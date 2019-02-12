Вектар на якасць, кампетэнцыі будучыні і новыя тэхналогіі: у БДУ прадставілі стратэгію развіцця на найбліжэйшыя пяць гадоў

Абмеркаванне праекта стратэгіі развіцця адбылося 8 верасня на савеце ВНУ з удзелам кіраўніцтва факультэтаў і інстытутаў, дырэктараў прадпрыемстваў, кафедраў, начальнікаў галоўных упраўленняў і ўпраўленняў, прадстаўнікоў грамадскіх арганізацый і студэнтаў БДУ.

З дакладам на заяўленую тэму выступіў рэктар БДУ Андрэй Кароль. У аснову прапанаванай стратэгіі пакладзены вынікі выканання мэт БДУ за 2021–2025 гады, сучасныя тэндэнцыі навукова-тэхнічнага развіцця, нацыянальныя сацыяльна-эканамічныя прыярытэты. Галоўны акцэнт у стратэгіі зроблены на павышэнні якасці працы па шасці напрамках з улікам падрыхтоўкі высокапрафесійных спецыялістаў і развіцця БДУ.

– Ёсць вялікі запыт ад замоўцаў кадраў на асобу, якая нестандартна думае, а не экіпіраваная інфармацыяй. Таму важная адукацыя, якая дазваляе студэнту самарэалізавацца за кошт індывідуалізацыі і выбудоўвання ўласнай адукацыйнай траекторыі, – растлумачыў рэктар канцэптуальнасць прадстаўленых мэт.

З улікам гэтага плануецца забеспячэнне гнуткасці і варыятыўнасці адукацыйных праграм; стварэнне ўмоў для развіцця патэнцыялу асобы і фарміравання ў яе кампетэнцый будучыні з выкарыстаннем сучасных падыходаў у навучанні; удасканаленне лічбавага асяроддзя і інтэграцыя штучнага інтэлекту ў адукацыйны працэс; рэалізацыя эфектыўнай сістэмы ўзаемадзеяння з замоўцамі кадраў.

Навуковы вектар, як адзначыў Андрэй Кароль, узмоцняць праз інтэграцыю з рэальным сектарам эканомікі і павышэнне долі міждысцыплінарных даследаванняў, а кадравы – шляхам стварэння спрыяльнага асяроддзя для прафесійнай самарэалізацыі і доўгатэрміновай уцягнутасці работнікаў, павышэння прэстыжу ўніверсітэта на рынку працы.

Ідэалагічная і выхаваўчая работа працягнецца ў адпаведнасці з Асновамі ідэалогіі беларускай дзяржавы. Акцэнт зробяць на захаванасці і прасоўванні нацыянальных каштоўнасцяў, сацыяльнай падтрымцы, духоўна-маральным выхаванні асобы. Інтэрнацыяналізацыю і экспартны патэнцыял БДУ плануецца павялічыць пасродкам шматвектарнага і ўзаемавыгаднага партнёрства, адкрыцця новых сумесных адукацыйных праграм, працы з новымі перспектыўнымі рэгіёнамі. Таксама працягнецца палітыка па ўмацаванні ўстойлівай эканамічнай мадэлі БДУ праз рэалізацыю экспартнага патэнцыялу, развіццё платных адукацыйных паслуг. Стратэгія таксама ўключае ў сябе стварэнне новых элементаў інфраструктуры ўніверсітэта, рэалізацыю праектаў «Вышэйшая школа біятэхналогій» і «Вышэйшая школа прыродазнаўчых навук і тэхналогій».

З улікам новых выклікаў часу таксама была прадстаўлена сёмая новая стратэгічная мэта, накіраваная на абарону інфармацыйных сістэм. Са слоў рэктара, яна прадыктавана нашай рэальнасцю і важнасцю забеспячэння бяспекі ў інтэрнэт-прасторы.

