Собирайте крышечки! Студенты БГУ разрабатывали социальные проекты и прокачивали скиллы в Летнем университете

“Летний университет.

Лети скорей к своей мечте.

Летний университет.

Лети на новой высоте.”

гимн “Летнего Университа”

“Может поезжай в Псков?” – спросила меня Елизавета Романовна, когда я пришла распределяться на практику. Долго думать не пришлось, возможность выехать из страны, посетить новый город была очень даже привлекательной. Участие в “Летнем Университете 2021” – было моим лучшим решением за это лето!

Подать заявку на участие было не сложно. Нужно было заполнить несколько документов и написать небольшое мотивационное письмо. Сложно было дождаться самого момента отъезда. И вот, 4 июля, почти два часа ночи и мы отправляемся.

Из Минска до Пскова мы ехали всю ночь на автобусе. Никто из студентов точно не знал, где мы будем жить. Предполагали и общежитие, и отель. Но каково было наше удивление, когда мы приехали в настоящий кемпинг.

Кемпинг «Раздолье» представляет собой лесистую территорию с небольшими домиками, веревочным городком и беседками и даже минигольфом. На территории нас встретили тьюторы, которые раздали нам мерч «Летнего университета» и помогли подключиться к интернету. После недолгой регистрации и повторного ПЦР теста мы расселились по домикам.

«-Это чем-то похоже на летний лагерь.

— Главное, чтобы не контролировали как в нем».

К счастью, впоследствии свободы передвижения у нас было достаточно. Нужно было только предупреждать наших тьюторов.

Отдохнуть после долгой дороги мы не успели, и сразу после заселения пошли на торжественное открытие университета. Музыка, танцы, пожелания хорошего времяпрепровождения и концерт. К нашему приезду подготовили настоящее шоу с барабанами, флагами стран и песнями.

«Вы настоящие герои, раз приехали учиться в летнее время!»- говорили нам.

И в тот день мы еще не представляли, как раскроется для нас эта фраза в течение этих двух недель. В расписании у нас было 4 пары в день по полтора часа.

С утра было социальное проектирование. На нем мы разделились по командам и разрабатывали собственные проекты, направленные на социальную пользу. В нашей команде шла разработка обустройства крыш. В конце программы лучшие проекты шли на защиту и награждались призами. Из нашей группы защищалась команда, которая занималась проектированием международного обучающего летнего лагеря.

Дальше по расписанию шла интереснейшая программа по развитию Soft skills. Там лекторы помогали нам прорабатывать командную работу, гибкость мышления, эмоциональный интеллект и еще много чего полезного для современного человека.

На одной из пар нам нужно было изобразить смешение картин «Девятый вал» и « Купание красного коня». Мне пришлось играть роль волны.

И еще две пары посвящались отраслевой образовательной программе. У журналистов это был «Миф, симулякр, фейк в современной медиареальности».

Нагрузка была довольно большая, но обучаться было интересно. Мешала только дикая жара. Температура поднималась выше +30, в аудиториях сложно находится даже с открытыми окнами. Случались и неприятные моменты, когда кому-то из ребят от жары становилось плохо. Спасались только переносами пар на улицу и бутылками воды, которые нам в обилии раздавали тьюторы.

Кстати, в какой-то момент я заметила, что пластиковых бутылок после всех нас остается очень много. И все они летят в общий мусорный бак. На ум пришла благотворительная акция, в которой собирают крышечки от бутылок, сдают на переработку и покупают инвалидные коляски. Предложение не заставило себя ждать. Ведь кинуть крышечку в рюкзак и потом сдать в общую кучу совсем не сложно. После этого, в течение всей поездки от меня постоянно звучало: «Не выбрасывайте крышечки! Не выбрасывайте крышечки!»

Но не одной учебой был занят наш день. Развлечения мы себе находили везде. В один из самых жарких дней пару ребят вынесли бутылки с водой и начали обливаться. К этому веселью подключилась и я, а потом и еще часть студентов. После этого, с головы до пят мокрые, мы бежали на оставшиеся пары.

После пар нам на выбор предлагались досуговые мероприятия. Это мог быть бассейн, настольные игры, танцы, вокал, мастер-классы, поездка на теплоходе. И вот записаться на них для меня было иногда настоящим квестом. На некоторый досуг было очень ограниченное количество мест, и заполнялись они моментально. Запись открывалась ровно в восемь утра. На часах 07:59. Я уже третий день отсчитываю каждую секунду в попытках попасть на злополучный мастер-клас по керамике. В итоге так и не попала, но совсем не расстроилась. Зато поплавала на теплоходе по реке Великой и научилась играть в настольные игры.

