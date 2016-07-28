“Вы относитесь к влиятельной социальной группе”. 5 мотивирующих цитат со встречи с первокурсниками на журфаке

6 Sep, 2018.

Как реализовать себя в профессии? Как с толком провести студенческие годы? С чего надо начинать? Ответы на эти вопросы прозвучали в актовом зале факультета журналистики. Своим опытом и мнением делилась с первокурсниками руководство БГУ, представители Министерства информации и республиканских СМИ. Редакция собрала несколько цитат гостей факультета, которые натолкнут на правильные мысли.

  1. «Желаю не утратить критичность по отношению к себе. Чаще пользоваться возможностью посмотреть на себя глазами других людей и задаваться вопросом «А что же я сделал хорошего за день? Тогда всё получится», – ректор БГУ Андрей Король.

  1. «Смотрю на зал и убеждаюсь, что журналистика становится всё более женской профессией. Возможно, это привнесет иную характерность в профессию, предопределит появление новых подходов, приемов и форматов. Хочется верить, что вы осознанно сделали свой выбор и что дальше в нем не разочаруетесь. Отмечу, что тот опыт и компетенции, которые вы накопите на факультете журналистики, пригодятся и в иных сферах деятельности. Важно то, как вы распорядитесь учебным временем и возможностями, которые вам предоставят. Пусть для вас будет предметом гордости, что вы относитесь к интересной и влиятельной социальной группе», – первый заместитель министра информации Павел Легкий.

  1. «Какими вы должны стать? Для чего должны учиться? Первое, необходимо знать, как и чем живет страна. Чтобы вы четко понимали, что расскажете своим читателям и слушателям. Второе, владеть тремя языками: белорусским, русским и английским. Третье, вы пришли сюда, чтобы стать известными людьми. Это творческая профессия, каждый важен», – главный редактор газеты «Советская Белоруссия» Дмитрий Жук.

  1. «Нам нужны молодые, творческие, креативные, инициативные люди. Телевидение не огорожено бетонным забором, если у вас есть идеи и желание, то приходите. Как стать хорошим журналистом? Думаю, важно, чтобы вы расширяли свой кругозор, следите, как работают ваши коллеги», – заместитель председателя Белтелерадиокомпании Сергей Гусаченко

  1. «Хочу сказать, что когда вы реализуетесь в профессии, то поймете, что это самая лучшая и интересная работа. Всё, чему вас научат за эти 4 года, станет хорошей инвестицией в ваше будущее», – первый заместитель генерального директора телеканала «СТВ» Вадим Щеглов.
 Алена ЛЕВШЕНЯ
Фото Василия Кузьмичкина

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Цікавы факт

Паводле ЮНЕСКА, беларуская мова з’яўляецца самай мілагучнай пасля італьянскай. Мілагучнасць беларускай мовы ў многім абумоўлена мяккасцю, якая перадаецца ад суседніх гукаў. Напрыклад, у словах пес[с’]ня ці пе[н’]сія. Плаўную музычнасць мове надае вялікая колькасць адкрытых складоў. Павышае мілагучнасць мовы адметны санорны гук “ў”, які ўжываецца ў самых розных формах слоў: зрабіў, аўторак, заўтрашні, за ўсё, паўсюль. А наколькі прыемныя слыху падоўжаныя л’, н’, з’, с’, дз’, ц’! Толькі прыслухайцеся: адцен-н-не, шматгалос-с-се, завугол-л-ле... Беларуская мова — адна з самых багатых у свеце. На тэрыторыі Беларусі існуюць сотні гаворак. І калі ў літаратурнай мове налічваецца 250—500 тысяч слоў, то ў дыялектнай — каля двух мільёнаў! Беларуская мова і адна з самых жывых моў. Калі ў мове беларусу чаго не хапае — ён дадае, калі, наадварот, штосьці перашкаджае — адбірае. Самая мілагучная, багатая, жывая, песенная і старажытная... Беларуская мова заслугоўвае таго, каб яе любілі і на ёй гаварылі.

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