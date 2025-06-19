ФМА БДУ: 30 гадоў рыхтуем тых, хто прадстаўляе Беларусь у свеце

21 Oct, 2025.

Гісторыя факультэта міжнародных адносін БДУ непарыўна звязаная са станаўленнем маладой беларускай дзяржавы. Восенню гэтага года, калі БДУ святкуе свой 104 дзень нараджэння, сам факультэт падводзіць вынікі 30 гадоў дзейнасці. Створаны ў 1995 годзе, ФМА за тры дзесяцігоддзі прайшоў шлях ад маленькага падраздзялення да вядучага навучальна-навуковага цэнтра, які выпусціў больш за 10 тысяч спецыялістаў для працы на міжнароднай арэне.

 

Цяпер ФМА прапануе шырокі спектр адукацыйных праграм, які ўключае 8 спецыяльнасцяў бакалаўрыята, 6 – магістратуры і 9 – аспірантуры. Унікальнымі для Беларусі з’яўляюцца праграмы па «міжнародных адносінах», «міжнароднай лагістыцы», «міжнароднай канфлікталогіі», «афрыканістыцы» і «ўсходазнаўстве». Ключавая канкурэнтная перавага – комплексны міждысцыплінарны падыход, дзе навучальныя дысцыпліны спецыяльнасцяў цесна спалучаюцца з паглыбленым вывучэннем 16 замежных моў.

Факультэт аб’ядноўвае тры профілі адукацыі: «Грамадскія навукі, журналістыка і інфармацыя», «Бізнес, кіраванне і права» і «Службы». Падрыхтоўка вядзецца ў сферах міжнародных адносін, права, эканомікі, канфлікталогіі, лагістыкі, мытнай справы, менеджменту ў турызме і ўсходазнаўства.

Студэнты і выкладчыкі

ФМА традыцыйна лідзіруе ў БДУ па самых высокіх прахадных балах. Усе студэнты адрозніваюцца высокім узроўнем ведаў: каля 30% складаюць медалісты, 50% – выпускнікі ліцэяў і гімназій. Штогод дыпломы з адзнакай атрымліваюць каля 20% выпускнікоў. На факультэце зараз навучаецца 1838 чалавек, з якіх 27% – 492 замежныя студэнты з 24 краін. Доля беларускіх студэнтаў з рэгіёнаў дасягае 57%.

Навукова-педагагічную працу вядзе 181 штатны выкладчык, у тым ліку 12 дактароў і 55 кандыдатаў навук. Сярэдні ўзрост прафесарска-выкладчыцкага складу факультэта – 46 гадоў, 37% маюць навуковую ступень.

Міжнароднае супрацоўніцтва і навуковая дзейнасць

Факультэт актыўна развівае міжнародныя сувязі. Рэалізуюцца 2 сумесныя магістарскія праграмы з ВНУ Расіі («Еўразійская інтэграцыя» з Маскоўскім дзяржаўным інстытутам міжнародных адносін МЗС Расійскай Федэрацыі і «Дзяржаўнае кіраванне ў міжнародных эканамічных адносінах» з Белгародскім дзяржаўным нацыянальным даследчым універсітэтам). Распрацоўваюцца міжнародныя сумесныя праграмы бакалаўрыята па спецыяльнасцях «менеджмент у сферы міжнароднага турызму і гасціннасці» з Гуанчжоўскім гандлёва-прамысловым ўніверсітэтам і «міжнародная лагістыка» з Цындааскім партовым прафесійна-тэхнічным інстытутам у КНР. З 2025/2026 навучальнага года пачалася падрыхтоўка бакалаўраў на англійскай мове па спецыяльнасці «міжнародныя адносіны». ФМА таксама забяспечвае адукацыйны працэс у Сумесным інстытуце БДУ і Далянскага політэхнічнага ўніверсітэта для курсантаў ваеннага факультэта (прафілізацыі «міжнародныя адносіны ў ваеннай сферы», «міжнародныя адносіны ў інфармацыйна-аналітычнай сферы»). У прыватнасці, для студэнтаў ваеннага факультэта арганізавана навучанне першай замежнай мове ў асобных групах, дзе выкладаецца ваенная лексіка і дысцыпліны па ваенным перакладзе, што адпавядае патрабаванням Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь.

