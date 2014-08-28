Интервью с Владимиром Наумовичем: “Можно ли создать поэта?”

В Беларуси проводятся интересные семинары для молодых поэтов.

Конечно, поэтический дар дается человеку свыше. Но и при его наличии не факт, что он сможет реализоваться. С молодыми талантами нужно работать, поддерживать их — так считает Владимир НАУМОВИЧ, председатель приемной комиссии Союза писателей Беларуси. В последнее время с его участием состоялось сразу несколько интересных проектов по работе с молодыми.



— Насколько вам сложно определить, сможет этот человек что–то сделать в литературе, способен ли к творческому росту? Случались ли разочарования?

— Душа молодого поэта всегда была, а сегодня в особенности, восприимчива, ранима, наполнена стремлением покорить «всю Вселенную». Поколение, которое выросло в новом государстве, охвачено желанием служить родной стране и народу. У молодых пока нет биографии, истинного сотворения внутреннего «Я». Но определить способность к творчеству можно по одной фразе. Купала в 1920–е годы отмечал среди молодых М.Чарота и В. Ходыку. Подтвердилось. Позже В. Домашевич в «Маладосцi» — В. Яговдика и Е. Лецко. Я же назову такие имена: Ханна Чумакова, Людмила Клочко, Максим Кищенко, Маргарита Латышкевич, Юлия Алейченко, Ольга Никольская, Андрей Сидорейко... Постоянно удивляет поэтическими экзерсисами магистр лингвистического университета Екатерина Моссэ. Не перестаю восхищаться упорством, с каким занимается переводами на белорусский язык русской поэтической классики Алена Басикирская. Свыше 100 человек пополнили за последние годы ряды ОО «СПБ». Мы «прирастаем» за счет молодых. Разочарование — это когда нет находок в стихах, идет гладкопись, когда не возникает «фосфорической вспышки» в предложении даже при удачно найденной рифме. «Плененный мыслью», молодой поэт порой не знает, что с ней делать. Не хватает техники письма. Все «ударились» в хайку, хоку, танку, порой не осознавая внутреннего свечения «разложенных» на образы метафор в основе подобных форм.

— Каждый начинающий прозаик и поэт мечтает о публикациях, первой книге...



— В Союзе писателей Беларуси есть серия «Молодые голоса», где можно издать толковые стихи, главное, чтобы они были проникнуты настоящими чувствами, не слащавыми «хваласпевами».



— Какие у вас критерии как у председателя приемной комиссии Союза писателей Беларуси к кандидатам?

— На первом съезде СП СССР (1934) Лидия Сейфулина говорила, что их «легко и быстро» определили в писательское сообщество. У нас прохождение сложное, поэтапное. Сначала — рассмотрение на секциях, затем — обсуждение на заседании приемной комиссии, в последнее время при утверждении на президиуме обязательно личное присутствие вступающего в ряды СПБ. Необходимы, как правило, 2-3 сборника поэзии, обязательны публикации в периодике, в литературных журналах, участие в конкурсах, фестивалях. К примеру, нынешняя магистрантка Института теологии имени святых Мефодия и Кирилла БГУ Катерина Стройлова, еще будучи студенткой, два — три года подряд «штурмовала» бастионы приемной комиссии. Пока мы не убедились в возможностях ее роста как художника слова, не поручили маститому редактору поглубже вникнуть в «студию стиха» начинающего автора, помогли справиться с «непослушным» поэтическим словом. Бывает, стихи есть, а поэзии не наблюдается. Выходят «самострельные» сборники по 10 — 50 экз., у старшего поколения появляется множество автобиографических сочинений с гипертрофированным «Я». Приходится останавливать этот поток исповедальности с фотографиями из семейной хроники, ничего общего не имеющей с художественным творчеством.



— Расскажите об интересных проектах последнего времени по работе с молодыми.



— Запомнился Международный фестиваль «Время больших ожиданий» с участием молодых поэтов Беларуси, России, Украины, Молдовы в рамках программы «Минские инициативы» в Молдове, в Даcia-Marin Вадул-луй-Водэ, в окрестностях Кишинева.

10 июня 2018 года состоялся семинар молодых поэтов в этнодеревне «Белые Луга» на моей малой родине, в «золотом треугольнике» между Миром, Несвижем и легендарным Новогрудком, в глухом «лосином уголке» возле Свитязи Кореличского района Гродненской области. Даже оголтелое пение в летнюю жару петухов не могло «переспорить» юных пиитов, декламировавших поэтические экзерсисы на «саламянай эстрадзе» или в «Беларускай карчме», а июньские лучи помогали еще более «разукрасить» красоту родного края, которую открывали для себя творцы новой эпохи независимой и суверенной Беларуси. Один из последних проектов — 2-й Межрегиональный форум молодых писателей Минской, Гомельской и Гродненской областей с участием группы молодых поэтов из Курска «Путь к читателю». В Курске есть свой Литературный лицей, этакий «парничок» для молодых поэтических сил. Я считаю, нам тоже нужен Литературный лицей. Необходима учеба молодых на постоянной основе. Славу стране, народам и политикам создают поэты.

— Есть ли у сегодняшних начинающих литературные авторитеты, какие темы им интересны?



— У молодых поэтов вообще не существует кумиров. Может, подобное и хорошо: творить без оглядки на авторитеты, но такое было в первое десятилетие после революции 1917 года, когда «за борт» выбрасывались Пушкин и Толстой. «От Коласа мы не оставим и волоса». «Всяких там Коласов и Бедуль наша молодежь не знает и знать не хочет, — писали полоцкие комсомольцы в Минск. — Пришлите Вольного и Дудара». К чему это привело, мы знаем. «Неистовые ниспровергатели» сами не оставили какого–либо заметного следа в литературе.



— Что бы вы посоветовали начинающему литератору?



— Труд поэта сложный, каждодневный и упорный, «просоленная», как в солигорских шахтах, рубашка должна «прилипать» к спине, но это еще не факт, что из–под пера выйдет «нетленка». Много может быть «проходных» стихов, их нельзя стыдиться, никому не показывать. Пишите эсэмэски, сочинения, признания в любви, пишите письма «мелким почерком». Сегодня ни один талант в стране не остается без внимания. Приходите в ОО «СПБ» в Дом литератора на ул. Фрунзе, 5 в Минске. Мы поможем подготовить и издать первую книгу. Ваша поэзия станет Corona actalis — звездным венком, как у гениального Максима Богдановича.

Людмила РУБЛЕВСКАЯ, СБ

