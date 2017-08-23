Один донор может спасти 3 жизни. Зачем сдают кровь студенты БГУ?

В Дне донора, который прошел в нашем университете 30–31 октября, приняли участие 168 человек со всех факультетов. За 2017 год и первое полугодие 2018 в БГУ получилось собрать 117 литров крови.

Донорская кровь и препараты из крови нужны очень многим людям. Ими могут быть пострадавшие в авариях, получившие тяжелые травмы, ожоги, потерявшие много крови в результате несчастных случаев, больные, нуждающиеся в самых различных операциях, во время родов некоторые роженицы и новорожденные младенцы, пациенты с заболеваниями крови. Переливание крови часто нужно больным онкологическими заболеваниями, проходящим лучевую или химиотерапию.

Приходя на кроводачу, студенты прошли регистрацию, каждому донору измерялся уровень гемоглобина экспресс методом (крови из пальца). Производился осмотр терапевта с целью выявления постоянных или временных противопоказаний к кроводаче, взвешивание, измерение артериального давления и непосредственно сама кроводача (занимает около 7 минут). Последним пунктом являлось получение справки, подтверждающей участие в кроводаче и денежной компенсации за питание.

Куда идет кровь?

После прибытия в РНПЦ каждый пакет с кровью обследуется на передающиеся через кровь инфекции, такие как ВИЧ, гепатит В, С и ряд других заболеваний и отклонений от нормы. Затем пакет с кровью отправляется в карантин, после которого он будет использован для переливания (как цельная кровь, тромбоцитарная масса, свежезамороженная плазма и др.) Также активно работает и развивается отдел по изготовлению медпрепаратов из крови.

Таким образом, кровь одного донора может спасти жизнь 3-4 пациентам. Часто спасёнными бывают – маленькие пациенты Центра детской онкологии, гематологии и иммунологии.



Нужно знать!

Нужно запомнить, что доноры – здоровые люди. Значит, у них не должно быть хронических заболеваний, заболеваний в стадии обострения, недавних хирургических вмешательств, исключается приём лекарств (от трёх суток до 2 недель), также исключить приём алкоголя за 48 часов и прочих причин, которые выясняются при заполнении анкеты донора и опросе у терапевта.

Это интересно!

После химиотерапии и лучевой терапии, используемых при лечении злокачественных онкологических заболеваниях у пациентов, необходима донорская кровь, поскольку нужно восстановить кровяные клетки. Для одного такого пациента необходима кровь более 30 доноров. При одной операции на сердце или печени необходимо 20 литров крови, это 80 доноров.

Те деньги, которые донор получает на мероприятиях по безвозмездному донорству, не являются выплатой за сдачу крови. Это денежная компенсация на питание после кроводачи.

Объём крови восполняется довольно быстро, а клеточный состав примерно за 2 месяца. Именно такой срок даётся для перерыва между кроводачами (60 календарных дней)

Ярмончик Кристина Андреевна. Врач-терапевт:

– Сдавать кровь или нет – выбор каждого. Многие не знают ценность кроводач. Представьте, что в течение жизни переливание крови может понадобиться каждому третьему человеку. Это значит, что этим третьим можете быть Вы, ваши близкие и просто знакомые.

На своём примере могу сказать, что сдала кровь уже 9 раз, приобщила к сдаче знакомых и маму. Также члены бригад, которые занимаются заготовкой крови в БГУ, являются активными донорами, некоторые уже заслуженными.

Начиная с университетских лет, я присутствовала во многих отделениях больниц, видела больных, умирающих... Казалось бы, как этот пакет крови может кому-то так сильно помочь? Может! Ведь роженице с внезапно открывшимся кровотечением, новорождённому с патологией, жертве ДТП с массивной кровопотерей, онкологическому больному, пациенту с нарушением процессов кроветворения и многим другим эти 470 мл крови могут спасти жизнь. Зачастую нужно намного больше, но для того, кому переливаете жизненно необходимо – это уже много.