У красавіку 2000 года быў створаны цэнтр міжнародных даследаванняў ФМА як структурнае падраздзяленне БДУ ў выніку сумеснай ініцыятывы БДУ і МЗС Рэспублікі Беларусь. Цэнтр з’яўляецца партнёрам Форуму Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва ад Рэспублікі Беларусь.

Міжнародная дзейнасць ахоплівае не толькі традыцыйную знешнепалітычную сферу (дыпламатычную), але і прадстаўлена ў любым органе дзяржаўнага кіравання, прадпрыемстваў рознай формы ўласнасці, прадугледжвае гуманітарнае і інфармацыйнае вымярэнне, узаемадзеянне ў міжнародна-прававой сферы.

На факультэце дзейнічаюць 4 навуковыя школы, штогод праводзіцца больш за 50 міжнародных навуковых мерапрыемстваў, выдаюцца 3 рэцэнзаваныя часопісы. З 1998 года абаронены 15 доктарскіх і больш за 80 кандыдацкіх дысертацый. Працуюць 8 студэнцкіх навукова-даследчых лабараторый і 28 навуковых гурткоў, у якіх прымаюць удзел больш за 500 студэнтаў. У розныя гады СНДЛ ФМА займалі першыя месцы ў розных намінацыях конкурсу БДУ на найлепшую СНДЛ. Найлепшымі моладзевымі праектамі БДУ станавіліся: ініцыятыва «Мадэляванне ААН» (упершыню для беларускіх студэнтаў было праведзена факультэтам у 1999 годзе); студэнцкая лабараторыя «СТАРТ», школа па міжнародным касмічным праве.

Кар’ера выпускнікоў і выхаваўчая работа

Падрыхтоўка спецыялістаў у сферы міжнароднай дзейнасці, накіраваная на фарміраванне ў навучэнцаў глыбокіх прафесійных ведаў, высокай асабістай культуры, патрыятызму, здольнасці да дзяржаўнага мыслення і адстойвання нацыянальных інтарэсаў на міжнароднай арэне, умення працаваць у хутказменлівым полікультурным міжнародным асяроддзі.

Размеркаванне выпускнікоў складае 100%, прычым каля 47% працаўладкоўваюцца на прадпрыемствах дзяржаўнай формы ўласнасці. Выпускнікі ФМА працуюць у МЗС (складаючы больш за 30% яго супрацоўнікаў), Дзяржаўным мытным камітэце, міністэрствах эканомікі, юстыцыі, спорту і турызму, а таксама ў міжнародных арганізацыях і рэальным сектары эканомікі.

Ідэйная і выхаваўчая работа ўключае дысцыпліны: «Паліталогія», «Вялікая Айчынная вайна савецкага народа» і «Дзяржаўная служба». З 2021 года на пастаяннай аснове працуюць дыялогавыя пляцоўкі «Размова з міністрам» і «Беларусь – свету». Студенты актыўна ўдзельнічаюць у валанцёрскім руху, суправаджаючы буйныя міжнародныя мерапрыемствы, такія як Гульні СНД і канферэнцыі, прысвечаныя еўразійскай інтэграцыі і бяспецы.

Прайшоўшы шлях ад ініцыятывы па стварэнні дыпламатычнай службы маладой рэспублікі да флагмана міжнароднай адукацыі краіны, ФМА БДУ ўпэўнена глядзіць у будучыню. Яго гісторыя – гэта яскравы прыклад паспяховага ўвасаблення дзяржаўнай волі ў якасную падрыхтоўку кадраў. Сёння, напярэдадні свайго 30-годдзя, факультэт з’яўляецца не проста структурным падраздзяленнем, а неад’емнай часткай спадчыны і сучаснага поспеху Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, які святкуе 104-годдзе. Гэтае двайное свята сімвалізуе трывалую сувязь пакаленняў, традыцый і наватарства, забяспечваючы пераемнасць ведаў і патрыятычных каштоўнасцяў для будучых поспехаў Беларусі на сусветнай арэне.

Марыя КАРКВЕЛІС

