В режиме «домосед»: чем занимаются студенты БГУ во время дистанционного обучения?

«Как же скучно!», «Ну хоть высплюсь», «Наконец-то есть время на себя» и множество других, не похожих друг на друга мнений мы слышим и читаем в интернете ежедневно. Сегодня все понимают, что в мире непростая обстановка, и необходимо беречь себя и своё здоровье. Чтобы минимизировать риск заболевания, взволновавшего массу людей, медицинские работники в первую очередь советуют без крайней необходимости не покидать свои дома.

Руководство БГУ, следуя данной рекомендации, перевело всех студентов на дистанционное обучение, дабы не подвергать их здоровье опасности. И это не могло не обрадовать большинство учащихся. Без сомнения, то, что теперь не нужно рано вставать, собираться и тратить время на дорогу до факультетов и обратно, даёт им возможность провести освободившееся время за более приятными и полезными занятиями. Корреспондент газеты «Універсітэт» пообщалась со студентами разных факультетов БГУ и узнала, чем занимаются и как развлекают себя, находясь дома.

Студентка 2 курса физического факультета:

– Не могу сказать, что у меня стало больше свободных минуточек, которые я могу тратить на развлечения. Нам задают много самостоятельных работ, которые отнимают значительную часть моего времени. Поэтому основным своим развлечением я считаю сон. А когда у меня находятся силы, я делаю что-нибудь по дому или занимаюсь с младшей сестрой – никто же не говорил, что из-за вируса школьники не должны учиться.

Факультет журналистики, студентка 2 курса:

– Я обеими руками за изоляцию, но у меня возможности сидеть дома нет. Так как я стараюсь обеспечивать себя самостоятельно, то продолжаю ездить на различные фотосессии и съемки проектов. Но сейчас, безусловно, делаю это реже. Зато я начала очень много читать: за время домоседства прочитала уже около 10 довольно толстеньких книг. Хотелось бы больше времени уделять спорту, но пока не «успевается», а может, не желается. Каюсь! Ещё я стала больше времени проводить в соцсетях. Надеюсь, что вся эта ужасная пора скоро закончится, и мы будем танцевать на улице и чаще обниматься!

Студент 3 курса экономического факультета:

– Дома зарядка, тренировки легкие, чтобы не облениться совсем. Перед сном люблю послушать аудиокнигу. Большое спасибо огромному количеству заданий из универа – с ними сложно соскучиться. Ну и иногда какие-нибудь сериалы или фильмы смотрю… В общем, всё, как у всех.

Факультет радиофизики и компьютерных технологий, студент 2 курса:

– Благодаря дистанционному обучению появляется возможность заняться делами, которые долго откладывал. Например, я начал изучать программирование и освежаю иностранный язык: смотрю разные видео и фильмы на английском. Вдобавок находится время и на спорт, и на интересные компьютерные игры. Кстати, с друзьями мы всё равно видимся, только теперь из дома, в режиме видеоконференции.

Филологический факультет, студентка 3 курса:

– Я придерживаюсь мнения, что чем больше ты делаешь, тем больше успеваешь. Я человек, который не может сидеть на месте, даже если запирают в четырёх стенах. Поэтому в перерывах между выполнением кучи заданий по учебе я стараюсь как-то компенсировать отсутствие университетских мероприятий. Каждое утро я начала делать зарядку и вакуум! Это для меня очень большое достижение, так как я чуточку далека от спортивных активностей. Также я очень давно мечтала научиться готовить что-то необычное. На кухне в общежитии это сложно, а вот дома, под любимую музыку так и хочется творить кулинарные шедевры и радовать всю семью.

Но не думайте, что я из тех людей, что на карантине самообразовываются, самосовершенствуются и выпендриваются этим. Я, как и все смертные, люблю завалиться на диванчик, включить сериальчик и насладиться вечером. Легко могу убить пару часов на просмотр ленты в инстаграм или тик-ток. И рада, что действительно появилась возможность пересмотреть такие шедевры, как «Не родись красивой» и «Игру Престолов».

В условиях самоизоляции не так-то просто поддерживать себя в тонусе и не унывать. Ведь все мы скучаем по родным, друзьям и весенним прогулкам. Но, как показывает практика, дома можно делать, что захочется: печь вкусные пряники, играть в давно забытые игры, заниматься спортом, читать заново любимые книги, смотреть фильмы, сериалы, следить за тем, как живут другие интересные люди через инстаграм, петь и танцевать. Главное – ни в коем случае не падать духом и ради своей безопасности помнить философские строки «не выходи из комнаты, не совершай ошибку».

Анастасия БОЛТОВСКАЯ