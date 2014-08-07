Арт-терапия позволяет приоткрыть дверь к внутреннему миру человека

Арт-терапия – это одно из направлений психотерапии, которое в настоящее время активно развивается, и благодаря ряду своих преимуществ находит все больше сторонников.

В переводе с английского арт-терапия означает лечение искусством (art- "искусство, мастерство" и therapy – "лечение, терапия"). Впервые этот термин был использован художником Адрианом Хиллом в 1938 году. Работая в санатории с пациентами больными туберкулезом он заметил, что творчество благотворно влияет на самочувствие и позволяет лучше справляться с заболеванием. Описывая свою работу он стал пользоваться этим термином, который остается актуальным и сейчас. В дальнейшем в своем развитии арт-терапия нашла поддержку у З. Фрейда и К. Г. Юнга поскольку позволяла получить доступ к бессознательной части психики, в которой содержится источник внутреннего конфликта с его невротической симптоматикой. А в 1960 г. в Америке была создана Американская арт-терапевтическая ассоциация.

В настоящее время арт-терапия широко развивается, благодаря тем возможностям которые она открывает для любого человека, который хочет найти для себя новые способы по познанию себя, регулированию своего психоэмоционального состояния, адаптации к окружающему миру (который становится все сложнее и предъявляет новые требования), и конечно же арт-терапия способствует развитию способности к более близким и глубоким взаимоотношениям с другими людьми, особенно групповые ее варианты.

Чаще всего этот вид психотерапии ассоциируется с рисованием (изотерапия), но это лишь одно из направлений. Арт-терапия – это прежде всего творческий процесс самовыражения и поэтому к ней можно отнести все, что в том или ином виде позволяет осуществит эту задачу. Это музыкальная, танцевальная и песочная терапия, создание коллажей, библиотерапия, цветотерапия, сказкотерапия, игротерапия, лепка из глины и других материалов, создание кукол, работа с метафорическими ассоциативными картами, а также многие другие виды.

Арт-терапия отличается от обычных занятий соответствующих видов искусства тем, что не требует никаких навыков, важно только желание! Здесь вся работа направлена не на результат, а на сам процесс. Важна спонтанность и открытость творчеству, способность отказаться от контроля и оценивания происходящего, своих результатов. Как писал Пабло Пикассо: «Мне хотелось бы рисовать так, как это делают дети – для них не существует законов и пропорций, поэтому их рисунки полны экспрессии и жизни…»

Арт-терапией может заниматься каждый, найти свои способы творческого самовыражения, чтобы развивать свою чувствительность к собственным потребностям, лучше узнавать и понимать себя, влиять на свое психоэмоциональное состояние и тем самым жить более полнокровной, гармоничной и счастливой жизнью, развивать себя, решать различные жизненные сложности и находить ресурсы для их преодоления. Арт-терапия уместна в любом возрасте и хороша для любого жизненного периода. Но особенно актуальна в невротическом состоянии.

Невротическое состояние имеет психогенный характер, часто в его возникновении имеют место различные стрессы и психологические травмы. Они могут быть как одномоментные интенсивные разовые (нападение злоумышленника, потеря близкого человека), так и неявные длительно существующие (сложные конфликтные отношения, сложности на работе, к которым не удается адаптироваться, болезнь и т.д.)

При невротических расстройствах наблюдаются нарушения в эмоциональной сфере. Общий фон настроения снижается, появляется печаль, тоска и безнадежность. Привычные удовольствия (вкусная еда, увлечения, общение с друзьями и родными), ранее доставлявшие радость, становятся безразличными. Круг интересов сужается, страдающие неврозом становятся менее общительными и начинают избегать контактов с другими людьми. Часто развивается депрессия. Повышается уровень тревоги. Будущее видится неблагоприятным, неблагополучным, в предчувствии неопределенной катастрофы, они склонны излишне концентрироваться на негативных вариантах развития событий.

Невроз может себя проявлять в виде навязчивого состояния, для которого характерны непроизвольные навязчивые мысли, влечения, страхи и для избавления от которых выполняются компульсивные действия, нередко приобретающие вид сложных ритуалов и со временем сильно осложняющих жизнь человека, страдающего этим расстройством.

Невротическое состояние может быть в виде фобий, которые представляют собой страхи предметов или ситуаций, в данный момент не представляющих реальной опасности. Это могут быть простые фобии (страх пауков, полетов, птиц, клоунов и пр.), агорафобии (боязнь открытых пространств, мест, которые невозможно незаметно покинуть, и ситуаций, в которых можно остаться без помощи) и социофобии (страх ситуаций, в которых человек оказывается в центре внимания).

Общим для всех этих состояний является наличие внутреннего конфликта, противоречия между различными потребностями, чувствами, желаниями и адаптационными психологическими механизмами. Как пишет психотерапевт А. Александров: «Невроз – психогенное заболевание, в основе которого лежит неудачно, нерационально и непродуктивно разрешаемое личностью противоречие между нею и значимыми для нее сторонами действительности…». Арт-терапия позволяет выявить это противоречие, осознать и найти способы его разрешения.

Каждый человек на протяжении своей жизни сталкивается в той или иной степени с невротическим состоянием на собственном опыте и поэтому важно иметь способы как ним справляться. Арт-терапия является одним из них. Достоинство этого метода психотерапии, на мой взгляд, заключается прежде всего в бережном и отношении к человеку, который является достаточно уязвимым и настрадавшимся за время нахождения в невротическом состоянии, истощившим свои ресурсы.

Этот вид психотерапии позволяет приоткрыть дверь к внутреннему миру человека достаточно мягко и ненавязчиво, избегая директивности, и таким образом позволяет преодолеть сопротивление, которое всегда присутствует в терапии. На первый взгляд может показаться, что идет несерьезная игра, но на самом деле за ней происходит очень глубокая терапевтическая работа. Те, кто пробовал заниматься арт-терапией часто с удивлением замечали, какие глубокие и интенсивные чувства возникали в процессе. Таким образом можно получить доступ к вытесненным чувства, к их осознанию и пониманию того, какие конфликты они собой представляют. Благодаря тому, что арт-терапия развивает символическое мышление, она позволяет внутренним конфликтам и связанным с ними чувствам находить образное выражение, способствуя их разрешению и освобождению. Очень важно, что этот процесс происходит в большей степени благодаря внутренней работе пациента, психотерапевт является сопровождающим в творческом процессе. Арт-терапия является инсайт-ориентированной методикой, направленной на переживания инсайта (от англ. insight — озарение, прозрение) — это состояние, в котором человеку внезапно приходит решение насущной задачи или новое видение ситуации, что является очень ценным и открывает богатые возможности по собственному исцелению.

В каждом человеке заложена потребность и способность к самоактуализации, творческому выражению и арт-терапия позволяя получить доступ к нашему внутреннему миру, способствует этим процессам, которые делают нас более гармоничными и цельными личностями, налаживая связи и знакомя нас с разными сторонами собственной личности.

И мне бы хотелось закончить статью словами О. Уайльда: «Благо, даруемое нам искусством, не в том, чему мы научаемся, а в том, какими мы, благодаря ему становимся.»

Елена ШУМИЛИНА, врач-психотерапевт

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