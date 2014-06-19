Студентка-отличница филфака из Туркменистана: «Учеба трудная для тех, кто действительно учится»

22-летняя Боссан Курбанова в этом году заканчивает Белорусский государственный университет. Девушка рассказала о том, как проходят ее пять курсов филологического факультета и пять лет жизни в Беларуси.

Боссан Курбанова родилась и выросла в столице Туркменистана – городе Ашхабад. В семье потомственных врачей кроме Боссан есть еще два младших мальчика. Талантливая девушка не выбрала медицину, считает себя очень современной для родной традиционной страны и всего добивается своим трудом. В свободное время студентка интересуется биологией, психологией, философией, правом. Боссан считает, что нужно хотя бы немного знать обо всем, чтобы поддерживать разговор.

Интересные факты:

Боссан любительница чтения, но любимую книгу назвать ей трудно - таких много.Но универсальной книгой она называет "Повелителя мух" Уияльма Голдинга.

Девушка очень хорошо готовит и даже в условиях общежития создает кулинарные шедевры. Благодаря своей фотогеничности, Боссан нередко приглашают на фотосессии и сотрудничество с фотографами.

Нелегкий выбор

В Туркменистане два государственных языка: русский и туркменский, по такому принципу созданы и школы. Боссан с отличием закончила туркменский класс, где все предметы преподавались на родном языке. «Я только училась и кроме учебы ничем не интересовалась. А когда с отличием закончила школу, получила очень много поздравлений, даже не подозревала, была известной из-за своей прилежности».

В Туркмении уезжать учиться заграницу – нормальная практика. Отличная успеваемость позволила Боссан всерьез рассмотреть эту возможность. В семье девушки очень много спорили, куда поехать: мама предложила Китай, папа – Малайзию. «Но это все не для меня, я хотела в Европу, – рассказывает студентка. – Нашла Американский университет в Болгарии, подготовила все документы, оставалось только сдать экзамены. В нашем городе они проводятся два раза в год, и я пропустила их... В итоге осталась на год дома, работала в языковом центре с детьми 6-12 лет, учила их английскому. С ними я очень хорошо лажу, ведь каждое лето – я «няня» – у нас большие семьи. И когда своим ученикам объявила, что уезжаю, они в слезах просили прощения, думали, что чем-то провинились!..»

Выбор помог сделать двоюродный брат, который в это время учился в БГУ на факультете международных отношений. Он и посоветовал Боссан поступать сюда: сказал, что и образование хорошее, и менталитет открытый и добрый. Родители тоже обрадовались – девушка будет не одна, и страна постсоветского пространства. Тем более в Туркменистане белорусское образование считается отличным, а диплом хорошо котируется.

Боссан прилетела с мамой, ведь ехать одной в новую страну было страшновато. Та помогла девушке обустроиться и со спокойной душой улетела. В 2014 году Боссан стала студенткой филологического факультета. Однако и выбор факультета стал непростым в жизни девушки. Хотя в семье все связаны с медициной, Боссан не принесла клятву Гиппократа, хотя долго об этом думала: «Через месяц после поступления я жалела, что не поступила в мед».

Широта интересов и любознательность принесли не только успех, но и метания: «Я хотела стать журналистом, и, к слову, попробовала себя в этом, писала для университета. А, посмотрев фильм с женщиной-адвокатом, позже решила, что стану юристом. Как-то папа принес книгу по астрономии, я выучила ее от корки до корки, решила стать астронавтом. Однако, помехой стало плохое зрение и то, что полеты в космос начинаются в 30 лет, а я к этому времени я планирую обзавестись семьей. Поэтому я перешла к профессии учителя. Решила пойти учиться на то, в чем разбираюсь – получился филфак, английская филология». К тому же, у Боссан есть соответствующие способности: с 5 лет туркменка разговаривает на английском, и, по ее словам, послушав носителя, может перенять его манеру речи. Вторым языком девушка изучает немецкий.

