БДУ без межаў: як вучацца і сябруюць студэнты з розных куткоў свету

Паступленне ў ВНУ ў сваёй краіне – выклік. Паступленне ў ВНУ ў чужой краіне – выклік удвая. Новая мова, незнаёмая культура і іншы менталітэт. Для студэнтаў БДУ з-за мяжы гэта рэальнасць. Героі нашых гісторый прыехалі з Туркменістана, Кітая і Расіі, але аб’ядноўвае іх адно: яны раўнапраўныя члены вялікай універсітэцкай сям’і БДУ.

Данііл Барадач – студэнт факультэта міжнародных адносін, які для яго з самага пачатку быў прыярытэтным.

– Я бачыў вялікія перспектывы ў будучыні, паступаючы сюды.

Першапачаткова ён планаваў звязаць сваю кар’еру з эканомікай – гэта, па яго словах, сямейнае – і разглядаў некалькі факультэтаў. Аднак пасля паспяховай здачы ЦТ выбраў ФМА.

Уражанні ад вучобы ў Данііла склаліся станоўчыя. Ён адзначае, што, як і ў любой ВНУ, тут ёсць свае плюсы і мінусы, але планка, якую трымае ўніверсітэт, застаецца вельмі высокай. Атмасферу ва ўніверсітэце ён характарызуе як сяброўскую.

– Усе стараюцца адзін аднаму дапамагаць, удзельнічаць у нейкіх івентах і ў цэлым быць адкрытымі, гэта адразу кідаецца ў вочы, – дадае малады чалавек.

Ключавы выклік для Данііла – вялікая колькасць незнаёмых людзей і неабходнасць хутка знаходзіць з імі агульную мову для сумеснай працы над праектамі. Аднак з часам гэтыя складанасці сыходзяць.

Вольны час студэнт прысвячае спорту (у яго за плячыма некалькі гадоў прафесійнай кар’еры ў двух відах спорту) і зносінам з блізкімі людзьмі.

Будучым студэнтам Данііл дае параду:

– Важна стаць часткай цікавых менавіта вам арганізацый, гэта дазволіць пазнаёміцца з цікавымі людзьмі, пашырыць кругагляд і знайсці новыя магчымасці.

З усмешкай ён дадае, што нядрэнным варыянтам можа быць і далучэнне да савета зямляцтваў.

Парада Данііла – не проста агульная рэкамендацыя. За гэтымі словамі стаіць рэальна дзеючая структура, якая дапамагае замежным студэнтам адчуваць сябе ў БДУ камфортна і ўпэўнена. І наступны герой якраз можа расказаць пра гэта знутры.

Вэнь Юйкэ – студэнт філалагічнага факультэта і старшыня савета зямляцтваў БДУ – распавёў пра місію супольнасці. Гэтая арганізацыя, створаная для садзейнічання адаптацыі замежных грамадзян і сяброўства паміж студэнтамі розных нацыянальнасцяў, стала для яго не проста грамадскай нагрузкай, а магчымасцю дапамагаць іншым праходзіць той шлях, які калісьці прайшоў ён сам. Галоўная цяжкасць, з якой сутыкнуўся Вэнь Юйкэ пры паступленні, знаёмая многім замежным студэнтам – гэта розніца менталітэтаў і неабходнасць прывыкаць да новай культуры.

Малады чалавек вучыцца на спецыяльнасці «рамана-германская філалогія». Уражанні ад вучобы ў яго склаліся станоўчыя, а атмасферу ва ўніверсітэце ён называе сяброўскай. Будучым абітурыентам Вэнь Юйкэ дае параду, якая грунтуецца на яго ўласным досведзе:

– Старайся адаптавацца. Як кажуць, у чужы манастыр не лезуць са сваімі законамі. У гэтым працэсе можна заўсёды звяртацца да нас, і мы выручаем, дапамагаем.

Юлія Гулінян, студэнтка другога курса юрыдычнага факультэта БДУ, выбрала гэтую ВНУ па парадзе сяброў, якія тут вучыліся, і з-за яе рэпутацыі моцнай навучальнай установы. Цяпер яна асвойвае спецыяльнасць «правазнаўства».

Навучальны працэс на факультэце яна характарызуе як інтэнсіўны і насычаны тэорыяй, аднак адзначае, што практычных заняткаў таксама дастаткова. У праграме ёсць судзейскія сімуляцыі, тэматычныя лекцыі і нават прагляды фільмаў з наступным аналізам, звязаным з будучай прафесіяй.

