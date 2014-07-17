Мост паміж культурамі: як у БДУ вучацца і знаходзяць сябе студэнты з-за мяжы

Што аб’ядноўвае студэнта-міжнародніка з Манголіі, будучую журналістку з Расіі і юрыстку з Турцыі? Усе яны свядома абралі Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт і цяпер дзеляцца сваім унікальным досведам – ад першых цяжкасцяў адаптацыі да грандыёзных планаў па ўмацаванні міждзяржаўных адносін.

Расіянка Елізавета Мірошына асвойвае прафесію мары на факультэце журналістыкі БДУ. Як распавядае другакурсніца, выбар на карысць беларускага ўніверсітэта быў старанна прадуманым: яна даўно разглядала спецыяльнасць журналіста, а БДУ быў найбольш прывабным варыянтам для атрымання якаснай адукацыі ў гэтай сферы.

Па словах Елізаветы, першыя ўражанні ад вучобы былі выключна станоўчымі. Адукацыйны працэс, як адзначае студэнтка, у цэлым практычна нічым не адрозніваецца ад расійскага, за выключэннем некаторых спецыфічных дысцыплін, звязаных з нацыянальна-культурнымі асаблівасцямі. Таму ніякага акадэмічнага шоку або асаблівага здзіўлення ад навучання дзяўчына не адчула.

Елізавета прызнаецца, што ходзіць на пары са шчырай радасцю. Да гэтага схіляе ўнікальная атмасфера, якая пануе на факультэце.

Вялізную ролю ў паспяховай сацыялізацыі адыгрываюць студэнцкія арганізацыі, якія рэгулярна ладзяць мерапрыемствы і дапамагаюць зблізіцца навабранцам са старэйшымі курсамі, – падкрэслівае студэнтка.

Выкладчыкі, па яе словах, падаюць матэрыял максімальна займальна і даступна, што робіць навучальны працэс камфортным і сапраўды цікавым.

Адаптацыя, хоць і прайшла ў цэлым гладка, на першым этапе суправаджалася пэўнымі цяжкасцямі.

Вядома, першы час мала з кім мела зносіны, таму што аднагрупнікі пазнаёміліся на ўступных выпрабаваннях, а мяне ніхто там не бачыў і не ведаў, – шчыра дзеліцца Елізавета.

Галоўнай праблемай, па прызнанні дзяўчыны, стаў моўны бар’ер: многія выкладчыкі размаўляюць па-беларуску, ды і некаторыя акадэмічныя дысцыпліны прадугледжваюць паглыбленае вывучэнне мовы. Аднак, з падзякай адзначае другакурсніца, адміністрацыя і выкладчыцкі склад ішлі насустрач і рабілі разумныя паслабленні, дапамагаючы адаптавацца да новага моўнага асяроддзя.

Звяртаючыся да будучых абітурыентаў-замежнікаў, Елізавета настойліва раіць запасціся цярпеннем і вытрымкай.

Чэргі, талоны, подпісы і збор дакументаў вельмі вымотваюць, але ў канчатковым выніку ўсе намаганні будуць не дарма, – дадае яна з упэўненасцю.

Пакуль другакурсніца не будуе доўгатэрміновых планаў, засяродзіўшыся на блізкіх мэтах – стажыроўках на некалькіх тэлеканалах. Аднак за год жыцця ў Беларусі яна так шчыра палюбіла краіну, яе культуру і менталітэт, што сур’ёзна разглядае магчымасць застацца тут пасля заканчэння вучобы для пабудовы паспяховай кар’еры ў медыясферы.

Студэнт факультэта міжнародных адносін Уўганбаяр Эрдэмсайхан прыехаў у Беларусь з Манголіі, каб атрымаць якасную еўрапейскую адукацыю. Будучае месца вучобы выбіраў доўга і скрупулёзна. Магчымымі варыянтамі былі прэстыжныя МДУ, МДІМА, СПбДУ, Томскі дзяржаўны ўніверсітэт і БДУ. Канчатковы выбар быў зроблены на карысць беларускага ўніверсітэта з некалькіх прычын: геаграфічная блізкасць да Еўропы, прывабны памер стыпендыі, а таксама шчырае жаданне паспрабаваць нешта прынцыпова новае, наведаць невядомую раней краіну і акунуцца ў іншае культурнае асяроддзе.

Вучоба на факультэце міжнародных адносін, з яго слоў, з самага пачатку давалася нялёгка. Малады чалавек шчыра прызнаецца, што сутыкнуўся з сур’ёзнымі цяжкасцямі пры адаптацыі да нязвыклай універсітэцкай сістэмы.

У мяне наогул не было ніякіх уяўленняў пра ўніверсітэт. Падзел праграмы на лекцыі, семінары стаў для мяне навінкай, – дзеліцца ён успамінамі пра першыя тыдні вучобы.

