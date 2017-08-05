5 качеств, которым учит студотряд

28 Aug, 2017.



Сложно поспорить с тем, что работа в стройотряде – это настоящая школа жизни. Первокурсник ты или уже приближаешься к выпускному, работаешь впервые или уже опытный «отрядчик», филолог ты или математик, - всё это становится совсем неважным. Стройотряд объединяет всех. Именно здесь сразу проявляются личностные качества, которые помогают человеку чувствовать себя уверенно, легко ставить перед собой цели и достигать их. Так чему же всё-таки учат нас эти часы, проведенные за благоустройством родного Студенческого городка? Мы подумали и выделили пять основных качеств, которые пригодятся не только во время летней работы, но и в повседневной жизни.

Трудолюбие
Конечно, это слово приходит на ум первым. С одной стороны, долгие часы за уборкой/покраской/оклейкой окупаются всегда. Ох, как приятно каждый раз смотреть на блестящую плитку, свежеокрашенные фасады и аккуратные комнаты! Но не всё так просто, ведь упорный, но и не всегда лёгкий, труд может просто-напросто отбить охоту работать вне стройотряда. Однако, проведя опрос среди ребят, узнаём: после трёх недель работы в общежитиях, уборка по дому и помощь по хозяйству родителям кажутся сущими пустяками! Более того, теперь раздавать советы родным по уборке или ремонту дома с важным видом стало гораздо проще.

Поддержка и взаимопонимание
Работа в стройотряде может стать настоящим испытанием для людей, которые не могут или не хотят идти на компромисс. Слушать и слышать друг друга – очень важно для того, чтобы работа шла гладко. И если вы идёте в стройотряд с мыслью, что справитесь без посторонней помощи, предупреждаем – не получится. Ведь кто, если не ваши коллеги, помогут отыскать нужную отвёртку, укажут на мелкие недоделки или принесут лишний пирожок на обед?

Умение находить выход из сложных ситуаций
Как бы этого ни хотелось, а работать без усилий и трудностей получается редко. Здесь, как ни крути, приходится проявлять не только силу и упорство, но иногда и смекалку. Нет нужного средства? Смешай два других. Кто-то забрал отвертку? Используй подручные материалы. Очередь в столовую слишком длинная? Срочно ищи коллег, стоящих ближе к кассе.
 
Режим
Говорят, существуют люди, которые легко просыпаются в 7 утра на летних каникулах и бодро шагают на работу. Честно – не видели. Зато с уверенностью можем сказать, что рамки рабочего дня и чётко поставленные задачи на день дисциплинируют и не дают размякнуть даже самым «поздним совам».
 
Позитивное мышление
Улыбка и бодрость духа в стройотряде важны как никогда! Именно они сохраняют уравновешенность, энергичность и инициативность. Сразу и штукатурка ложится ровнее, и плиты отмываются легче, и ребята из соседней бригады улыбаются чаще в ответ. Дружелюбие и умение не унывать даже тогда, когда опускаются руки, - залог не только успешного труда, но и хорошо проведенного времени в весёлой компании!

Отряд по благоустройству общежития №6 БГУ

 

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Цікавы факт

Паводле ЮНЕСКА, беларуская мова з’яўляецца самай мілагучнай пасля італьянскай. Мілагучнасць беларускай мовы ў многім абумоўлена мяккасцю, якая перадаецца ад суседніх гукаў. Напрыклад, у словах пес[с’]ня ці пе[н’]сія. Плаўную музычнасць мове надае вялікая колькасць адкрытых складоў. Павышае мілагучнасць мовы адметны санорны гук “ў”, які ўжываецца ў самых розных формах слоў: зрабіў, аўторак, заўтрашні, за ўсё, паўсюль. А наколькі прыемныя слыху падоўжаныя л’, н’, з’, с’, дз’, ц’! Толькі прыслухайцеся: адцен-н-не, шматгалос-с-се, завугол-л-ле... Беларуская мова — адна з самых багатых у свеце. На тэрыторыі Беларусі існуюць сотні гаворак. І калі ў літаратурнай мове налічваецца 250—500 тысяч слоў, то ў дыялектнай — каля двух мільёнаў! Беларуская мова і адна з самых жывых моў. Калі ў мове беларусу чаго не хапае — ён дадае, калі, наадварот, штосьці перашкаджае — адбірае. Самая мілагучная, багатая, жывая, песенная і старажытная... Беларуская мова заслугоўвае таго, каб яе любілі і на ёй гаварылі.

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