– Падабаецца, што можна спалучаць акадэмічную базу з навыкамі, патрэбнымі ў прафесіі, – каментуе дзяўчына.

Атмасферу ва ўніверсітэце Юлія называе адначасова сяброўскай і дзелавой. Наладзіць кантакты з аднакурснікамі, па яе словах, нескладана дзякуючы мноству мерапрыемстваў і групавых праектаў. Зрэшты, ключавую ролю адыгрывае ўласная ініцыятыва: прасцей пачаць размаўляць самой.

Найбольшую цяжкасць пры паступленні і адаптацыі ўяўляла неабходнасць перапрацоўваць вялікія аб’ёмы матэрыялаў і прывыкаць да інтэнсіўнага графіка з вялікай колькасцю чытання і практыкі. Асобным выклікам стала прывыканне да ўніверсітэцкай культуры, дзе важна ўмець планаваць час і не баяцца звяртацца да выкладчыкаў па дапамогу.

Будучым замежным абітурыентам Юлія раіць загадзя вывучыць патрабаванні да дакументаў, далучацца да студэнцкіх чатаў і суполак і не саромецца задаваць пытанні.

– Вучыцеся размяркоўваць час: баланс паміж вучобай і вольным часам робіць гады ва ўніверсітэце прадуктыўнымі і прыемнымі.

У прафесійных планах Юліі – развіццё ў юрыдычнай сферы, яе прыцягваюць міжнароднае права і сфера правоў чалавека. Сваю будучую кар’еру яна гатова будаваць як у Беларусі, так і за мяжой, галоўнай умовай лічыць наяўнасць цікавай працы і магчымасцяў для росту.

Мілана Авакян, студэнтка факультэта міжнародных адносін, выбрала для навучання Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт пасля доўгіх сямейных абмеркаванняў. Для яе БДУ – самая прэстыжная ВНУ Беларусі з кваліфікаванымі выкладчыкамі, а яго размяшчэнне ў цэнтры Мінска стала прыемным бонусам: усё неабходнае знаходзіцца ў пешай даступнасці.

На факультэце міжнародных адносін Мілана асвойвае спецыяльнасць «міжнароднае права». Цікавасць да юрыспрудэнцыі ў яе з падлеткавага ўзросту – тады яна запоем глядзела серыялы пра адвакатаў і раскрыццё злачынстваў.

– Я выбрала менавіта міжнароднае права, таму што мне заўсёды падабалася юрыспрудэнцыя. А ФМА, таму што тут акрамя права я вывучаю замежныя мовы, і гэта для мяне вялікі плюс, бо я ўжо размаўляю на дзвюх замежных мовах, а тут магу вывучыць яшчэ пару, – дадае студэнтка.

Першы час вучоба давалася нязвыкла цяжка, але цяпер Мілана ўлілася ў працэс, і лекцыі з семінарамі, як і сесіі, праходзяць спакойна. З аднакурснікамі агульная мова знайшлася не адразу – цеснай дружбы не ўзнікла, што студэнтка тлумачыць розніцай у менталітэце.

– Мы ў добрых адносінах, заўсёды дапаможам ці падкажам адзін аднаму ў вучобе.

Кола блізкіх зносін склалі некалькі сяброў з іншых спецыяльнасцяў, якія таксама прыехалі з Туркменістана.

Самым цяжкім у адаптацыі стала жыццё далёка ад сям’і. Працэс афармлення дакументаў заняў шмат часу, і вучобу Мілана распачала праз два тыдні пасля прыезду.

Страх перад невядомасцю, моўны бар’ер, хваляванне перад экзаменамі і афармленнем дакументаў – праз гэта праходзіў кожны з нашых герояў. Але цяпер, азіраючыся назад, яны раяць будучым студэнтам толькі адно: не бойцеся. Выбірайце спецыяльнасць для душы, рыхтуйце дакументы загадзя, шукайце падтрымку ў іншых студэнтаў. Гады ва ўніверсітэце праляцяць хутка, і ад вас залежыць, наколькі яркімі і карыснымі яны будуць. Гісторыі гэтых хлопцаў і дзяўчат – самы лепшы доказ таго, што ў замежных студэнтаў у БДУ ўсё атрымліваецца.

Марыя КАРКВЕЛІС