Летняя археалагічная школа ўпершыню адкрыецца ў Беларусі

3 Jun, 2019.

Это единственный опыт в Беларуси, когда овладеть основами профессиональных раскопок могут все желающие не зависимо от сферы деятельности. Ключевым условием является возрастное ограничение. Приглашаются участники, достигшие 18 лет.
Начнет работу школа 2 июля. Перед проведением поисковых работ доцент кафедры археологии и специальных исторических дисциплин исторического факультета БГУ Вадим Белевец проведет инструктаж, а также расскажет о специфике изучения артефактов.
Организуется школа в рамках археологической экспедиции исторического факультета БГУ. Группа слушателей совместно со студентами белорусского вуза продолжат исследование селища славян III–V веков н.э., которое в прошлом году открыли ученые-историки БГУ и подтвердили гипотезу происхождения славян из территорий Белорусского Полесья.
На протяжении трех недель возле деревни Ясковичи Солигорского района Минской области начинающие археологи проведут раскопки в поиске уникальных исторических ценностей. Напомним, в 2018 году во время археологических работ были найдены предметы, подтверждающие занятость местных жителей металлургическим и ювелирным производством. Предполагается, что селище погибло в середине V века в результате военного конфликта. К настоящему времени на селище Ясковичи открыты ряд построек и объектов, датируемых концом II – первой половиной V века н.э.
Обучение в археологической школе платное, в стоимость входит проезд, проживание и питание. Подача заявок осуществляется по номеру 8 (017) 222-34-09 (кафедра археологии и специальных исторических дисциплин исторического факультета БГУ) до 22 июня включительно.

 

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Цікавы факт

Паводле ЮНЕСКА, беларуская мова з’яўляецца самай мілагучнай пасля італьянскай. Мілагучнасць беларускай мовы ў многім абумоўлена мяккасцю, якая перадаецца ад суседніх гукаў. Напрыклад, у словах пес[с’]ня ці пе[н’]сія. Плаўную музычнасць мове надае вялікая колькасць адкрытых складоў. Павышае мілагучнасць мовы адметны санорны гук “ў”, які ўжываецца ў самых розных формах слоў: зрабіў, аўторак, заўтрашні, за ўсё, паўсюль. А наколькі прыемныя слыху падоўжаныя л’, н’, з’, с’, дз’, ц’! Толькі прыслухайцеся: адцен-н-не, шматгалос-с-се, завугол-л-ле... Беларуская мова — адна з самых багатых у свеце. На тэрыторыі Беларусі існуюць сотні гаворак. І калі ў літаратурнай мове налічваецца 250—500 тысяч слоў, то ў дыялектнай — каля двух мільёнаў! Беларуская мова і адна з самых жывых моў. Калі ў мове беларусу чаго не хапае — ён дадае, калі, наадварот, штосьці перашкаджае — адбірае. Самая мілагучная, багатая, жывая, песенная і старажытная... Беларуская мова заслугоўвае таго, каб яе любілі і на ёй гаварылі.