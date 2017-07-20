В БГУ стартовала приемная кампания. Какие планы у абитуриентов?

12 июля Белорусский государственный университет открыл двери для приема документов абитуриентов. Главный корпус и корпус Географического факультета заполнены желающими стать студентами, их родителями и друзьями. Центр корпоративных коммуникаций не остался в стороне и пришел поддержать будущих студентов в важный для них день.

В жаркий июльский полдень внутренний дворик БГУ превратился в место встречи с ближайшим будущим: будущими однокурсниками и преподавателями, трудностями и радостями. Во дворике и корпусах — в Главном ребята заполняют заявления и анкеты, а в корпусе географического факультета фотографируются и подают документы – расставлены ролл-апы с ярким представлением каждого факультета. Неожиданно самыми активными агитирующими оказались скромные ребята с технических специальностей: радиофизики раздают листовки, физики рассказывают о преимуществах своей специальности, а ребята с мех-мата привлекают присутствующих презентацией достижений и специфики родного факультета на экране.

Поступающие следуют от одной очереди к другой: в начале, большинство можно увидеть на входе в вестибюль первого этажа, заполняющими документы и уточняющими возникшие вопросы. Следующий, для многих самый приятный этап, – цифровое фотографирование. И последний, самый волнительный, – подача документов на заветную специальность.

Вокруг шумно: ребята знакомятся, обсуждают, делятся переживаниями друг с другом и с представителями СМИ. Таня и Полина познакомились случайно в очереди в вестибюле и заметили, что мы подошли к ним с вопросами далеко не первые.

«Мы очень переживаем, – делятся девушки. – Сегодня каждый, кто пришел сюда, делает ответственный шаг в новую жизнь и конечно хочет, чтобы все получилось. Это очень волнительно».

Таня приехала из города Пинска и с тех пор, как попала на день открытых дверей в БГУ, мечтает учиться на химическом факультете: «Я думаю, что ЦТ было самым простым этапом. Самое сложное еще впереди».

В отличие от Тани, Полина не так довольна своими результатами: она поступает на географический факультет и ожидала от себя на тестах большего. «Так, вероятно, о своих результатах думает каждый, но идеальные сто баллов получить достаточно трудно», — уточняет девушка.

А вот обладателей заветной «сотки» стоит искать в очереди к факультету международных отношений. Первая встреча – и сразу в точку. Катя — выпускница Лицея БГУ, стобалльница по белорусскому языку. «Готовилась без репетиторов, мне очень повезло с преподавателем». Девушка планирует связать свою жизнь с международным правом. Катя поступает в БГУ вместе с одноклассницей Настей – обе девушки выпускницы историко-обществоведческого класса Лицея БГУ. Настя – победитель республиканского этапа олимпиады по предмету «Обществоведение», как и Катя, имеет склонность к гуманитарным дисциплинам и языкам, и поэтому ее выбор пал на специальность «Лингвострановедение» факультета международных отношений.

Но не только ФМО сможет гордиться победителями олимпиад и отличниками вступительных тестов в своих рядах. Дипломаты республиканских и международных конкурсов по биологии, химии, филологии делятся мечтами о будущей карьере в науке. Заглядываем к комиссии родного факультета журналистики — и там уже в первый день могут похвастаться высокими баллами тестов поступающих и их победами. К концу первого дня кампании почти каждый факультет принимает документы от студентов, поступающих без вступительных экзаменов благодаря достижениям в учебе.

Около комиссии факультета философии и социальных наук встречаем его декана. Вадим ГИГИН сразу отмечает общее настроение и волнение не только будущих студентов:

– Заметно, как переживают родители абитуриентов. Удачной идеей в этом году стала работа психолога в рамках приемной кампании: он помогает сориентироваться в новой обстановке, его присутствие здесь важно и полезно.

Вадим Францевич положительно оценил организацию мероприятия и поделился хорошими впечатлениями от знакомства с абитуриентами: «Мы ждем умных, талантливых, креативных первокурсников, и те абитуриенты, которых мне удалось увидеть сегодня именно такие. Проходной балл у нас традиционно высокий. Результат ЦТ, безусловно, важен на этапе поступления, но при обучении на факультете первостепенны человек и его качества. На тесте или экзамене человек может переволноваться, это единичный случай. А в реальности – быть творческим и открытым миру и новым знаниям, а как раз таким мы очень рады на нашем факультете».

Приемная комиссия начинает свою работу в 9:00 и закрывает прием документов в 18:00. А 28 июня состоится долгожданное зачисление на бюджетную форму. Подробнее о сроках проведения и ходе приемной кампании можно узнать на сайте Абитуриента БГУ.

Подробнее о плане приема и сроках подачи документов читайте здесь.

Желаем всем поступающим в этом году удачи и сил на пути к своей цели. БГУ любит вас!

Автор: Вера КАЧАНОВА