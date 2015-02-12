Уличный музыкант Андрей Гетов: “Мое занятие для души и для людей”

Как много раз за свою жизнь по пути на работу или учебу, или на обычной прогулке вечером, мы проходим мимо музыкантов, играющих для нас? Как часто мы останавливаемся и просто наслаждаемся игрой на инструменте? И каждый переход или спуск в метро превращается в миниатюрный концертный зал с особыми акустикой и атмосферой. Если говорить про выступления на улице в людных местах, то вообще можно наблюдать целое представление с толпой незевающих “фанатов”, которые яро подпевают и танцуют. Только немногие задумываются о том, что мотивировало человека играть у всех на виду, как долго музыкант занимается своим делом и что он вообще ждет от такого рода занятий. Перед вами история всего лишь одного человека, для которого главное хобби - играть для людей на улице, но как она ярко вам покажет, что скрывается за очередным уличным исполнителем.

На вопросы отвечает Андрей ГЕТОВ, 28 лет, по профессии врач-ветеринар лабораторной диагностики.

-Скажите, пожалуйста, как долго вы играете на улицах?

А: Этим летом как раз ровно 10 лет.

- То есть вы начинали еще будучи студентом?

А: Да, когда поступил на 1 курс.

- У вас есть какое-то музыкальное образование или вы самоучка?

А: Я самоучка, начал с 16 лет. Сейчас играю на акустической гитаре.

- Вы решили играть на улицах из-за душевных порывов и ради новых ощущений или все-таки присутствовал фактор подзаработать?

А: Мой отец взял меня на слабо и в первый раз я вышел с инструментом на улицу 3 июля 2007 года. Играл на набережной Немиги, где играю до сих пор. Я никогда не ставлю чехол или шапку для сбора денег, но иногда бывает так, что люди сами дают деньги просто так.

- Вы играете для себя и для людей, то есть изначально на деньги не рассчитываете?

А: Да. Это просто мой способ отдохнуть.

- Как часто вы играете и сколько это занимает у вас времени?

А: Когда как.В прошлом году из-за графика работы играл редко. Сейчас стараюсь играть по возможности чаще, но не реже раза в неделю. Прихожу на набережную часам к 7-8 вечера, ухожу, как правило, после 10-11 вечера. Ну и, разумеется, одним из главных факторов длительности игры и частоты посещения мной Немиги является погода.

- Были ли у вас случаи, когда просили сыграть определенную песню и за это предлагали денег?

А: Бывало такое, что подплывали на катамаране, просили сыграть песню-другую, а потом давали денег с фразой : "Любой труд должен быть оплачен!". А было такое, что просили сыграть что-нибудь для девушки. Я играл, а мне потом давали денег. Сам я никогда не прошу оплаты своей игры— садись рядом, слушай, пой со мной, я не против! Если я знаю песню, которую просят спеть, то играю.

- Есть ли конкретные песни ( может ваши любимые), которыеисполняете регулярно, или вы постоянно меняете свой трек-лист?

А: Есть несколько песен, которые я играю всегда: две песни в начале, одна конце.

- Песни каких жанров музыки вы в основном играете?

А: Рок, фолк, авторские песни.

- Ваши авторские песни?

А: Есть и мои, и чужие.

- Во время игры вас не беспокоют и не просят уйти?

А: Пару раз подходили сотрудники правоохранительных органов, просили сыграть какую-нибудь песню. Бывало спрашивали, всё ли у меня хорошо, а то, мол, один сидишь, не привычно.

- Спасибо вам большое за ответы. Благодаря вашей истории, надеюсь, люди будут чаще уделять внимание живой музыке на улицах.

Дарья КОВАЛЕНКО