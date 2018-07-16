Как снять квартиру студенту?

«Студент снимет квартиру недорого. Срочно». Именно такие объявления можно увидеть чаще всего летом в социальных сетях или на сайтах по недвижимости. Только вот арендодатели предпочитают не иметь дела с молодежью. Так как же тогда быть, чтобы не остаться без места жительства?

Для начала стоит определиться, искать квартиру самому или обратиться в агентство? Выбор не из легких, потому что в каждом случае есть свои плюсы и минусы. В первом случае поиски могут затянуться на несколько месяцев, во втором – агентству еще надо заплатить не малую сумму денег.

Если студент всё-таки решил попробовать найти жильё сам

В таком случае ему не стоит искать жильё «заочно». В областных центрах нормальные квартиры по адекватным ценам снимают за несколько часов. Поэтому лучше всего отправиться в город и просматривать объявления на месте. Как только находите что-то подходящее, звонить лучше всего сразу, не задумываясь, потому что возможно уже кто-то набрал этот же номер и договаривается о встрече.

Как только набрали номер и вам ответили, представьтесь и спросите о том, сдается ли еще квартира и не агентство ли это. Очень часто случается так, что на сайтах с объявлениями, агенты выдают себя за собственников. Поэтому, чтобы не терять время, лучше узнать об этом сразу.



Если снимать жилье через агентство

Тогда нужно выбрать, к каким агентам обращаться – «по предоплате» или «по факту». «По предоплате» в большинстве случаев обман. Агентство не несет никакой ответственности, оно всего лишь предоставляет информацию. База квартир таких агентств едва ли не общая на весь город и шансы стать первым, кто дозвонится до хозяина квартиры, снижаются до минимума. Это не говоря уже о том, что в агентстве вам расскажут про одни условия и цену, а при разговоре с хозяином квартиры окажется все иначе. Бывает и такое, что дают телефон людей, которые не сдают квартиры и никогда не сдавали, или номер дома, который вообще не существует.

Лучше всего работать с агентствами «по факту». Стоимость такой услуги в районе 10 базовых величин (около 245 рублей). Будут ли у студента на руках такие средства? За эти деньги агент составит договор, подыщет подходящие под ваши требования варианты квартир, посмотрит их вместе с вами. Когда вы выберете жилье, которое захотите снять, можно составлять договор с собственником площади в расчетно-справочном центре. А уже после возвращаться в агентство, оплачивать услугу агента, забирать договор и чек.



Ищем жилье с БГУ

У тех, кто учится в БГУ, есть еще один вариант поиска жилья – университет сам формирует базу квартир и комнат, которые сдаются в аренду, и предлагает их тем, кому не хватило мест в общежитии. Посмотреть базу квартир можно в личном кабинете студента на сайте университета, введя фамилию и номер студенческого.



В настоящее время ценник на аренду в стране сильно не меняется уже в течение нескольких лет. Однокомнатные квартиры в столице стоят от 200 долларов в месяц, двухкомнатные — от 250 долларов. Цены на трехкомнатные начинаются от 300 долларов. Стоимость зависит от состояния и расположения.

Поговорим о прочих важных моментах

Состояние жилья может быть самое разное. Поэтому некоторые студенты решаются делать ремонт. Но этим увлекаться не стоит. Лучше всего договориться с хозяевами, что ремонт будет делаться в счет суммы квартплаты, или быть уверенным в том, что вас не выселят после того, как квартира преобразиться. А вдруг после такого выселят, поднимут цену на аренду и подыщут новых жильцов?

Что касается расположения, то многие пытаются искать квартиру только около метро. Такие квартиры на несколько десятков долларов могут быть дороже. Но если стоит выбор между квартирой, которая находится далеко от места учебы или центра, и той, что находится около метро (при этом разница в цене небольшая), то стоит остановить свой выбор на второй. При первом варианте позже придется потратиться еще на проезд.

После того, как квартира нашлась, не нужно забывать о договоре. Он обязателен. Несмотря на то, что стоимость аренды возрастет из-за налога на долларов 10, вы легально становитесь жильцом в квартире и застрахованы от неожиданного выселения.

Помните о сроках. Когда у вас начинается учеба? Когда вы хотите приехать в город? А как же ваши вещи? Не стоит откладывать поиски жилья на последний день. Рискуете вообще ничего не найти. В августе-сентябре спрос на жилье повышается, предложений не так много. Эти факторы к тому же влияют на цену.

Александра ДЕРБИС