Найбольшую складанасць для яго ўяўляе каласальны аб’ём інфармацыі, які неабходна засвойваць штодня. Асаблівым выпрабаваннем становіцца экзаменацыйная сесія, якую ён характарызуе каротка і ёмка: «Перыяды, калі проста не спіш».

Вольнага часу ў актыўнага студэнта практычна няма. Акрамя інтэнсіўнай вучобы, ён сур’ёзна займаецца вакалам, служыць у тэатры і працуе прафесійным педагогам па танцах. Яго парада будучым першакурснікам-замежнікам – заўсёды заставацца адкрытым для новага досведу, быць гатовым да ўсяго, таму што вучоба ва ўніверсітэце ўяўляе сабой абсалютна новы этап, не падобны ні да чаго іншага ў жыцці, і многае, асабліва на першым курсе, можа сапраўдны шакіраваць.

Што тычыцца планаў пасля заканчэння БДУ, студэнт упэўнена заяўляе пра намер працягнуць адукацыю ў Паўднёвай Карэі, каб пашырыць свае прафесійныя гарызонты. Заставацца ў Беларусі ён пакуль не плануе, але і не выключае такую магчымасць цалкам, пакідаючы прастору для волі лёсу.

А магчыма, я знайду сваё каханне тут, у Беларусі, і застануся назаўсёды. Вось праўда, жыццё непрадказальнае, і здарыцца можа ўсё, – з іроніяй і цяплом падводзіць вынік малады чалавек.

Студэнтка з Турцыі Ягры Бахар вучыцца на чацвёртым курсе юрыдычнага факультэта. Як адзначае студэнтка, выбар на карысць Беларусі быў свядомым і ўзважаным крокам. Маючы за плячыма дыплом Маскоўскай дзяржаўнай кансерваторыі імя П. І. Чайкоўскага і мноства сяброў у Расіі, яна наслухалася пра высокі ўзровень мясцовай сістэмы адукацыі. Рашэнне атрымаць другую, юрыдычную, прафесію менавіта тут яна апісвае проста і лаканічна: «А чаму б і не?»

Па словах Ягры, першае, што кінулася ёй у вочы па прыездзе, – гэта дзіўная прырода і экалогія. Яна апісвае Беларусь як вельмі зялёную і жывую краіну, дзе гарманічна спалучаюцца сучасная ўрбаністыка і некранутыя прыродныя ландшафты. Адаптацыя, дзеліцца ўражаннямі студэнтка, прайшла дастаткова лёгка дзякуючы знаёмству са славянскім менталітэтам і культурнымі асаблівасцямі. З прыкметных адрозненняў яна вылучае толькі нязвыкла халоднае надвор’е і больш спакойны, больш размераны, чым у яе на радзіме, рытм жыцця мясцовых жыхароў.

Таварыская і дысцыплінаваная асоба, Ягры высока ацаніла ўнікальную атмасферу ва ўніверсітэце.

БДУ дае мноства магчымасцяў для нэтворкінгу, прафесійнага росту і знаёмстваў. Тут пануе асаблівая адзінства, я хутка абзавялася сябрамі з розных краін. Па-мойму, гэта проста здорава, што гэтае адзінства можа адчуць кожны», – дадае студэнтка.

Кажучы пра будучыню, дзяўчына раскрывае амбіцыйныя планы. Яе галоўная мэта – выкарыстаць атрыманую адукацыю для ўмацавання эканамічных і прававых адносін паміж трыма краінамі: Расіяй, Беларуссю і Турцыяй, ствараючы трывалыя масты супрацоўніцтва.

У Беларусі і ў БДУ вы не адчуеце сябе чужымі дзякуючы неверагоднай гасціннасці і шчырасці мясцовых жыхароў, а таксама зможаце атрымаць сапраўды якасную еўрапейскую адукацыю, – звярнулася чацвёртакурсніца да замежных абітурыентаў.

На думку студэнткі, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт працягвае заставацца прывабным адукацыйным цэнтрам для моладзі з розных куткоў свету, прапануючы не толькі высокія акадэмічныя стандарты, але і камфортную, сяброўскую атмасферу для асабістага і прафесійнага росту.

Досвед гэтых студэнтаў – найлепшы адказ на сумненні тых, хто толькі задумваецца пра вучобу за мяжой. Так, адаптацыя патрабуе намаганняў, а працэс паступлення – цярплівасці, але вынік таго варты. Якасная адукацыя, міжнародная супольнасць і перспектывы для кар’ернага росту становяцца рэальнасцю для тых, хто, як героі гэтага матэрыялу, адважваецца на сур’ёзны крок.

Марыя КАРКВЕЛІС