималась тем, что нравится. Вера родителей и друзей в тебя очень облегчает путь поступления.

– Почему БГУ?

– У меня много друзей здесь учится. Они восхищаются своей учебой и жизнью вне ее. Вот и мне захотелось.

– Спасибо, Арина. Классной тебе студенческой жизни!

Вопросы задавала Елизавета ГОРЕВАЯ