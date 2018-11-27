Гадам Чарыев: «Нужно поменять взгляд на лидерство»

Студенческое лидерство – не пространные лозунги и результаты «для галочки». Это становится ясно из общения со студентом филологического факультета Гадамом ЧАРЫЕВЫМ. Он вот уже несколько месяцев возглавляет Совет землячеств БГУ, и стремится сделать организацию нужнее и полезнее для иностранных студентов. 21-летний парень поделился с газетой «Университет» своими взглядами на образование и самоуправление.

Я здесь – и это лучший ответ

В Беларуси Гадам уже третий год. Этот срок он считает показательным, и искренне удивляется до сих пор поступающим вопросам о том, нравится ли ему учиться и жить в Беларуси.

— Если бы мне не нравилось, меня бы здесь уже не было! В мире столько возможностей, теперь перевестить и переехать в другую страну намного легче. Я здесь – и это лучший ответ.

Белорусский государственный университет «перевесил» в выборе между лучшими вузами России, Украины и Центральной Европы. Гадама решили отправить учиться заграницу по распространенной туркменской практике: одного ребенка отправляют заграницу, другого оставляют учиться «у себя». Младшая сестра продолжает дело семьи, учится в туркменском университете. Гадам вырос и выучился в деревне Этбаш на востоке страны, на каникулы приезжая в столицу – Ашхабад.

У иностранного студента природная склонность к языкам: он быстро выучил русский, повысил уровень английского, а по специальности изучает и французский. К слову, до поступления в БГУ он не пользовался популярными социальными сетями. Это Гадам обьясняет тем, что предпочитает живое общение и личные встречи, которые уже не так привычны для современной молодежи.

— Поэтому для всех, кто учится зарубежом, мир становится шире! Это всегда новое, которое расширяет картину мира и представления. Отсюда и моя любовь к путешествиям, стараюсь отправляться в незнакомые и интересные места, как только представляется возможность. К тому же, Советом землячеств два раза в год мы ездим в экскурсионные поездки по Беларуси.

Красота языка

В лингвистическом багаже Гадама пять языков: туркменский, русский, английский, французский и турецкий.

— Французский для меня звучит очень красиво и романтично. Недавно я ездил в Париж, где слышал живую речь и общался с французами. Но лучше всего я знаю английский, на факультете повысил его уровень. Два года подряд участвовал в ежегодном университетском международном форуме «М.И.Р», где английский является рабочим. Он посвящен решению молодежных и глобальных проблем, на него приезжают студенты не только из разных университетов Беларуси, но и из разных стран мира.

Гадам считает своих преподавателей достаточно требовательными, что и помогает хорошо усваивать материал. Однако есть и другая сторона – некоторые иностранные студенты расслабляются, и не прилагают достаточных усилий, чтобы учиться на отлично, считая для себя приемлемым минимальные оценки. Со стороны преподавателей парень не заметил предвзятости, только добрый юмор, ровное отношение, как и к белорусским студентам.

Кроме учебной и художественной программной литературы, он любит читать популярный сейчас нон-фикш, книги по саморазвитию.

— На занятиях нам объяснили, что научить иностранному языку студента можно, хорошо понимая его родной язык. Когда учу иностранные, в том числе русский, отталкиваюсь от строения туркменского, так как он мне хорошо знаком. Так учат языки и все другие люди, путем сравнивания. Большая часть студентов, которые приезжают из Средней Азии, приступают к учебе сразу же, не изучая русский год на факультете доуниверситетского образования. Из-за этого им сложно адаптироваться не только к учебному процессу, но и жизни в общежитии. Для этого Совет Землячеств вместе с ССКО создал специальные бесплатные курсы русского языка как иностранного на филологическом факультете.

Успешно прошли два потока, а в марте откроется третий. Преподаватели – белорусские и иностранные студенты, успешно освоившие язык, которые, зная особенности «родного» могут доходчиво объяснить русский. Кстати, различиям в людях Гадам не обучает, говорит, что белорусы не сильно отличаются. А изучил он и студентов, и преподавателей хорошо, ведь 90% занятий проходят с белорусами. И они всегда готовы помочь с учебными вопросами и поддержать беседу. Но все же этого общения не хватает.

Задачи, которые можно решить

— Хотелось бы больше общения с белорусами. В общежитии №7, например, иностранных студентов селят на одном этаже. Конечно же, у меня появились хорошие друзья-земляки здесь. Но я вижу, как не хватает нам практики русского. Мы же приехали в Беларусь, чтобы учить языки, а когда живешь со «своими», нет такой среды, где быстро освоишь русский. Некоторые иностраные студенты хорошо уживаются с белорусскими студентами, а вот другим комфортнее со своими. Возможность решить это затруднение есть – я могу прийти к администрации, могу поднять этот вопрос на собрании Ассамблеи БГУ. Однако, я поспрашивал – не все иностранные студенты хотят менять такое положение. Поэтому я нашел другое решение: и мы запустили для них бесплатные курсы русского языка.

В должности председателя Совета землячеств Гадам меньше полугода, а в организации с первого курса был на должности заместителя. Он знает что и зачем, и собирается показать, что Совет способен не только организовывать досуг иностранных студентов, но и помогать с решением вопросов:

— У многих есть представление, что Совет землячеств – это только культурно-массовые мероприятия. Действительно, раньше так и было, но это только часть нашей работы. Совет землячеств безусловно может помочь студентам решать трудности. Руководство университета открыто для предложений, и каждый раз меня внимательно выслушивали и предлагали пути решения. Мои обращения и вопросы ни разу не были проигнорированы. Но ведь и сложности бывают разные. Выселение из общежития за грубое нарушение правил – и тут Совет помочь не может, ведь это действительно объективная причина.

О Гадаме рассказала Екатерина Шейко, социальный педагог отдела молодежных программ и проектов УВРМ:

— Гадам — это исполнительный, ответственный студент, котрый видит чуть дальше. Это важная черта, когда ты не замкнут в своих ограничениях, а действительно расширяешь свои способности и возможности своей команды. Совет землячеств при Гадаме имеет много идей, которые они быстро реализуют. Как человек он старается помочь или предложить решение любому, кто к нему обращается. Действительно, Гадам старается сделать совет популярным среди студентов, он один из немногих председателей, который проводит личные встречи в общежитиях и факультетах. Он не прячется, и всегда готов поговорить и ответить на вопросы, что очень важно для лидера студенческой организации. Желаю ему успехов, и уверена в его большом потенциале, который раскроется в ближайшее время.

Несколько фактов о Гадаме: Очень любит путешествовать в разные страны. Ежедневно читает новости, чтобы ничего не пропустить. Любит вкусно покушать, из белорусской кухни нравятся драники и картошка по-деревенски. Ходит на все специализированные выставки-ярмарки, которые проводятся в Минске. К любимым книгам старается взять автограф.

Надежда МАРХЕЛЬ