Это ваш “Шанс”! Книги, которые помогут изучить китайский язык и культуру нации

Магазин китайской литературы «Шанс» благодаря книгам сформировал своеобразную микросреду для китаистов. Экономика, юриспруденция, культура, история Китая объединяют читателей-профессионалов, среди которых переводчики, научные работники, студенты, ученики специализированных классов, преподаватели вузов. Издательство «Восточная культура» предлагает поделиться своими наблюдениями, пригласить коллег к взаимодействию и поиску взаимоприемлемых ответов в работе с китайским языком.

Елена Таборова, главный редактор:

— Наверное, мне стоило бы рассказать об учебных пособиях, которые в преддверии нового учебного года пользуются активным спросом. Скажу лишь, что они в большом ассортименте представлены в нашем книжном магазине в здании Института Конфуция БГУ. А поделиться мне хочется особенностями работы над книгами, переведенными с китайского языка. Самое важное в этом процессе – повседневный синтез китайской и европейской издательских культур. Ведь поскольку мы готовим издания на белорусском, русском, украинском языках, важно, чтобы они сохраняли зримый образ тысячелетней истории Китая.

Книги, которые мы издали на белорусском языке, переведены напрямую с китайского, минуя русский язык. Переводчики “Восточной культуры” демонстрируют не только отличное владение китайским языком, но и глубокие познания в философии, истории, культуре, фольклоре, быте Китая. Задача следующего звена – редакторов издательства – не просто выверить правильность и четкость текста, но и донести до читателей заложенный китайским автором смысл, передать его настроение и отношение к изложенному в книге, а главное – не утратить «китайский дух» повествования.

Переводчик Екатерина Гордей

— В Китае 56 национальностей (официально), а это значит – 56 мировоззрений. Самая многочисленная – хань, остальные 55 – это национальные меньшинства, среди которых есть народность «русские». Конфуцианство, даосизм и буддизм определили взгляды большей части представителей китайского народа.

При переводе определенную сложность составляет отсутствие белорусской транскрипционной системы с китайского на белорусский. К сожалению, сложилась тенденция транскрипции с опорой на систему Палладия, которая была разработана при переводе с китайского языка на русский.

Сложности вызывают и некоторые орфографические тонкости белорусского языка. Например, в русском языке пишется циньский, если речь о династии Цинь (221–207 гг. до н.э.), цинский, если о Цин (1644–1912 гг.). Мягкий знак тут имеет смыслоразличительную функцию, но в белорусском языке слово «цынскі» соответствует и династии Цинь, и династии Цин.

На мой взгляд, издание книг китайских авторов в Беларуси – хорошее подспорье для углубленного изучения китайской культуры, лучшего понимания мировоззрения китайского народа и его образа мышления.

Мария Булгак, переводчик:

— Традиции Китая заслуживают большого уважения. Первое, что приятно поражает в этой стране, это сыновья почтительность к предкам, уважительное отношение к старикам и старшим по званию, к руководству, к преподавателям. Хотя китайцы весьма специфичны и скрытны, найти с ними общий язык несложно: они уважительно относятся к европейцам, очень радушны и гостеприимны, всегда помогут, если это необходимо.

В китайском языке присутствует инверсия (нарушение порядка слов в предложении), что сильно усложняет перевод на русский и белорусский языки, особенно сложных предложений. Устная и письменная речь китайцев изобилует фразеологизмами, которые невозможно перевести дословно, поэтому приходится учить и запоминать большинство самых распространенных чэнъюев (фразеологизмы/идиомы). Мы стремимся сделать перевод максимально близким к оригиналу и правильно передать смысл сказанного.

Светлана Денисенок, переводчик:

— Согласно статистике, собранной агентством Синьхуа, каждый гражданин Китая в среднем прочитал в 2020 году восемь книг, из которых электронными были только три. При этом на одного несовершеннолетнего жителя КНР пришлось 10,71 прочитанных книг, что на 0,35 больше, чем в 2019 году.

Несмотря на постепенный переход к электронному формату, книгоиздание и книгораспространение в Китае явно процветает.

