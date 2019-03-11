Выстава «Пра жыццё, вучобу і служэнне» прайшла ў БДУ

25 жніўня ў Беларускім дзяржаўным універсітэце адкрылася выстава «Пра жыццё, вучобу і служэнне», прысвечаная пяцігоддзю прызначэння Мітрапаліта Мінскага і Заслаўскага Веніяміна, Патрыяршага Экзарха ўсяе Беларусі. Ва ўрачыстым мерапрыемстве прынялі ўдзел прадстаўнікі Беларускай праваслаўнай царквы, студэнты, выкладчыкі і адміністрацыя БДУ.
Шлях да дабра і міру
Вітаючы гасцей знакавага мерапрыемства, першы прарэктар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта Дзмітрый Курловіч падкрэсліў важнасць гэтай даты і ролю моладзі ў захаванні і развіцці культурных традыцый. Ён адзначыў, што ў сучасным свеце, дзе тэхналогіі і інавацыі актыўна ўплываюць на жыццё грамадства, надзвычай важна не забываць пра духоўныя арыенціры і гуманістычныя ідэалы.
– Сёння ў высокатэхналагічным свеце неабходна актыўна развіваць традыцыйныя каштоўнасці і духоўнае выхаванне, каб прадухіліць культурны раскол і паказаць студэнтам значнасць гуманістычных прынцыпаў. Вялікія асобы, сярод якіх і мітрапаліт Веніямін, сваім жыццёвым прыкладам паказваюць значэнне веры і сапраўдны шлях да дабра і міру, – адзначыў першы прарэктар.
Выпускнікі БДУ займаюць вядучыя пазіцыі ў навуковай, адукацыйнай і грамадскай сферах Беларусі. Сярод іх – акадэмікі, дактары навук, прафесары, дырэктары навуковых устаноў, паспяховыя прадпрымальнікі і дзяржаўныя дзеячы. Аднак не менш значная роля тых выпускнікоў, якія прысвяцілі сваё жыццё духоўнаму служэнню і развіццю праваслаўнай супольнасці.
З ліку такіх выпускнікоў вылучаецца мітрапаліт – чалавек, які змог злучыць глыбокія прафесійныя веды з духоўным прызваннем. Яго прыклад дэманструе, што адукацыя ў БДУ не абмяжоўваецца перадачай акадэмічных ведаў, але і фарміруе маральныя арыенціры, важныя для сацыяльнай адказнасці і служэння грамадству.
Пра студэнцкія гады і паўсядзённае жыццё мітрапаліта Веніяміна расказаў першы прарэктар ДУА «Інстытут тэалогіі імя святых Мяфодзія і Кірыла» БДУ Сергій Маўсесян. Ён таксама звярнуў увагу, што ўладыка актыўна ўдзельнічае ў духоўным жыцці краіны, рэгулярна наведваючы розныя куткі Беларусі, прысутнічае на малітвах і літургіях, дзе сустракаецца з прыхаджанамі, і падтрымлівае царкоўныя традыцыі.
– Спадзяюся, што матэрыялы, прадстаўленыя на выставе, дапамогуць адкрыць новыя грані асобы святарскага служыцеля і царквы, – падкрэсліў першы прарэктар, адзначыўшы важнасць падобных мерапрыемстваў для лепшага разумення значнасці служэння мітрапаліта Веніяміна.
У экспазіцыю выставы ўвайшлі архіўныя фотаздымкі студэнцкіх гадоў мітрапаліта, а таксама кадры, якія адлюстроўваюць яго жыццё і прафесійную дзейнасць. Стэнды былі дапоўнены багаслоўскай літаратурай і царкоўным адзеннем, што дазволіла глыбей пагрузіцца ў свет духоўнага служэння.
Арганізатарамі выставы сталі ўпраўленне па справах культуры і музей гісторыі БДУ, а таксама сінадальны інфармацыйны аддзел Беларускай праваслаўнай царквы. Гэта супрацоўніцтва дазволіла стварыць унікальны праект, які аб’ядноўвае гістарычную каштоўнасць і духоўную спадчыну.
Біяграфія
Мітрапаліт Мінскі і Заслаўскі Веніямін, Патрыяршы Экзарх усёй Беларусі, з’яўляецца выпускніком факультэта радыёфізікі і электронікі БДУ 1992 года. Пасля ён працягнуў духоўную адукацыю, скончыўшы Мінскую духоўную семінарыю ў 1996 г., і Мінскую духоўную акадэмію ў 1999 г. У тым жа годзе яму быў нададзены сан ігумена, а ў 2006 г. – архімандрыта.
З 2010 па 2015 год мітрапаліт Веніямін займаў пасаду старшыні выдавецкага савета Беларускай праваслаўнай царквы. З 2014 года ўзначальваў Сінадальны аддзел рэлігійнай адукацыі і катэхізацыі Беларускага экзархату, а з 2014 па 2020 год быў Праасвяшчэнным Барысаўскім і Мар’інагорскім.
Рашэннем Свяшчэннага Сінода ад 25 жніўня 2020 года ён быў прызначаны Патрыяршым Экзархам усяе Беларусі, мітрапалітам Мінскім і Заслаўскім, з захаваннем часовага кіравання Барысаўскай епархіяй. 6 верасня 2020 года мітрапаліту Веніяміну быў нададзены сан мітрапаліта Найсвяцейшым Патрыярхам Маскоўскім і ўсяе Русі Кірылам за Боскай літургіяй у кафедральным саборным Храме Хрыста Збаўцы ў Маскве.
З 2020 года мітрапаліт Веніямін таксама з’яўляецца рэктарам Інстытута тэалогіі імя св. Мяфодзія і Кірыла БДУ, працягваючы традыцыі духоўнага і адукацыйнага служэння.
Ён быў адзначаны мноствам царкоўных і дзяржаўных узнагарод, уключаючы ордэн св. Кірыла Тураўскага II ступені (2009), Крыж прп. Еўфрасінні Полацкай (2013), ордэн прп. Серафіма Сароўскага III ступені (2018), II ступені (2023) і I ступені (2025). Таксама ён удастоены прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «За духоўнае адраджэнне» (2015) і Пашаны Міністэрства культуры Беларусі (2024).
Таццяна САВІЦКАЯ