Летняя археалагічная школа ўпершыню адкрыецца ў Беларусі

Это единственный опыт в Беларуси, когда овладеть основами профессиональных раскопок могут все желающие не зависимо от сферы деятельности. Ключевым условием является возрастное ограничение. Приглашаются участники, достигшие 18 лет.

Начнет работу школа 2 июля. Перед проведением поисковых работ доцент кафедры археологии и специальных исторических дисциплин исторического факультета БГУ Вадим Белевец проведет инструктаж, а также расскажет о специфике изучения артефактов.

Организуется школа в рамках археологической экспедиции исторического факультета БГУ. Группа слушателей совместно со студентами белорусского вуза продолжат исследование селища славян III–V веков н.э., которое в прошлом году открыли ученые-историки БГУ и подтвердили гипотезу происхождения славян из территорий Белорусского Полесья.

На протяжении трех недель возле деревни Ясковичи Солигорского района Минской области начинающие археологи проведут раскопки в поиске уникальных исторических ценностей. Напомним, в 2018 году во время археологических работ были найдены предметы, подтверждающие занятость местных жителей металлургическим и ювелирным производством. Предполагается, что селище погибло в середине V века в результате военного конфликта. К настоящему времени на селище Ясковичи открыты ряд построек и объектов, датируемых концом II – первой половиной V века н.э.

Обучение в археологической школе платное, в стоимость входит проезд, проживание и питание. Подача заявок осуществляется по номеру 8 (017) 222-34-09 (кафедра археологии и специальных исторических дисциплин исторического факультета БГУ) до 22 июня включительно.

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