Сорокин Владимир Васильевич, специалист по связям с общественностью, координатор проекта по развитию донорства крови "У Беларусi – Добрае Сэрца!":

– Часто люди не знают, зачем нужно донорство, когда объясняешь, рассказываешь для чего и для кого, относятся с пониманием, и становятся донорами крови. Те, у кого есть противопоказания по здоровью, могут стать волонтёрами донорского движения, стать агитаторами. Многие принципиально участвуют в акциях по безвозмездному донорству крови. Кровь от безвозмездных доноров безопаснее. Так как безвозмездный донор не заинтересован в денежной выплате и ведёт более здоровый образ жизни, соблюдает диеты для доноров.

Казакова Иоланта, 18 лет, факультет журналистики:

– Проходя лечение в Центре детской онкологии, гематологии и иммунологии, я столкнулась с тем, как важна роль донора и крови в целом. Мне был поставлен диагноз: острый миеломонобластный лейкоз (рак крови 4 стадии) и на протяжении шести месяцев лечения переливание крови было жизненно важной процедурой. Помню, как лежала совсем без сил, а лицо было белоснежное… И о чудо! Принесли «пакетик жизни», через два часа я была полна сил и с розовыми щечками. Вот так незнакомые доноры стали причастны к спасению моей жизни.

Дятел Алексей, 20 лет, физический факультет:

– Я считаю, что кровь нужно сдавать, ведь сдав её сегодня, я могу спасти чью-то жизнь завтра. Возможно, и самому нужна будет чья-то кровь для переливания. На данный момент стать донором меня побудило желание быть полезным, спасти кому-то жизнь.

Янковская Виктория, 18 лет, физический факультет:

– Считаю, что кровь сдавать нужно, так как это в первую очередь полезно для тебя самого, я читала, что сдача крови способствует обновлению организма и, что в критических ситуациях у человека, часто сдававшего кровь больше шансов выжить в экстренных ситуациях, так как организм адаптирован к кровопотери.

Моя семья очень тесно знакома с понятием донорства. Отец – почетный донор, и я очень горжусь этим. Мне тоже всегда хотелось попробовать этот путь, и БГУ дал такую возможность.

Вешторт Дмитрий, 19 лет, физический факультет:

– В данный момент я особо никому не помог, так как я сдаю кровь только второй раз в своей жизни. Но в будущем надеюсь, что смогу помочь большому количеству людей.

На данный момент сдаю кровь за деньги, но в будущем планирую быть донором на безвозмездной основе. Ведь для меня после сдачи крови ничего не изменится, а кому-то это может здорово помочь в жизни.

О проекте «У Беларусi – Добрае Сэрца!»

БГУ давно является участником Дней Доноров. Но централизовано университет стал участвовать с осени 2016 года. В проекте «У Беларусi – Добрае Сэрца!» участвует с начала 2017 года.

В данный момент проходит 5-ый этап донорского марафона «Подари кровь! Спаси чей-то мир!». Продлится он до 14 июня 2019 года – Всемирного Дня донора крови и закончится торжественным мероприятием.

Марафон проходит в рамках реализации Республиканского социального проекта по пропаганде и развитию добровольного донорства крови «У Беларусі - Добрае Сэрца!». Все желающие могут принять участие в марафоне и стать донорами крови.

Цель такого масштабного мероприятия - повышение мотивации населения к участию в донорском движении, формирование культуры добровольного донорства крови и приобщение молодёжи к здоровому образу жизни.

Потратив всего лишь 10 минут на кроводачу, можно спасти ни одну жизнь, при этом получить заряд позитивной энергии и проверить состояние собственного здоровья!

На сегодняшний день не существует полноценной искусственной замены донорской крови, поэтому так важны доноры. Сдавать кровь или нет – выбор каждого, но важно, чтобы в мире вокруг нас становилось все больше и больше неравнодушных людей.

Иоланта КАЗАКОВА

Фото автора