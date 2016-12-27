Фестываль факультэтаў БДУ пройдзе для абітурыентаў 1 красавіка

27 Mar, 2017, усяго праглядаў: 9.

Мероприятие пройдет под девизом «Я выбираю БГУ». Старт этой широкомасштабной акции будет дан в 10.00 в Лицее БГУ (ул. Ульяновская, 8). По значимости праздник служит началом приемной кампании-2017 и соберет своих потенциальных абитуриентов для их знакомства с условиями, правилами поступления и обучения в ведущем вузе страны.
Торжественное открытие Фестиваля факультетов с участием ректора академика Сергея Абламейко запланировано на 11.00.


В этот день гостям БГУ предложат посетить многочисленные презентационные мероприятия факультетов вуза. В уютном внутреннем дворике Лицея БГУ основными «информаторами» будут работать студенты и преподаватели. «Из первых уст» старшеклассники узнают о прошлых конкурсах, изменениях в правилах поступления и приема, новых актуальных и востребованных направлениях образования. В зоне визуального стенда «Абитуриент–2017» специалисты приемной комиссии расскажут об особенностях приемной кампании в текущем году и ответят на все вопросы. Кроме «информативных» площадок здесь будет работать выставка научных разработок БГУ, пройдут презентации психологической службы и спортивной жизни вуза.

Новшеством фестиваля нынешнего сезона станет ряд университетских инициатив. Впервые состоится официальная презентация проектов «Фестиваль интеллектуальных игр школьников» и «Студент на неделю», которые проводились в вузе в течение года. Победители этих акций приглашены на фестиваль и для них организуют встречу с ректором академиком Сергеем Абламейко. Начало в 10.30. Ребята смогут в непринужденной обстановке пообщаться с ректором самого крупного учебного заведения нашей страны, а также задать свои вопросы, касающиеся вступительной кампании и будущей профессии. Напомним, проект «Студент на неделю» прошел на семи факультетах БГУ. Почти 40 человек в течение недели посещали лекции и практические занятия на равных со студентами БГУ. В течение недели старшеклассники познакомились с системой обучения на факультетах и студенческой жизнью в реальном времени. Также впервые на фестивале будет работать площадка «Твоя успешная карьера начинается в БГУ», где абитуриенты узнают об известных корпорациях, организациях и компаниях, в которых работают выпускники БГУ.
Многообразие студенческой жизни воссоздадут молодежные общественные организации и творческие коллективы БГУ. Для всех участников фестиваля подготовлена развлекательная программа. Будущие студенты увидят выступления творческих коллективов, проверят свои силы в интеллектуальных и интерактивных конкурсах и викторинах.
Программа Фестиваля факультетов БГУ.

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Паводле ЮНЕСКА, беларуская мова з’яўляецца самай мілагучнай пасля італьянскай. Мілагучнасць беларускай мовы ў многім абумоўлена мяккасцю, якая перадаецца ад суседніх гукаў. Напрыклад, у словах пес[с’]ня ці пе[н’]сія. Плаўную музычнасць мове надае вялікая колькасць адкрытых складоў. Павышае мілагучнасць мовы адметны санорны гук “ў”, які ўжываецца ў самых розных формах слоў: зрабіў, аўторак, заўтрашні, за ўсё, паўсюль. А наколькі прыемныя слыху падоўжаныя л’, н’, з’, с’, дз’, ц’! Толькі прыслухайцеся: адцен-н-не, шматгалос-с-се, завугол-л-ле... Беларуская мова — адна з самых багатых у свеце. На тэрыторыі Беларусі існуюць сотні гаворак. І калі ў літаратурнай мове налічваецца 250—500 тысяч слоў, то ў дыялектнай — каля двух мільёнаў! Беларуская мова і адна з самых жывых моў. Калі ў мове беларусу чаго не хапае — ён дадае, калі, наадварот, штосьці перашкаджае — адбірае. Самая мілагучная, багатая, жывая, песенная і старажытная... Беларуская мова заслугоўвае таго, каб яе любілі і на ёй гаварылі.

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