– Мэта сугучная з развіццём сістэмы штучнага інтэлекту і яго ўкаранення ў адукацыю. Сёння тэхналогіі маніпулявання свядомасцю пастаўлены на вельмі высокі ўзровень, і важна быць гатовым да процідзеяння гэтым выклікам, – растлумачыў рэктар.

Прадстаўленая стратэгія ўключае ў сябе канкрэтныя мэты і задачы па яе рэалізацыі, якія дазволяць умацаваць дасягненні БДУ і працягнуць эфектыўнае развіццё. Андрэй Кароль таксама нагадаў пра асноўныя вынікі ВНУ за апошнія гады, галоўным з якіх стала атрыманне Прэміі Урада Рэспублікі Беларусь за дасягненні ў галіне якасці. Высокая ўзнагарода, як падкрэсліў рэктар, стала пацвярджэннем эфектыўнасці ўсебаковай працы работнікаў БДУ.

– Універсітэт паспяхова рэалізуе сваю місію «Быць заўсёды першым». За гэтым стаіць вялікая адказнасць, – распавёў рэктар. – Мы дасягнулі высокіх вынікаў у адукацыйнай, навуковай, міжнароднай дзейнасці, развілі нашу інфраструктуру, многае зрабілі для ўмацавання духоўна-маральных каштоўнасцяў моладзі. На працягу апошніх гадоў правялі мадэрнізацыю структуры спецыяльнасцяў, аптымізавалі даходы і выдаткі. Заробленыя грошы дазволілі інвеставаць у матэрыяльна-тэхнічную базу і кадравы патэнцыял.

Дарэчы, у БДУ за апошнія гады адкрыта 25 новых спецыяльнасцяў, з якіх 23 унікальныя, эфектыўна рэалізавана сістэма эўрыстычнага навучання, укаранёныя інавацыйныя падыходы ў навучанне. Упершыню экспарт навукаёмістых тавараў і паслуг за апошнія 10 гадоў перасягнуў мяжу ў 4 млн долараў. Кожная 3-я доктарская і 4-я кандыдацкая дысертацыі абараняюцца супрацоўнікамі ўніверсітэта, кожны пяты ўладальнік стыпендыі аспірантам фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь вучыцца ў нашым універсітэце. Таксама адзначаецца рост на 60,6% колькасці замежных аспірантаў. БДУ стабільна захоўвае лідарства ў Беларусі па публікацыйнай актыўнасці і цытаванні навукоўцаў паводле даных РІНЦ. Акрамя таго, на БДУ даводзіцца 19% цытаванняў прац беларускіх навукоўцаў сярод усіх навуковых і адукацыйных арганізацый Беларусі, што пацвярджае лідарства ўніверсітэта. Сярод айчынных універсітэтаў доля БДУ складае 25,5%. У БДУ пачалі ствараць унікальную прадукцыю: нанаспадарожнікі, лекавыя прэпараты. За апошнія пяць гадоў універсітэт чатырохразова станавіўся найлепшым экспарцёрам года.

У БДУ ўкаранёная сістэма настаўніцтва. Адным з паказальных вынікаў ідэалагічна-выхаваўчага напрамку пазначаны рост уцягнутасці студэнтаў у дзейнасць моладзевых арганізацый, прымяненне інавацыйных формаў праектнай дзейнасці, актыўны ўдзел студэнтаў у падзеях рэспубліканскага і міжнароднага маштабу. За апошнія гады заработная плата выкладчыкам вырасла амаль у два разы. Уводзяцца ў эксплуатацыю абноўленыя навучальныя карпусы, мадэрнізаваны корпус гістарычнага факультэта-музея. Хуткім часам завяршаецца ўзвядзенне фізкультурна-аздараўленчага комплексу на вул. Курчатава, пачаты капітальны рамонт трэцяй і чацвёртай чэргаў галоўнага корпуса. Актыўна ідзе будаўніцтва новага навучальна-лабараторнага корпуса.

Паводле інфармацыі прэс-службы БДУ