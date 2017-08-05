5 качеств, которым учит студотряд

Сложно поспорить с тем, что работа в стройотряде – это настоящая школа жизни. Первокурсник ты или уже приближаешься к выпускному, работаешь впервые или уже опытный «отрядчик», филолог ты или математик, - всё это становится совсем неважным. Стройотряд объединяет всех. Именно здесь сразу проявляются личностные качества, которые помогают человеку чувствовать себя уверенно, легко ставить перед собой цели и достигать их. Так чему же всё-таки учат нас эти часы, проведенные за благоустройством родного Студенческого городка? Мы подумали и выделили пять основных качеств, которые пригодятся не только во время летней работы, но и в повседневной жизни.
Трудолюбие
Конечно, это слово приходит на ум первым. С одной стороны, долгие часы за уборкой/покраской/оклейкой окупаются всегда. Ох, как приятно каждый раз смотреть на блестящую плитку, свежеокрашенные фасады и аккуратные комнаты! Но не всё так просто, ведь упорный, но и не всегда лёгкий, труд может просто-напросто отбить охоту работать вне стройотряда. Однако, проведя опрос среди ребят, узнаём: после трёх недель работы в общежитиях, уборка по дому и помощь по хозяйству родителям кажутся сущими пустяками! Более того, теперь раздавать советы родным по уборке или ремонту дома с важным видом стало гораздо проще.
Поддержка и взаимопонимание
Работа в стройотряде может стать настоящим испытанием для людей, которые не могут или не хотят идти на компромисс. Слушать и слышать друг друга – очень важно для того, чтобы работа шла гладко. И если вы идёте в стройотряд с мыслью, что справитесь без посторонней помощи, предупреждаем – не получится. Ведь кто, если не ваши коллеги, помогут отыскать нужную отвёртку, укажут на мелкие недоделки или принесут лишний пирожок на обед?
Отряд по благоустройству общежития №6 БГУ