Учеба – дело нелегкое

В Туркменистане учеба не из простых, – говорит Боссан. В те времена, когда она поступала, обучение было только на туркменском. Девушка владеет им на школьном уровне, семья у нее русскоязычная. На учебу девушки ходят в традиционных одеждах, а парни одеваются обычно. «Для меня это неудобно, я люблю джинсы надеть, некоторые удивляются даже тому, что я дома так хожу. Моя семья – «современные туркмены», без предрассудков. Здесь, в Беларуси, туркменские девушки ходят в современной одежде, А когда возвращаемся домой, то многие уже в самолете надевают традиционное платье».

В БГУ на филологическом факультете для иностранцев отдельная группа. В 17 человек, и все туркмены! Как говорит Боссан, ее соотечественники приехали учить языки, и им не всегда интересна литература. Девушка удивляется, услышав от своих одногруппников, что учиться легко. «Обидно, ведь учеба трудная для тех, кто действительно учится. Язык – это сложно и очень интересно, мы изучаем русский, латинский, немецкий, английский, и литературу по этим языкам. Об иностранных студентах за эту «ветреность» складывается не очень хорошее мнение. На отработке пропущенной пары преподаватель мне не поверила, что я за сутки прочитала полный текст «Гаргантюа и Пантагрюэля». Когда я подтвердила свои знания, преподавательница удивилась».

С первого курса у Боссан репутация «ботаника», который всем интересуется и все успевает. Ее любимый предмет – зарубежная литература, ведь все книги, которые подбирает преподаватель Юрий Курилов, интересно читать. Сейчас у студентки время практики, Боссан попросила определить ее в школу учителем английского.

Студенческая активность и участие в Евровидении

«Я попала на «Детское Евровидение» случайно, – шутит девушка. – Шла в профком, и увидела у 110 кабинета длинную очередь, узнала, что проводится собеседование волонтеров. Загорелась идеей туда попасть, работать с делегациями, у меня был такой опыт на форуме БГУ «М.И.Р. – наше будущее». И тут выходит глава комиссии, и я прошу зайти без очереди, говорю, что очень хочу быть волонтером». Так Боссан прошла все туры, ее выбрали из трехсот человек благодаря знаниям языков. Студентка сопровождала ирландскую делегацию. Интенсивная неделя подготовки, а потом плотный график: рабочий день начинался в 9 утра и заканчивался в 21 вечера. Из заявленных девяти человек прилетело шестнадцать: так как это детский песенный конкурс, мамами-папами может не ограничиться. Особенно, если это страны-соседки, их делегации были самыми обширными.

«Это было невероятно интересно! Я общалась с огромным количеством человек, меня впечатлил масштаб события: 20 стран – а это максимальное количество за все время, больше сотни детей и с ними еще взрослые!»

Боссан – студенческая активистка, она входит в Совет землячеств БГУ. Чаще всего выступает фотографом или журналистом, организатором. На ее счету такие мероприятия как «М.И.Р. – наше будущее», «Зимняя школа журналистики – 2016», «Свет Великой Победы», «Библионочь в БГУ».

Жизнь вне университета

На первом курсе Боссан поселили с однокурсницами, но с ними девушка не ужилась. Причину несовместимости девушка видит в своем «слишком современном видении мира». В карте реальности Боссан есть то, что не принимается традиционным туркменским менталитетом. Она спокойно ходит в брюках, может ругаться, если злится, общается и дружить с парнями на равных. Поэтому взаимопонимание Боссан нашла с белорусскими девушками. Соседство с белорусками туркменка вспоминает с удовольствием: всегда было о чем поговорить, а вечерние разговоры за чаем перетекали в ночные.

В свободное время Боссан любит гулять в центре города, заходя в парки. Ее любимые – Парк Челюскинцев и Лошицкий парк. А после восторженных рассказов друзей девушка хочет съездить на белорусские меловые карьеры.

Далеко в будущее Боссан не заглядывает, говорит, что хочет попробовать себя и переводчиком, и учителем. Не за горами – окончание учебы и работа в Туркмении.

Надежда МАРХЕЛЬ