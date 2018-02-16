Поступивший абитуриент и общежитие: советы по заселению [+cлайды]

Уже август, и все абитуриенты узнали о том, кто поступил, а кто нет. Поступившим сообщат о том, кому повезло еще и с общежитием. Для этого необходимо зайти в личный кабинет на сайте БГУ. Вход осуществляется после заполнения полей «Фамилия», «Номер договора» либо «Номер студенческого». В разделе «Место в общежитии» будет вся информация о предоставлении места в общежитии.

Начнется самостоятельная жизнь, и немногие знают, что надо взять с собой. Ведь перевезти все свои любимые вещи не получится. Надо учитывать то, что заселяешься только на год, и предоставленного места будет немного, потому что в комнате будет жить еще несколько человек.

Определиться с тем, что понадобится в первую очереди непросто. Лучше взять минимум вещей, а потом уже понять, чего не хватает, и довезти.

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Документы

Прежде всего, перед вселением понадобятся паспорт, 4 фото 3х4, флюорография. Этот минимум вам нужно будет предоставить обязательно, однако в каждом общежитии могут быть дополнительные требования. Во избежание проблем, о документах лучше всего позаботиться заранее.

Постельное белье

С ним не должно возникнуть проблем. Его выдают в каждом общежитии. По мере загрязнения его можно отдавать в стирку. Белье не новое, может быть сильно изношенное. Поэтому если не хочется пользоваться тем, что дают, можно привезти свое. Если все устраивает, можно взять с собой только плед.

Кухня

В общежитиях, как правило, они небольшие.

Места под хранение посуды будет отведено немного. Если кухня в общежитии коридорного типа, то все придется хранить вообще в комнате. Поэтому посуду надо брать по минимуму и ту, которую не жалко. Также стоит позаботиться о своих гостях и взять некоторые приборы в двойном количестве.

С собой берем кастрюлю, сковородку, кружки, ложки, вилки, нож, разделочную доску, терку, тарелки (глубокую и плоскую).

В некоторых общежитиях можно пользоваться электрочайником. Но только одним на всех. Лучше о нем договориться с соседями уже после заселения.

От других электроприборов, кроме фена и утюга, придется отказаться.

Также не стоит забывать о кухонном полотенце, моющем средстве, губке и тряпке.

Питание

О питании сильно заморачиваться не стоит. Продукты лучше купить после заселения. Чтобы ничего не забыть, можно преждевременно составить список.

Еще нужно определиться с тем, будете ли вы питаться сами или с соседями. Но, удобнее и дешевле будет самому. Когда захотели, тогда и поели то, что хочется именно вам.

В случае, если не умеете готовить, не стоит налегать на продукты быстрого приготовления или фастфуд. Лучше попросить соседей о помощи, позвонить родителям или посмотреть в интернете. Опыт всегда приходит со временем.

Одежда

Для одежды места предоставляется тоже мало, поэтому нужно брать самое нужное. Из домашней одежды главное: шорты, фотболки, халат, пижама, тапочки, шорты. Из выходной одежды лучше взять любимые ежедневные и нарядные комплекты, а также две пары обуви. Для занятий физкультурой в университете еще одну.

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Личная гигиена

Здесь уже как повезет с общежитием. У кого-то душ у каждого в блоке, у кого-то на этаже, а у кого-то вообще в подвале.

Поэтому нужно учесть, что все будет храниться в комнате, и взять с собой: полотенца, сланцы, шампунь, гель, мыло, мочалку. Девушкам еще их самые любимые ухаживающие средства, но по минимуму.

Канцелярия

Тут уже зависит от специальности, на которой вы учитесь. Но взять с собой пару ручек и тетрадей на первое время стоит. Остальное докупится по мере необходимости.

Деньги

Еще одна немаловажная часть. О том, как и сколько денег вам будут давать, с родителями нужно поговорить заранее.

Проще всего будет – сделать кредитную карточку. Тогда и деньги будут в надежном месте, и сбрасывать родителям их вам будет легче.

Жизнь в общежитии – новая ступень во взрослую жизнь. И ее не стоит бояться. Ведь она многому научит, даст хороший опыт и обязательно познакомит с новыми людьми.

Александра ДЕРБИС