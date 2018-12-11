600 лучших выпускников и студентов БГУ посетили Ректорский выпуской бал БГУ

На праздник в Лицее БГУ традиционно приглашаются выпускники, которые достигли успехов в учебной и общественной жизни университета. На балу к ним присоединяются такие же активные студенты невыпускных курсов, чтобы вместе «потусоваться» и услышать напутствия от старших. И впервые Ректорский выпускной бал объединит белорусских и иностранных студентов: до этого несколько лет их выпускные проходили раздельно.

В 2019 году диплом Белорусского государственного университета получают 4532 студентов, из которых 3370 окончили дневное отделение и 1162 – заочное. Вместе с ними выпускаются 315 иностранных молодых специалистов из 23 стран.

Гостей праздника на длинной красной дорожке встречал народный фольклорный ансамбль «Тутэйшая шляхта» в исторических костюмах и париках. Внутри Лицея выпускников ждали множество фотозон и специальная большая книга отзывов, к которой тут же выстроилась большая очередь.

Торжественную часть бала открыл парад деканов и директоров в мантиях и конфедератках и речь ректора БГУ Андрея Короля. За несколько дней до этого он встретился с победителями в номинации «Лучший выпускник БГУ» в Гобеленовом зале ректората. В своем выступлении ректор отметил, что у выпускников сейчас серьезный этап в жизни, ведь впереди предстоит много чего сделать, а самое главное ─ найти свой Путь и самого себя. «Экзамены будут ежедневные, ежечасные и порой ежеминутные, когда не будет возможности их пересдать и от решения зависит не только ближайшее будущее, но и вся жизнь. Я хочу пожелать, чтобы этот Путь был у каждого свой, то, к чему каждый из нас предназначен», ─ сказал он.

Обратил внимание Андрей Дмитриевич на информационный шум, который, будучи для нас чужим, тем не менее пропитывает мысли и поступки, мы говорим чужими словами и чужими мыслями: «Я хочу пожелать вам говорить своим языком, посреди этого шума не терять себя, слышать другого человека, своих родных и близких, друзей и коллег. Воспринимать наш мир без искажений, ─ они появляются там, где искажаются наши потребности. Не бойтесь ставить цели на жизнь, задаваться вопросами, на которые не знаете ответов. Важно, чтобы дорогу каждый осилил сам, используя навыки, которые были сформированы в БГУ».

Завершая свою речь, ректор пожелал выпускникам найти себя в этом мире и всегда помнить, что Белорусский государственный университет не просто альма-матер, а место, куда хотелось бы вернуться, пообщаться с любимыми преподавателями и найти силы, чтобы двигаться дальше.

С речью выступили и лучшие студенты. Выпускница исторического факультета и обладательница награды «Лучший выпускник БГУ 2019» Анна Близнюк напомнила гостям праздника о вкладе родителей в каждого, и благодарности, которую они заслужили. «Звезда БГУ» Дмитрий Баранов в своем выступлении сравнил учебу в университете с прохождением игры, он отметил, что встретил здесь множество интересных людей и когда-то начинал свой путь в Лицее БГУ, и выпускается в нем же. Победитель в номинации «Студенческий лидер БГУ» и выпускник ФПМИ Умеджон Хамдамов поблагодарил родителей, за то что несколько лет назад они посоветовали ему поступать в БГУ, за время учебы он стал председателем Совета землячеств и достойно представил Таджикистан.

На сцене наградили 48 победителей конкурса «Лучший выпускник БГУ». Одноименной номинации удостоились выпускники, чьи научные и учебные результаты стали самыми высокими на факультете. Из рук ректора награду получили 20 выпускников: Елизавета Кушнерова (биологический факультет), Александр Ярмоц (военный факультет), Анна Близнюк (исторический факультет), Евгений Авдейчик (механико-математический факультет), Александра Тетеркина (факультет географии и геоинформатики), Маргарита Гармаза (факультет журналистики), Дарья Ширинская (ФМО), Анна Якубович (ФПМИ), Никита Нечаев(ФРФиКТ), Мария Чекун (ФСК), Мальвина Ижаковская (ФФСН), Алексей Горлач (физический факультет), Мария Жмайлик(филологический факультет), Александра Радченко (химический факультет), Дмитрий Жилинский (экономический факультет), Христина Кононович (юридический факультет), Елена Чудинова (Институт бизнеса), Мария Лисицкая (Институт теологии им. свв. Мефодия и Кирилла), Дарья Шевчук (МГЭИ им. А.Д. Сахарова), Владимир Курганов (Юридический колледж).

В номинации «Студенческий лидер БГУ» отметили 11 студентов, которые преуспели в общественной жизни университета, возглавляли студенческие организации и создавали свои проекты. Диплом и памятные статуэтки проректоры вручили: Екатерина Ковалева (филологический факультет), Диана Ковалева (экономический факультет), Алексей Боковец и Анастасия Шабан (химический факультет), Стефания Змитракович и Ольга Кравченко (ФСК), Полина Довгиленко, Лидия Заблоцкая и Надежда Мархель (факультет журналистики), Умеджон Хамдамов (ФПМИ) и Амалия Маммедова (ФМО).

«Звездами БГУ» стали те, кто добился выдающихся результатов на факультете в общественной, культурной, научной и спортивной сферах. Награждали 19 талантливых выпускников деканы факультетов. Ими стали: Ольга Овсяникова (биологический факультет), Владислав Шульга(военный факультет), Кристина Оралина (исторический факультет), Ровшен Атаев (механико-математический факультет), Александр Типун(факультет географии и геоинформатики), Константин Баяндин (факультет журналистики), Илья Ананко (ФМО), Дмитрий Баранов (ФПМИ), Иван Саечников (ФРФиКТ), Мария Ковшар (ФСК), Алина Романович (ФФСН), Евгений Шаршуков (физический факультет), Никита Бислюк(химический факультет), Валентина Лафицкая (экономический факультет), Никита Белько (юридический факультет), Елена Вишнякова(Институт бизнеса), Иван Иванов (Институт теологии им. свв. Мефодия и Кирилла), Артем Пекарт (МГЭИ им. А.Д. Сахарова), Валерия Курилович (Юридический колледж).

Торжественный вечер прекрасно дополнила концертная программа. Специальным гостем стала участница конкурса песни «Евровидение-2019» Зина Куприянович (ZENA). С вокальными номерами выступили артисты Творческого союза БГУ, среди которых нынешняя выпускница Лидия Заблоцкая и преподаватель экономического факультета Влад Макаревич, музыкальные группы Malibu и DoZari. Под открытым небом внутреннего дворика Лицея БГУ счастливые выпускники танцевали, фотографировались, общались и мечтали о своем несомненно ярком будущем.

На балу побывала Надежда Мархель