Вместо досугового мероприятия у нас была возможность просто погулять по городу или поехать отдыхать. Эту возможность я тоже не упустила и тогда я и решила заняться изучением города.

Псков для меня открылся с разных сторон. В первый же день после приезда у нас была обзорная экскурсия, где мы и посмотрели основные достопримечательности города. Крепостные стены, по которым гуляла еще княгиня Ольга, многовековые башни, купеческие дома. И главное – обилие древних церквей и храмов. Они были везде. На самых видных местах или скрывались за домами и деревьями. Прогуливаясь по городу, мы натыкались на десяток церквушек в самых неожиданных местах.

Знакомство с этим городом у меня не ограничилось центром и видами с набережной. Я вообще считаю, что чтобы прочувствовать город нужно отойти дальше и посмотреть, как живут люди. И в один вечер мне удалось прогуляться с местными ребятами. Атмосферность ночных жилых районов не уступала исторической части города. Среди пустых улочек, наполненных светом из окон, было что-то очень родное и уютное. Мы не отказали себе в удовольствии даже станцевать под шансон, который звучал из чьего-то открытого окна. Аккуратно закрашенные послевоенные постройки ютились рядом со сгоревшими или разрушенными домами, где большими буквами было написано «ПРОДАЕТСЯ!». Но этот контраст вовсе не создавал впечатление разрухи. Скорее показывал местный колорит.

Восьмой день пребывания в «Летнем Университете» стал для меня особенным. Ведь именно в этот день я отмечала свой 20-ый День Рождения. И для организаторов это не осталось тайной. После обеда меня публично поздравили, подарили мерч ПсковГУ. Теперь кружка с символом Летнего университета занимает место на полке среди самых любимых кружек.

Под конец второй недели организаторы решили нас порадовать. Церемония закрытия летнего университета пройдет на пляже! Но на этом сюрпризы не закончились.

«Кто на закрытии хочет сплавать на сап-бордах по Великой?»

На тот момент я не знала даже что это такое. А сап-борд – это надувная доска для плавания, которая управляется одиночным веслом. Но незнание не помешало нам с энтузиазмом схватиться за эту возможность хорошо провести время.

Первую и единственную тренировку организаторы назначили на 17 июля, последний день перед закрытием. И именно в этот день ясная погода, которая была до этого все две недели, решила смениться на грозу. Сначала организаторы даже решили отставить идею тренировки на воде и сделать мастер-класс на суше. Но, «мокрому дождь не страшен»,- говорили полные энтузиазма студенты. Поэтому тренировка прошла по плану, на реке.

Я, как и большинство встала на доску впервые. На деле, управлять сап-бордом оказалось не так сложно, как предполагалось. Хотя впоследствии я несколько раз с него упала.

День церемонии закрытия порадовал нас солнечной погодой и не самой жаркой температурой. К четырем часам дня мы организованно приехали к месту, которое еще вчера было пустынным пляжем. И сейчас же часть его огородили специально для нас. Поставили сцену, палатки, раздевалку и ларек с мороженым. Рядом дежурили спасатели, полиция и скорая помощь.

После официальной части, кульминацией праздника стал наш массовый заплыв по реке. По Великой нужно было проплыть 2.5 км. Тренировка предыдущего дня не прошла даром и в этот раз даже ни разу не упала с доски. Хотя после заплыва, мышцы рук с непривычки болели несколько дней

Это был настоящий праздник с песнями, танцами и даже экстремальной шоу программой. Перед нами выступали прыгуны-акробаты. Парни делали сальто, перепрыгивали через людей и препятствия и просто шутили, создавая действительно праздничное настроение.

Несмотря на всеобщую радость, было немного горько от того, что вся эта сказка заканчивается. В последний день было пролито много слез. И больше всего с нашими тьюторами Сашей и Алиной. Эти две недели они были нам как старшие сестры, которые во всем помогали нам и следили, как бы мы не попали в неприятности. На прощание они подарили нам значки с названием нашей группы «Легерные псы» и символом — корги. Мы же на память подарили им доски с пожеланиями и фотографиями.

Из памяти очень быстро исчезли все трудности, оставляя только самые лучшие моменты, события и лица. Для меня «Летний университет 2021» стал не просто обучающей поездкой, а важным воспоминанием об университетских годах.

АННА КАЗАКОВА