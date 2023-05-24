Гарызонты інтэграцыі: БДУ пашырае адукацыйную прастору з Кітаем

Падчас афіцыйнага візіту ў Кітай дэлегацыі вядучай беларускай ВНУ на чале з рэктарам Андрэем Каралём быў падпісаны шэраг пагадненняў аб супрацоўніцтве паміж БДУ і кітайскімі ўніверсітэтамі.

Першы дакумент прадугледжвае ўзаемадзеянне з Харбінскім педагагічным універсітэтам у галіне адукацыі і навукі. У прыватнасці, гаворка ідзе пра абмен студэнтамі і выкладчыкамі, адукацыйнымі методыкамі і навучальнымі матэрыяламі; сумесныя навуковыя публікацыі; арганізацыю семінараў, лекцый і сімпозіумаў; удзел у даследчых канферэнцыях; акадэмічнае супрацоўніцтва ў галіне філалогіі, матэматыкі, педагогікі, мастацтва, дызайну і інш. Падчас наведвання Харбінскага педагагічнага ўніверсітэта Андрэй Кароль правёў сустрэчу з выкладчыкамі Інстытута марксізму дадзенай ВНУ, дзе распавёў пра вопыт укаранення інавацыйных методык у адукацыйны працэс БДУ.

Таксама быў падпісаны мемарандум аб узаемаразуменні з Харбінскім прафесійным інстытутам камерцыі і гандлю. Дакумент прадугледжвае развіццё ўзаемавыгадных напрамкаў. Напрыклад, кітайскі бок зацікавіла падрыхтоўка студэнтаў на факультэце даўніверсітэцкай адукацыі БДУ і правядзенне сумесных летніх школ, у тым ліку моўных. Абмеркаванне таксама закранула ініцыятывы супрацоўніцтва па ўстановах сярэдняй адукацыі з прыцягненнем рэсурсаў Ліцэя імя Ф. Э. Дзяржынскага БДУ.

Акрамя таго, адбылася сустрэча з кіраўніцтвам Харбінскага політэхнічнага ўніверсітэта (ХПУ) – адной з вядучых і найбуйнейшых ВНУ ў КНР, якая сусветна вядомая сваімі навуковымі праектамі і распрацоўкамі. Бакі дэталёва абмеркавалі сумесную працу ў рамках падпісанай у 2025 годзе дамовы аб супрацоўніцтве. Так, прадстаўнікі БДУ наведалі Інстытут штучнага інтэлекту ХПУ, дзе азнаёміліся з дасягненнямі кітайскіх навукоўцаў па лініі аўтаматызацыі, машыннага навучання і робататэхнікі. Дарэчы, БДУ таксама мае значныя вынікі ў галіне ШІ. Пра гэта сведчыць перамога беларускай ВНУ ў адкрытым конкурсе «Лідары штучнага інтэлекту Беларусі – 2025» у намінацыі «Кампанія – лідар штучнага інтэлекту Беларусі». Адзначым, асноўныя даследаванні праводзяцца на ММФ і ФПМІ. За апошнія 20 гадоў навукоўцы БДУ апублікавалі шэраг калектыўных манаграфій, падручнікаў і навучальных дапаможнікаў, артыкулаў, прысвечаных дадзенай тэматыцы, у міжнародных і айчынных часопісах, інфармацыйных рэсурсах СНД.

Падчас перамоў БДУ атрымаў прапанову выступіць суарганізатарам Беларуска-кітайскага навуковатэхнічнага форуму, а таксама прыняць удзел у пасяджэнні Федэрацыі інжынерных арганізацый БРІКС, дзе будуць прыняты стандарты кампетэнцый у галіне інжынерыі. Працягнуўся візіт у Кітай сустрэчай з калегамі з Шэньянскага політэхнічнага ўніверсітэта. Дарэчы, БДУ ўзаемадзейнічае з дадзенай ВНУ з 2025 года ў рамках падпісанага пагаднення аб супрацоўніцтве ў сферы адукацыі і навуковых даследаванняў. Бакі абмяняліся прапановамі наконт пытанняў арганізацыі двухбаковых летніх лагераў, акадэмічнага абмену і сумеснай падрыхтоўкі кадраў у галіне прыкладной матэматыкі і інфарматыкі. Гуманітарны вектар узаемадзеяння разгледзеў рэктар БДУ Андрэй Кароль з кіраўніцтвам Шэньянскага ўніверсітэта. Асаблівую ўвагу надалі стварэнню сумесных адукацыйных праграм для студэнтаў і магістрантаў. У прыватнасці, кітайскі ўніверсітэт зацікавіла магчымасць навучання выпускнікоў філалагічных спецыяльнасцяў сваёй ВНУ ў магістратуры БДУ. Таксама плануецца прыцягненне беларускіх выкладчыкаў да адукацыйнага працэсу ў Шэньянскім універсітэце.

Паводле інфармацыі прэс-службы БДУ