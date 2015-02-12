Уличный музыкант Андрей Гетов: “Мое занятие для души и для людей”

26 Jul, 2017.

Как много раз за свою жизнь по пути на работу или учебу, или на обычной прогулке вечером, мы проходим мимо музыкантов, играющих для нас? Как часто мы останавливаемся и просто наслаждаемся игрой на инструменте? И каждый переход или спуск в метро превращается в миниатюрный концертный зал с особыми акустикой и атмосферой. Если говорить про выступления на улице в людных местах, то вообще можно наблюдать целое представление с толпой незевающих “фанатов”, которые яро подпевают и танцуют. Только немногие задумываются о том, что мотивировало человека играть у всех на виду, как долго музыкант занимается своим делом и что он вообще ждет от такого рода занятий. Перед вами история всего лишь одного человека, для которого главное хобби - играть для людей на улице, но как она ярко вам покажет, что скрывается за очередным уличным исполнителем.

На вопросы отвечает Андрей ГЕТОВ, 28 лет, по профессии врач-ветеринар лабораторной диагностики.

-Скажите, пожалуйста, как долго вы играете на улицах?

А: Этим летом как раз ровно 10 лет.

- То есть вы начинали еще будучи студентом?

А: Да, когда поступил на 1 курс.

- У вас есть какое-то музыкальное образование или вы самоучка?

А: Я самоучка, начал с 16 лет. Сейчас играю на акустической гитаре.

- Вы решили играть на улицах из-за душевных порывов и ради новых ощущений или все-таки присутствовал фактор подзаработать?

А: Мой отец взял меня на слабо и в первый раз я вышел с инструментом на улицу 3 июля 2007 года. Играл на набережной Немиги, где играю до сих пор. Я никогда не ставлю чехол или шапку для сбора денег, но иногда бывает так, что люди сами дают деньги просто так.

- Вы играете для себя и для людей, то есть изначально на деньги не рассчитываете?

А: Да. Это просто мой способ отдохнуть.

- Как часто вы играете и сколько это занимает у вас времени?

А: Когда как.В прошлом году из-за графика работы играл редко. Сейчас стараюсь играть по возможности чаще, но не реже раза в неделю. Прихожу на набережную часам к 7-8 вечера, ухожу, как правило, после 10-11 вечера. Ну и, разумеется, одним из главных факторов длительности игры и частоты посещения мной Немиги является погода.

- Были ли у вас случаи, когда просили сыграть определенную песню и за это предлагали денег?

А: Бывало такое, что подплывали на катамаране, просили сыграть песню-другую, а потом давали денег с фразой : "Любой труд должен быть оплачен!". А было такое, что просили сыграть что-нибудь для девушки. Я играл, а мне потом давали денег. Сам я никогда не прошу оплаты своей игры— садись рядом, слушай, пой со мной, я не против! Если я знаю песню, которую просят спеть, то играю.

- Есть ли конкретные песни ( может ваши любимые), которыеисполняете регулярно, или вы постоянно меняете свой трек-лист?

А: Есть несколько песен, которые я играю всегда: две песни в начале, одна конце.

- Песни каких жанров музыки вы в основном играете?

А: Рок, фолк, авторские песни.

- Ваши авторские песни?

А: Есть и мои, и чужие.

- Во время игры вас не беспокоют и не просят уйти?

А: Пару раз подходили сотрудники правоохранительных органов, просили сыграть какую-нибудь песню. Бывало спрашивали, всё ли у меня хорошо, а то, мол, один сидишь, не привычно.

- Спасибо вам большое за ответы. Благодаря вашей истории, надеюсь, люди будут чаще уделять внимание живой музыке на улицах.

Дарья КОВАЛЕНКО

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- Алё.
- Не магу зараз размаўляць, я на моры.
- Ты ж сам мне патэлефанаваў.
- Нічога не чуваць з-за мора. Усё, пакуль.

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«Майстэрства не ў тым, каб вывіць узровень зняволення ўласнымі паняццямі ў іншых, а каб выявіць у самога сябе»
Пётра РУДКОЎСКІ

Цікавы факт

Паводле ЮНЕСКА, беларуская мова з’яўляецца самай мілагучнай пасля італьянскай. Мілагучнасць беларускай мовы ў многім абумоўлена мяккасцю, якая перадаецца ад суседніх гукаў. Напрыклад, у словах пес[с’]ня ці пе[н’]сія. Плаўную музычнасць мове надае вялікая колькасць адкрытых складоў. Павышае мілагучнасць мовы адметны санорны гук “ў”, які ўжываецца ў самых розных формах слоў: зрабіў, аўторак, заўтрашні, за ўсё, паўсюль. А наколькі прыемныя слыху падоўжаныя л’, н’, з’, с’, дз’, ц’! Толькі прыслухайцеся: адцен-н-не, шматгалос-с-се, завугол-л-ле... Беларуская мова — адна з самых багатых у свеце. На тэрыторыі Беларусі існуюць сотні гаворак. І калі ў літаратурнай мове налічваецца 250—500 тысяч слоў, то ў дыялектнай — каля двух мільёнаў! Беларуская мова і адна з самых жывых моў. Калі ў мове беларусу чаго не хапае — ён дадае, калі, наадварот, штосьці перашкаджае — адбірае. Самая мілагучная, багатая, жывая, песенная і старажытная... Беларуская мова заслугоўвае таго, каб яе любілі і на ёй гаварылі.

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