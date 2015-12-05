«Если у вас язва, вы же не говорите животу как функционировать». Психолог рассказывает про отличия депрессии от депрессивного состояния и способах борьбы с недугами

Световой день увеличивается, снег тает, а ваше настроение так и не распускается вместе с первоцветами? Это нормально, ведь человек подвержен депрессивным состояниям в любое время года, а после зимы особенно – когда психика истощена после долгого тёмного времени. Как взбодрить сознание и понять, можете ли вы сделать это самостоятельно, рассказала Юлия ЯЦКЕВИЧ – сотрудница психологической службы БГУ.

Отличие депрессии от депрессивного состояния

Каждый из нас периодически прибывает в депрессивных состояниях: телефон разбили, погода не радует, много работы. Всё это может вызвать сниженное настроение – это как нормальная реакция на определённые события и стресс. Однако такие состояния следует отличать от клинической депрессии – заболевания с более тяжёлыми и длительными симптомами. К примеру, если у вас сегодня настроение плохое, а завтра уже всё в порядке – то это лишь реакция на стресс, негатив/позитив, но не депрессия.

Причины депрессивного состояния

Депрессивное состояние может возникать и после положительных и знаковых событий: свадьбы, окончания университета, родов. В таком случае, когда вы очень долго чего-то хотели и реализовали мечту, то возникает состояние опустошения, потери цели.

К более частым причинам депрессивного состояния можно отнести:

сильные переживания, стресс (потеря близких и/или работы, цели, мечты);

недостаток серотонина, дофамина;

недостаточное количество солнечного света, авитоминоз;

злоупотребление алкоголем, прием наркотиков и психостимуляторов.

Как бороться с депрессивным состоянием

Взбодрить сознание после усталости от зимнего периода и преодолеть депрессивное состояние помогут следующие советы:

сбалансированное питание. Следите за своим рационом: организм не должен ощущать нехватки калорий, витаминов, жиров, белков, углеводов и других элементов;

с нужной периодичностью сдавайте анализы. Здоровый организм – залог хорошего настроения;

полноценный сон. Не лишайте себя положенных 7-8 часов сна, если хотите не только свежо выглядеть, но и чувствовать себя не хуже;

поддерживайте физическую активность. Не насилуйте себя – спорт должен быть в радость: йога это, прогулки по свежему воздуху или занятия в зале – не важно. После зимы психика и так ослабленная, не добивайте себя изнуряющими тренировками. Выберите что-то подходящее;

проводите больше времени на солнце, улице – витамин D очень важен для здоровья;

медитируйте, если у вас есть к этому страсть. В последнее время йога очень популярна для обретения не только тонуса тела, но, в первую очередь, гармонии душевной;

увлекитесь хобби. Творческий порыв и концентрированность на чём-то важном не позволят человеку поймать хандру;

общайтесь и проводите больше времени с близкими людьми. Благоприятные социальная поддержка и коммуникация избавят от появления депрессивного состояния.

Признаки депрессии

Можно говорить о депрессии, если человек пребывает в тяжёлом состоянии более 3 недель. Также депрессию характеризуют следующие факторы:

невозможностью чувствовать удовольствие от привычных и новых вещей;

сниженным настроением (вина, отчаяние, притуплённые эмоции);

двигательной и/или мыслительной заторможенностью. В этом случае человеку становится тяжело делать привычные банальные вещи: встать с кровати, посмотреть телевизор, запомнить определённую дату.

Причины депрессии

Если мы говорим о клинической депрессии, то она вызвана дисбалансом нейромедиаторов, гормонов (серотонин, дофамин и норадреналин). В таком случае не достаточно позитивного взгляда на жизнь, нужен психолог или психотерапевт.

Основными причинами клинической депрессии считаются:

большой стресс (в большом количестве или стабильный). Этому благоволит стереотип про обязанность каждого человека быть успешным и счастливым. Часто в студенческой среде это является влияющим фактором, когда все вокруг зациклены на достижении результата и постоянно гонятся друг за другом.



Так что, не мудрено, когда молодой человек теряет в таком окружении друга, фантазию или мечту, то уходит в себя, «гаснет». Справиться с тяжёлой ситуацией могут помочь близкие люди или психолог. Потерю нужно пережить, отгоревать, но если самостоятельно сделать это не получается, важно найти поддержку у нужных людей;

(в большом количестве или стабильный). Этому благоволит стереотип про обязанность каждого человека быть успешным и счастливым. Часто в студенческой среде это является влияющим фактором, когда все вокруг зациклены на достижении результата и постоянно гонятся друг за другом. Так что, не мудрено, когда молодой человек теряет в таком окружении друга, фантазию или мечту, то уходит в себя, «гаснет». Справиться с тяжёлой ситуацией могут помочь близкие люди или психолог. Потерю нужно пережить, отгоревать, но если самостоятельно сделать это не получается, важно найти поддержку у нужных людей; генетика. Некоторые люди конституционно и/или физиологически предрасположены к депрессии. Однако одна генетическая обусловленность к депрессии не приведёт. Нужен комплекс факторов;

Некоторые люди конституционно и/или физиологически предрасположены к депрессии. Однако одна генетическая обусловленность к депрессии не приведёт. Нужен комплекс факторов; история жизни до 10 лет. Очень важно, как в детстве поддерживали человека, насколько откровенно общались родители со своим ребёнком, получало ли чадо достаточно поддержки и одобрения. Именно до 10 лет ребёнок живёт фантазиями и мечтами, словно в сказке. Верится в добро, прекрасную жизнь. И если до 10 лет ребёнок теряет одного из родителей, то велика вероятность его склонности к депрессии в более взрослом возрасте. Дело в том, что в такой ситуации ребёнок сталкивается с очень тяжёлым аспектом реальности – неизбежностью, потерей. Мир мечтания и сказок рушится – это ставит своеобразную пессимистическую печать на его дальнейшем мировоззрении.

Как бороться с депрессией

Если эти признаки соотносятся с вашим состоянием, то можно констатировать клиническую депрессию, которую должны лечить специалисты. Если у вас язва, вы же не говорите животу как функционировать – вы обращаетесь к врачу. Если эти признаки соотносятся с вашим состоянием, то можно констатировать клиническую депрессию, которую должны лечить специалисты. Если у вас язва, вы же не говорите животу как функционировать – вы обращаетесь к врачу.

Также спровоцировать депрессию могут проблемы с гормональным фоном (гипотиреоз, к примеру). Потому важно регулярно сдавать анализы.

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Диана ЛЕЩЕНКО