Ситуация в Беларуси отличается от китайской, однако меня как специалиста вдохновляет тот факт, что люди продолжают покупать и читать книги (бумажные или электронные) вопреки всем пессимистичным прогнозам. К вступлению на стезю переводчика меня подтолкнуло желание показать белорусскому читателю разнообразие и особенности современной китайской литературы.

За время работы в издательстве через мои руки прошли четыре совершенно разные книги: «15 лекций по культуре шелкового пути», «Мастера великой державы», «Сто лет преобразований в Китае: Основные вопросы» и «Позволь обнять тебя на расстоянии: хроника народной борьбы с эпидемией через объектив камеры»– каждая из них по-своему раскрывает историю и современную действительность Китая. Я надеюсь, что у издательства получится заинтересовать белорусов уникальной смесью традиционной китайской культуры и современной идеологии социализма, которая придает китайской литературе свой колорит!

Алексей Богушевич, редактор:

— На специфику работы в группе «Шанс» заметно влияет расстояние между Минском и Пекином: мы одновременно далеки и близки. Но, углубляясь в работу с текстами, понимаешь, что у нас много общего: страсть к познанию мира, любопытство, творческий поиск.

Поражает некоторая дотошность китайских авторов – каждая цифра, каждый факт подробно изложен, подчеркнут, повторен — наверное, это соответствует духу китайской истории, когда в старые времена образованному китайцу просто необходимо было знать наизусть тексты основных трактатов. К слову, фундаментальное произведение «Троецарствие» является обязательным к прочтению в современных китайских школах и вузах. Свою историю китайцы ценят и любят: книга «15 лекцый па гісторыі Кітая» – своеобразный калейдоскоп времени, освещающий долгую историю Китая, взаимодействие ее многочисленных национальностей, особенности их жизненного уклада и культуры.

Внимательный читатель заметит в книге некоторые – пока экспериментальные – новшества в передаче китайских имен и названий. Кажется невероятным, но многие особенности китайского и белорусского произношения весьма схожи, что дает дополнительные возможности средствами белорусского языка передать китайкую речь ближе к оригиналу.

Сергей Клюцкий, редактор:

Книги, связанные с историей и культурой, требуют знания и понимания контекста. Моя основная профессии – историк. В случае с Китаем мы имеем дело с совсем иной культурной традицией, очень автономной, контакты которой с большей частью остального мира до Великих географических открытий были ограничены фактором удаленности, а после этого – политически мотивированным закрытием (самоизоляцией) страны в середине XVIII века. Другая особенность этой традиции – ее возраст: она, пожалуй, одна из самых продолжительных в мире. Читая китайских авторов, можно обнаружить, что у них «свой» Аристотель, «свой» Маркс. В итоге то или иное положение «по-китайски» может быть совершенно неузнаваемым. И этот момент приходится учитывать, «переводя» книги на русский (белорусский) язык.

Екатерина Казакова, корректор:

Работая с книгами, я улучшаю их таким образом, чтобы авторский стиль повествования и смысл изложенной информации оставались прежними, а литературный носитель становился привлекательным читательскому глазу. Это прекрасная возможность общаться с креативными личностями, получать опыт и новые знания.

Маргарита Милинюк, специалист по продаже:

— Магазин наш небольшой, но очень уютный, удобный, находится в самом центре города.

«Здравствуйте! – звонким голосом говорит мне девушка с походной сумкой за спиной. – Я ищу Кондрашевского!» И мне представляется, как с книгой в рюкзаке она садится на ближайший рейс в Китай, и в самолете слушает аудиокурс из купленного у нас учебника.

Ведь долго и тщательно перебирая наши книги, читатели начинают свое путешествие в китайскую культуру…

Марина Любарская, директор:

— Ждем уважаемых знатоков китайского языка, ждем начинающих, продвинутых, любителей и профессионаловна Революционной, 11. Вместе с вами издательство «Восточная культура» и книжный магазин «Шанс» попробуют сформулировать темы для дискуссий о тонкостях перевода, определиться с предложением профессионалов по ассортименту учебной литературы. Готовы к работе с направлениями, в которых благоразумнее разобраться вместе!