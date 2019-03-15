Как проходит прием документов в БГУ? (фото+видео)

В Белгосуниверситете 12 июля начался прием документов от абитуриентов. В этом году мест для будущих студентов стало немного больше – 5193 (или 101% к плану приема 2018 года). Какие важные цифры и сроки надо знать абитуриенту?



Сколько мест приготовлено для будущих студентов?

План приема на бюджетную форму: дневное отделение 2130 человек, заочное – 216 студентов.

План приема на платную форму обучения: дневное – 1934; заочное – 474; заочное на второе высшее – 167; на вечернюю форму для получения второго высшего – 20.

На сокращенный срок получения образования для выпускников учреждений среднего специального образования есть 380 мест, из них на дневную форму – 50, на заочную – 330.

В этом году по целевому приему по 10 специальностям выделено 31 место.

Почему абитуриенты выбирают БГУ? Смотрите ответы ребят в ролике.

Всего же в нынешнем сезоне вступительной кампании 49 вузов страны примут почти 55 тысяч абитуриентов. Более 26,6 тысяч мест запланировано для бюджетной формы обучения и 28 тысяч - для тех, кто поступит на платное.

Впервые проходит набор в уникальную структуру БГУ–ДПУ

Совместный белорусско-китайский институт БГУ–ДПУ (Даляньский политехнический университет) будет готовить молодых людей по специальностям «Физика (производственная деятельность)», «Механика и математическое моделирование» и «Мировая экономика». В общем счете планируется принять на дневную форму обучения 28 человек, на платную – 30.

Студенты будут получать образование на 1 и 2 курсе на русском языке, а с 3 курса ряд дисциплин будет идти на английском. Предполагается также изучение китайского языка на базовом уровне. Вести занятия будут преподаватели белорусского и китайского университетов.

Отметим, что выпускники совместного белорусско-китайского института получат два диплома: БГУ и ДПУ.

Как сообщается, это первый опыт в нашей системе высшего образования, когда будет осуществляться совместная подготовка специалистов на первой ступени на базе белорусского вуза. Выпускники института смогут получить работу в промышленных, образовательно-научных предприятиях и IT-компаниях Беларуси и Китая, а также в индустриальном парке «Великий камень».

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Когда нужно успеть принести документы в БГУ?

По 17 июля нужно нести документы абитуриентам, которые поступают на бюджетную (еще и сразу на платную) форму обучения, а также на специальности, по которым предусмотрены вступительные испытания. До 4 августа принимаются документы на платное отделение.

Время работы приемной комиссии с 12 июля по 6 августа: ежедневно с 9.00 до 18.00. Выходной день – 28 июля.

Еще выделим, что вступительные испытания в БГУ пройдут с 18 по 24 июля.

Долгий путь к студенческому билету завершится зачислением (удачи!). Результаты по бюджетной форме обучения станут известны по 28 июля, на платную по 6 августа. Сейчас поступающим останется только набраться терпения и ждать.

Важная информация о ходе приемной кампании есть на сайте abiturient.bsu.by.

Информацию собирала Алёна ЛЕВШЕНЯ,

фото Василия КУЗЬМИЧКИНА