Пленэры, областной исполнительный комитет и упаковка зефира, или Как проходят практику студенты БГУ?

Одна из самых популярных тем для разговоров среди студентов и будущих выпускников – университетская практика. Где и как её проходят? Каким образом куда-то устраиваются? Существуют ли трудности, и если да, то в чём они заключаются?

Мы решили не теряться в догадках, и предложили рассказать обо всём самим студентам БГУ! Истории ребят из трёх совершенно разных факультетов читайте в нашей статье!

Екатерина Нестерчик, 3 курс. Факультет социокультурных коммуникаций

На моей специальности («Коммуникативный дизайн») довольно своеобразная практика. Она начинается с первого курса, и каждый год добавляется что-то новое. Например, на первом курсе моя группа практиковалась на пленэрах («Пленэр - рисование на открытом воздухе» прим. автора). Мы либо выезжали в город, либо на природу, в сельскую местность или музей и рисовали там днями напролет. Честно говоря, мне это надоедало: каждый день рисовать людей, архитектуру, предметы быта... Однако я всё равно не могу назвать эти дни бесполезными. Пусть они были долгими и в какой-то степени однообразными, но именно так я набила себе руку – делая различные зарисовки. Думаю, это единственный способ наработать опыт и реально повысить своё умение рисовать.

Сдаём мы практику также по-особенному: выкладываем всё, что нарисовали, на большом куске чёрной ткани. Эти работы затем вывешиваются на первом этаже корпуса, так что любой желающий может прийти и посмотреть. Тем не менее, практика на первом курсе у нас считается вводной. На ней учат скорее видеть и понимать, нежели работать.

Однако на втором курсе всё изменилось: мы целый год изучали различные компьютерные программы, в которых затем предстояло работать. Сейчас мы рисуем именно в них. К счастью, для меня это не ново, так что в практике нет ничего сложного. Однако, как и в случае с первым курсом, такая работа помогает лучше понять, с чем мы имеем дело и как именно нужно работать, чтобы всё было качественно.

Артём Городецкий, 3 курс. Юридический факультет

Я учусь на юридическом факультете, практика у нас начинается со второго курса. Делится она на два этапа: сначала работа в областном

исполнительном комитете, а затем на субъекте хозяйствования, по 2 недели в каждом.

Задания нам дают несложные, в основном это что-то вспомогательное или ознакомительное. Например, помочь с составлением документов, либо же просто прочитать уже составленные, чтобы ознакомиться. Всё это помогает понять саму структуру права, как функционирует законодательная система и кто в ней что делает.

Главная трудность практики, на мой взгляд, заключается в том, что со многими рабочими моментами студент сталкивается впервые. На парах никто не рассказывает нам о тонкостях настоящей работы, да это и невозможно: всей информации даже за 10 лет не охватить. Из-за этого на реальном рабочем месте иногда легко ошибиться: бывает, чего-то не поймёшь, а переспросить нельзя. Конечно, это неприятно. Но в то же время и очень полезно.

Несмотря на все трудности, думаю, практика как нельзя лучше помогает студенту понять, чем он будет заниматься после выпуска из университета. Этот опыт также помогает выбрать направление, в котором стоит двигаться дальше. Однако, если практические навыки человек получать не хочет, то практика, конечно, станет как мёртвый груз.

Анастасия Жаркевич, 2 курс. Факультет журналистики

Моя история началась с упаковки зефира! За завтраком я долго её рассматривала и из-за этого чуть не опоздала в университет! Меня так увлёк дизайн, слоган и подаваемая там история, что тем же утром я нашла агентство, которое «упаковало» зефир, и так восхитилась им, что твёрдо решила: хочу пройти там практику не смотря ни на что!

И вот, спустя чуть больше месяца активной подготовки (написание резюме и сопроводительного письма, выполнение двух тестовых заданий) меня приняли!

В отличие от своих знакомых из других вузов, не могу сказать, что на практике мне повстречались какие-то трудности. Наверное, дело в том, что с самого начала я знала: мне здесь понравится. Взять только наш особенный ивент: открытие балкончика-сада Secret Garden с разрезанием красной ленточки и игрой настоящей скрипачки! Думаю, такое нескоро забудется, и это классно.

В Fabula Branding я целый месяц училась всему понемногу: PR (связи с общественностью), SMM (маркетинг в соц.сетях), копирайтинг (написание текстов), event-менеджмент (организация мероприятий), seo (оптимизация поиска в Интернете), дизайн. Такое большое количество направлений, на мой взгляд, огромный плюс: я смогла изучить все сферы и определиться, что мне нравится больше (хотя между дизайном, SMM и PR я разрываюсь до сих пор).

Практика во время учёбы, на мой взгляд, необходима, так как помогает быстрее познакомиться с выбранной профессией. На моей специальности она началась с 1-го курса и невозможно описать, как я была этому рада! Полученный во время настоящей работы опыт – бесценен.

Елена ВОЛКОВА